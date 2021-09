Neues Material für den Mahlzeitendienst der Spitex Grenchen

Neues System Spitex Grenchen und Alterszentren Grenchen haben für den Mahlzeitendienst neue Boxen angeschafft Die Alterszentren Grenchen kochen für den Mahlzeitendienst der Spitex rund 1500 Mahlzeiten pro Monat, die jeweils am Mittag ausgeliefert werden. Oliver Menge 23.09.2021, 05.00 Uhr

Mahlzeitendienst Spitex: Die Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum am Weinberg geht mit neuen Mahlzeitenboxen weiter. Von links: Ivana Kovacevic, Mitglied der Geschäftsleitung Spitex Grenchen, Thomas von Burg, Chefkoch, Weinberg, die Fahrerinnen Margrit Bilang, Brigitte Born und Ursula Bosshard. Oliver Menge

«Die Ernährung spielt gerade bei älteren Menschen eine eminent wichtige Rolle», erklärt Ivana Kovacevic, eine der drei Co-Geschäftsführerinnen und Leiterin Aus- und Weiterbildung bei der Spitex Grenchen. Denn oft käme es im Alter zu einer Mangelernährung, weil es den Seniorinnen und Senioren nicht mehr möglich sei, selber gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Der Mahlzeitendienst der Spitex stelle so sicher, dass die Klientinnen und Klienten wenigstens einmal am Tag eine ausgewogene Mahlzeit zu sich nehmen würden, erklärt Kovacevic.

Die Spitex bezieht diese Mahlzeiten bei den Alterszentren Grenchen und verteilt sie dann an ihre Klientinnen und Klienten. Täglich sind das rund 60 Mittagessen, Samstag und Sonntag jeweils etwa 40 Mittagessen, die von Thomas von Burg, dem Küchenchef im Alterszentrum am Weinberg und seinem Team zubereitet und von den Spitex-Fahrerinnen und -Fahrern in ganz Grenchen an die Klienten verteilt werden. Momentan sind sieben Fahrerinnen und Fahrer für den Mahlzeitendienst der Spitex Grenchen unterwegs. Seit 2020 werden sie im Stundenlohn bezahlt. «Vorher erhielten sie nur einen symbolischen Betrag für einen freiwilligen Einsatz», erklärt Kovacevic.

Neues System erfordert neue Behältnisse und Boxen

Die Zusammenarbeit zwischen der Spitex Grenchen und den Alterszentren Grenchen dauert nun schon über 20 Jahre. Und doch bleibt nicht immer alles beim Alten. Für den Mahlzeitendienst wurden erst kürzlich neue Boxen und Behältnisse angeschafft, in denen die Mahlzeiten ausgeliefert werden.

Ebenfalls gewechselt wurde das ganze System des Aufwärmens: Bisher hatten die Klientinnen/Klienten Induktionsplatten bei sich zu Hause, auf denen die Mahlzeiten erhitzt werden konnten. Aber es gab immer häufiger Reklamationen, die Platten würden die Gerichte nicht gleichmässig erwärmen, sagt Andrea Rasch, Leiterin Gastronomie der AZ Grenchen, die massgeblich beteiligt war.

«Wir haben mehrere Systeme geprüft und auch eine Umfrage bei unseren Klientinnen und Klienten durchgeführt.»

Von der täglichen Warmlieferung über eine Kaltlieferung nur ein bis zwei Mal die Woche, bei der die Klienten die Mahlzeiten dann selber täglich hätten aufwärmen müssen, bis zum System, für das man sich letztendlich entschieden habe, so Rasch.

Im Alterszentrum Am Weinberg haben Küchenchef Thomas von Burg und sein Team die Mahlzeiten am Vortag gekocht und in den Boxen angerichtet. Oliver Menge

Nicht zuletzt waren die Rückmeldungen von den Klienten massgebend. «Nur ein- bis zweimal pro Woche beliefert zu werden, kam gar nicht gut an», sagt Andrea Rasch. Nicht wegen der Mahlzeiten, sondern weil dann ein Grossteil des sozialen Kontakts wegfalle.

«Für viele unserer Klienten ist es wichtig zu wissen, jetzt kommt dann gleich die Fahrerin und bringt mir das Zmittag, das gibt ihnen eine gewisse Struktur im Tagesablauf»

, erklärt Ivana Kovacevic. Ausserdem sei für sie persönlich auch wichtig, dass die Mahlzeitenfahrerinnen ein Feedback über das Befinden der Klientin, des Klienten geben könnten, zum Beispiel, wenn sich der Zustand dieser Person markant verschlechtern würde. «Wir sind nur ein kleines Team beim Mahlzeitendienst, das seine Klientinnen und Klienten gut kennt.»

Mikrowelle statt Induktionsplatte

Wie schon vor dem Wechsel werden die Mahlzeiten tags zuvor zubereitet und dann in die Behältnisse umgefüllt, erklärt Thomas von Burg.

«Die neuen Teller, Schüsseln und Schalen haben farbige Deckel und sind mikrowellentauglich.»

Die Klienten des Spitex-Mahlzeitendienst konnten über die Spitex ein vergleichsweise gutes und günstiges Mikrowellengerät bestellen, falls sie noch keins hatten. Die Spitex-Mitarbeitenden haben die Geräte dann installiert und die neuen Besitzer instruiert. «Wir haben ein Gerät unter 100 Franken gefunden, das unseren Ansprüchen an Leistungsfähigkeit, Bedienungsfreundlichkeit und Qualität genügt.»

In der Küche habe sich eigentlich nichts geändert, sagt Thomas von Burg. Nur dass die einzelnen Behältnisse, Teller und Schüsseln aus Porzellan, nun mit einem Silikondeckel verschlossen werden müssen.

«Das machte die Arbeit am Anfang etwas komplizierter, aber mit der Zeit hatten wir den Dreh raus.»

Das Geschirr inklusive Deckel ist hitzebeständig und konnte von Klienten, die anfangs noch keine Mikrowelle besassen, auch im Ofen erhitzt werden. Alles, also Geschirr und Boxen, ist waschmaschinentauglich und wird im Weinberg gereinigt. Für jede Klientin und jeden Klient gibt es zwei komplette Garnituren, eine befüllt, die andere in der Reinigung.

Thomas von Burg zeigt eine Box ohne Deckel. Oliver Menge

200 neue Komplett-Garnituren

Das Alterszentrum Weinberg und die Spitex haben komplett neue Garnituren angeschafft, 200 Stück inklusive Styroporboxen. Die Hälfte davon bezahlte das Weinberg über die ordentliche Investitionsrechnung, die andere Hälfte konnte die Spitex dank einer grosszügigen Spende der Stiftung Paracelsus finanzieren. «Wir sind der Paracelsus Stiftung sehr dankbar. Es gab eigentlich durchweg positive Rückmeldungen», sagt Ivana Kovacevic. «Einzelne hatten am Anfang Mühe mit der Umstellung, aber das gab sich schnell.» Die neuen Boxen seien leichter, der Umgang mit ihnen sei auch für die Fahrerinnen und Fahrer einfacher.

Um vom Mahlzeitendienst profitieren zu können, brauche man sich bloss bei der Spitex telefonisch anzumelden, ein einfacher Prozess, sagt Ivana Kovacevic. Für Spitex-Mitglieder kostet das Mittagessen pro Tag 15.50 Franken, für Nicht-Mitglieder 16 Franken. Am Wochenende sind die Mittagessen 2 Franken teurer, also 17.50 und 18.-- Franken - immer inklusive Transport resp. Lieferung.