Vorschau auf das Seeländische Schwingfest in Oberwil b. Büren

Oberwil b. Büren Seeländisches Schwingfest 2022: 800 Kilogramm schwerer Schwinger-Brunnen aus einer Weisstanne ist «total nachhaltig» Der Brunnen für das Seeländische Schwingfest 2022 steht bereit. Der Baum für den Brunnen wurde in einem Wald bei Oberwil gefällt.

Seeländisches Schwingfest Oberwil b. Büren, der neue Brunnen ist parat: Von Links: Hans Teuscher, Karin Schwab, Christian Gränicher. Silvia Stähli-Schönthaler

Kein Schwingfest ohne Brunnen: Die traditionelle Erfrischungsstelle ist für alle Schwinger vor und nach dem Kampf unverzichtbar. Kurz die Arme eintauchen, einen Schluck Wasser trinken und schon geht es in den nächsten Sägemehlring.

Doch ein solcher Holzbrunnen hat nicht nur zweckmässig zu sein, sondern muss auch schön aussehen. «Das ist bei unserem Brunnen sicher der Fall», freut sich Karin Schwab, OK-Präsidentin des Seeländischen Schwingfests 2022, das am kommenden Wochenende ausgetragen wird.

Bei abnehmendem Mond geschlagen

Der 330 cm lange, 62 cm breite und 75 cm hohe Brunnen wiegt 800 Kilogramm und wurde aus einer Weisstanne, die in der Nähe des Schwingplatzes gestanden hatte, hergestellt. «Damit ist der Brunnen total nachhaltig», erklärt Christian Gränicher, welcher den Brunnen dem OK Oberwil als Ehrengabe schenkt.

Zudem wurde der Baum bei abnehmendem Mond geschlagen. «Das Fällen eines Baums in dieser Mondphase macht das Holz widerstandsfähiger gegen Risse», weiss der 42-jährige Forstunternehmer aus Oberwil.

Sofort mit Wasser befüllt

Um Risse im Holz bereits in der Entstehungsphase zu vermeiden, wurde das Rohelement, sobald es ausgehöhlt war, mit Wasser befüllt. «Auf diese Weise merkt man auch gleich, ob es undichte Stellen hat.» Aus diesem Rohelement hat Christian Gränicher zusammen mit einem Mitarbeiter in mehreren Tagen Arbeit einen schönen Brunnen hergestellt.

Obwohl sich das Holz aus Weisstanne für die Herstellung von Brunnen gut eigne, sei dessen Bearbeitung kein einfaches Handwerk. Eine Arbeit, «die nicht ungefährlich und definitiv nur etwas für Profis ist».

In 18 Stunden geschnitzt

Ein Profi ist auch Hans Teuscher, der die Aufschrift am Brunnen in 18 Arbeits-Stunden geschnitzt hat. Der 71-jährige Rentner aus Bellach stellt seit 29 Jahren verschiedenste Schnitzarbeiten her – für das Schwingfest in Oberwil hat er zudem drei Stabellen und eine Sitzbank fabriziert.

Dass ein Fachmann am Werk war, ist schon beim Berner Wappen auf der linken und beim Oberwiler Wappen auf der rechten Seite klar zu erkennen. «Reliefschnitzerei», sagt Teuscher und fährt mit dem Finger über die Erhebungen und Vertiefungen der bereits mit Acrylfarbe bemalten Wappen.

Als Erinnerungsstück ins Dorfzentrum

Nachhaltig soll der Brunnen auch nach dem Schwingfest sein. «Die Gemeinde Oberwil hat uns diesen abgekauft und wird ihn im Dorfzentrum aufstellen lassen», sagt Karin Schwab. Damit die Bewohnerinnen und Bewohner in Zukunft «ein erfrischendes Erinnerungsstück ans Schwingfest» haben werden.

Programm des Seeländischen Schwingfests 2022 Freitag, 13. Mai 2022 17.00 Uhr: Eröffnung Festgelände und Festwirtschaft.

Ab 20.00 Uhr: 80er-Party im Bar-Zelt, ab 21.00 Uhr musikalische Unterhaltung mit »Generell 80». Samstag, 14. Mai 2022 (Seeländischer Nachwuchs-Schwingertag)

06.30 Uhr: Eröffnung Festgelände

08.30 Uhr Anschwingen

17.00 Uhr Rangverkündigung

20.00 Uhr Barbetrieb mit Schwinger-Party, ab 20.30 Uhr treten Roger Rox, eine Newcomer-Band aus Oberwil, auf. Ab 21.15 Uhr musikalische Unterhaltung mit ChueLee. Sonntag, 15. Mai 2022, (Seeländisches Schwingfest)

06.00 Uhr: Eröffnung Festgelände

08.15 Uhr: Anschwingen

11.00 Uhr: Empfang und Apéro für Ehrengäste, Ehrenmitglieder sowie Gold-, Silber- und Bronzesponsoren.

15.00 Uhr: Übergabe der Seeländischen Schwinger-Fahne.

16.30 Uhr: Schlussgang.

17.30 Uhr: Rangverkündigung

Anschliessend gemütlicher Ausklang.