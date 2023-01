Neue Verwaltungsräte für Flughafen Grenchen vorgeschlagen

Der Solothurner André Bourquin war Manager und CEO der Klinik Obach bis vor drei Jahren. Davor arbeitete er in führenden Funktionen bei Visura, der Papierfabrik Biberist, dem Sanitätsdepartement Kanton Solothurn im Bürgerspital und bei der Attisholz AG in Luterbach. Bourquin ist selber Pilot mit eigenem, in Grenchen stationiertem Flugzeug. Ausserdem ist er als Flughafenassistent in Grenchen tätig, ist Absetzpilot bei Skydive Grenchen und Chef-Fluginstruktor der in Bern stationierten Flugschule «alpaviation» – Letzteres steht übrigens nicht im CV, den die Aktionäre erhielten. Bourquin hat diverse Mandate inne, so ist er unter anderem VR-Präsident des medizinischen Dienstleistungszentrums in Solothurn, Inhaber und Geschäftsführer der AviationMed GmbH in Solothurn und Präsident des Motorflug-Verbands der Schweiz.