Grenchen: Erstes «Generationentreffen» findet statt

Neues Projekt In Grenchen findet das erste «Generationentreffen» statt – Jugendarbeiter Patrick Stahel: «Ich bin wirklich stolz auf unsere Könfler» Am Samstag findet im Zwinglihaus das erste «Generationentreffen» statt. Konfirmandinnen und Konfirmanden laden Seniorinnen und Senioren zum Kennenlernen, zum «Wissenstransfer» und zum «Käfele» ein. Nadine Schmid

Hier wird das erste «Generationentreffen» stattfinden. Bild: zvg

Bei dem Treffen am Samstag geht es darum, den zwei Generationen die Möglichkeit zu bieten, sich gegenseitig kennen zu lernen. Die Idee für den Anlass hatte der Jugendarbeiter der reformierten Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach, Patrick Stahel. Bei der Planung gab es allerhand Aha-Erlebnisse. Er liess die Jugendlichen zuerst aufschreiben, was ihnen zu Seniorinnen und Senioren einfällt. «Die Antworten waren eher distanziert.»

Patrick Stahel. Bild: zvg

Dann habe er sie gefragt, was ihnen bei ihren eigenen Grosseltern in den Sinn kommt. Diese Antworten waren im Vergleich zu den ersten das komplette Gegenteil. Und da liege der Knackpunkt, sagt Stahel: «Es wird immer wieder kolportiert, ältere Menschen kämen nicht mit Jungen zurecht und umgekehrt. Das ist ein grosses Gerücht. Es kommt eher daher, dass man sich nicht kennt und dass es im Alltag nur wenig Berührungspunkte gibt.»

Und solche Berührungspunkte will man am Samstag schaffen. Wenn sich Generationen kennen lernen und austauschen, sei das etwas sehr Wertvolles. «So habe ich es als Jugendlicher erlebt, als ich in der Kirchgemeinde mit älteren und engagierten Menschen in Kontakt kam.

Aber auch in meiner Arbeit in anderen Kirchgemeinden habe ich gesehen, wie Junge und auch ältere Menschen so gegenseitig profitierten. Ich glaube, es liegt ein unglaublicher Reichtum darin, wenn man sich auf verschiedene Generationen einlässt.»

Auch würden die Jungen und die ältere Generation dann oft aus sich herauskommen: «Ich habe das schon mehrmals erlebt: Ältere Menschen, die sehr zurückhaltend waren, waren plötzlich ganz engagiert. Oder Junge begannen sich zurückzunehmen und gingen sehr sorgfältig mit ihren Mitmenschen um.» Das gehe nur, wenn man sich direkt begegnet. «Dann wird es persönlich und anders.»

Dieses Unterrichtsprogramm traf den Geschmack

Für die Konfirmanden gehört der Anlass zu ihrem kirchlichen Unterricht. Sie haben auch ausgearbeitet, wie sie den Nachmittag gestalten wollen. Dabei wurde bei Seniorinnen und Senioren «abgeholt», was diese denn interessieren könnte. Aus Erfahrung weiss Stahel, dass sich die Begeisterung beim kirchlichen Unterrichtsprogramm oft in Grenzen hält. «Bei diesem Anlass jedoch war es anders», freut sich Stahel.

So sieht der Flyer des neuen Angebots aus. Bild: zvg

«Sie haben sich richtig engagiert. Sie wollten sogar ein Mittagessen für die Gäste vorbereiten. Die Idee mussten wir aber fallen lassen, da es sonst für manche Seniorinnen und Senioren ein zu langer Tag geworden wäre. Deshalb beginnen wir nun um 13 Uhr. Es gibt Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.» Dazu werden die Jugendlichen eine Bar mit nicht-alkoholischen Getränken aufstellen und mehrere Posten installieren.

An einer Station werden sie beispielsweise Seniorinnen und Senioren unterstützen, wenn sie Hilfe bei ihrem Handy benötigen. An einem anderen gehe es um «Beauty und Style». Auch Fototermine und Gesellschaftsspiele stehen auf dem Programm. Vertreter beider Generationen werden Geschichten aus ihrem Alltag erzählen, Geschichten von früher und heute. Andere werden ein für sie wichtiges Musikstück mitbringen, was für weiteren Diskussionsstoff sorgen dürfte.

Zuerst das Interesse testen

Seniorinnen und Senioren, die teilnehmen möchten, mussten sich für diesen Anlass anmelden. Dies, weil die Kirche noch nie eine solche Veranstaltung durchgeführt hat und testen wollte, wie gross das Interesse ist. «Wir waren uns nicht sicher, ob wir es überhaupt durchführen können, ob überhaupt jemand kommt. Aber es haben sich bis heute 19 Seniorinnen und Senioren angemeldet», so Stahel.

Die Altersspanne der teilnehmenden Seniorinnen und Senioren beträgt 70 bis 91 Jahre. Wenn der Anlass gut ankommt, kann sich die Kirche vorstellen, ihn im nächsten Jahr zu wiederholen. «Vielleicht würden wir ihn dann auch für alle Jugendlichen von der siebten bis zur neunten Klasse öffnen.» Doch es gelte erst mal den Samstag abzuwarten und dann zu planen, wie es am besten weitergeht.

Senioren reagierten positiv auf den Vorschlag

Den Anstoss zu diesem Anlass bekam Stahel durch eine Diskussion innerhalb der Kirchgemeinde. Dabei wurde der Wunsch geäussert, wieder mehr Projekte im Rahmen des Religionsunterrichtes anzubieten. Spontan kam ihm dann beim «Frauenzmorge» des reformierten Frauenvereins diese Idee. Dort habe er die Jugendarbeit vorgestellt und dann gefragt, was die anwesenden Seniorinnen von so einer generationsübergreifenden Veranstaltung hielten. Da es positive Reaktionen gab, sei die Idee dann gewachsen.

Neben dem Ziel, zwei Generationen einander näher zu bringen, geht es Stahel noch um etwas anderes: «Die Kirche ist nicht nur eine Institution für sich selbst. Es ist Aufgabe der Kirche, etwas für das Wohl der Gesellschaft zu tun. Einen Beitrag für eine wohlschätzende, sich respektierende Gesellschaft zu leisten, ist heute wichtiger denn je.» Stahel freut sich schon sehr auf Samstag und ist gespannt. «Und ich bin wirklich stolz auf unsere Könfler. Sie haben Grosses geleistet.»

