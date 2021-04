Grenchen Die Bauarbeiten an der Bahnlinie erlauben freie Sicht auf das 107-jährige Oberdorfviadukt Das 292 Meter lange Bauwerk wurde von 1912 bis 1914 erstellt und teilt die Stadt Grenchen bis heute in zwei Teile. Räumungsarbeiten für eine bevorstehende Überbauung stellen nun das Viadukt teilweise frei. Daniela Deck 03.04.2021, 05.00 Uhr

Die bevorstehenden Bauarbeiten - geplant ist der Bau von fünf Mehrfamilienhäusern nördlich und südlich der Bahnlinie - haben durch die Räumungsarbeiten am Bauplatz freie Sicht verschafft auf ein wichtiges Baudenkmal, das die Stadt seit 1914 in zwei Teile schneidet: Das Oberdorfviadukt. Es führt mitten durch die Häuser in der Grenchner Oberstadt, misst 292 Meter und überquert die Strassen in einer Höhe von 15,5 Metern. Es ist damit etwas länger als das bekanntere und besser sichtbare Mösli-Viadukt (288 m), das südlich des Bahnhofes die Bielstrasse überquert.

Der Bau 1912 bis 1914 erforderte einen Materialaufwand von 7355 Kubikmetern Beton und Mauerwerk, wie sich im Stadt-Wiki nachlesen lässt. Drei Häuser mussten dem Bauwerk weichen, darunter die Bäckerei von Arnold Affolter. Während im Tunnel die Arbeiter bei einem Stundenlohn von 55 Rappen und die Mineure für 75-80 Rappen Tag und Nacht, montags bis samstags, in drei achtstündigen Schichten schufteten, gab es unter freiem Himmel täglich zwar nur eine Schicht. Doch diese dauerte, wie damals die Arbeit in den Uhrenfabriken, zehn Stunden, was einer Wochenarbeitszeit von 60 Stunden entsprach.

Der Viaduktbau blieb, wie die Tunnelbaustelle, nicht von schweren Unfällen verschont. Am 25. August 1913 schrieb das «Grenchener Tagblatt», dass ein 21-jähriger Arbeiter auf der Baustelle ausgerutscht und unter den anfahrenden Bauzug gestürzt sei, der ihm ein Bein abtrennte. Eiligst sei das Unfallopfer nach Solothurn ins Spital gebracht worden. Ob der Mann überlebte oder zu den acht Todesopfern gehört, die die Bauarbeiten am Südportal forderten, ist nicht bekannt. Gemäss Zeitungsbericht bestand für das Überleben aber nur wenig Hoffnung.

Teil der Grenchenberglinie

Die beiden Viadukte bilden die südliche Zufahrt zum 1915 eröffneten, 8,6 km langen Grenchenbergtunnel, der als Güterverkehr-Verbindungslinie zu wichtigen Teilen französischen strategischen Interessen diente. Die Strecke gehört heute nach wie vor der BLS, obschon dort keine BLS-Züge fahren und der operative Betrieb von den SBB wahrgenommen wird.

Laut Angaben von BLS-Mediensprecher Stefan Locher befindet sich der Viadukt in einem baulich guten Zustand. Die Gleise wurden im Jahr 2018 erneuert und bis im Herbst 2021 würden zudem neue Fahrleitungsmasten installiert und die Fahrleitungen ersetzt.

Heute hat der Güterverkehr für die Strecke keine Bedeutung mehr. Vielmehr dient sie dem Städteverkehr zwischen der Westschweiz und Basel beziehungsweise Délémont und als Pendler-Zubringerstrecke aus dem Jura in die Uhrenindustrie der Region Biel/Grenchen. Seit 2018 gibts zudem ab Grenchen Nord beziehungsweise Biel einen direkten Zubringerzug zum französischen TGV-Bahnhof Belfort/Montbéliard mit Anschlüssen nach Paris, Marseille und Montpellier .

Bald neuer Nachbarkanton nach dem Tunnel

Etwa ab 2027 wird es zudem ab Grenchen Nord heissen: «nächster Halt Kanton Jura». Mit dem Kantonswechsel von Moutier rückt der jüngste Kanton der Schweiz auf eine Bahnstation und ca. 8 Minuten Fahrt an Grenchen heran.