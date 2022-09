So lösen die Grenchner Altersheime ihr Personalproblem

Neues Konzept Grenchner Alterszentren haben wenig Nachwuchssorgen: «Wir können aussuchen, wer bei uns eine Ausbildung macht» Die Grenchner Alterszentren haben heute 45 Lernende - und nicht mehr eine Handvoll wie vor 15 Jahren. Gleichzeitig setzen sie auf neues Ausbildungsmodell. Dieses ist zwar teuerer, lohnt sich aber offensichtlich: Man hat keine Probleme, junge Leute zu finden. Oliver Menge Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

50 Jahre Kastels Fest zum Jubiläum und zum Umbau/Neubau Zwischentrakt.

Dass nicht erst seit der Pandemie ein Personalmangel im Gesundheitswesen besteht, muss man heutzutage eigentlich nicht mehr erklären. Tatsache ist aber, dass sich in den letzten zwei Jahren die Situation verschärft hat, insbesondere im Bereich Pflege.

Dem versucht man entgegenzuwirken. Ein bedeutender Aspekt dabei ist die Ausbildung. Die Alterszentren Grenchen setzen deshalb auf neue Wege, um diese zu verbessern und so auch einen Teil ihres Personals aus dem eigenen Nachwuchs rekrutieren zu können.

Das Alterszentrum Weinberg feiert 25 Jahre, die Stiftung Alterssiedlung Grenchen 50 Jahre.

Früher waren die Abteilungen autonom

Früher waren die einzelnen Abteilungen weitgehend autonom in Sachen Ausbildung. Ob im KV, der Pflege oder im technischen Dienst: Es gab eine für die Ausbildung zuständige Fachperson, die neben ihrer normalen Berufstätigkeit als Coach für die Lernenden zuständig war.

Das führte mitunter zu Engpässen. Bei Krankheitsfällen im Team konnten einzelne Module zu kurz kommen, weil schlicht die Zeit für die Lernenden fehlte.

Auch auf der persönlichen Ebene konnte dieses System Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn sich Auszubildende nicht mit den für sie verantwortlichen Personen verstanden.

Probleme schon frühzeitig erkannt

Ab Herbst 2018 begann das Leitungsteam der Alterszentren Kastels und Weinberg, neue Wege zu suchen. «Der Grundgedanke dahinter war: Wir sind gross und brauchen Nachwuchs», erklärt Mirko Schumacher, stellvertretender Leiter der Alterszentren und Leiter Finanzen und Administration.

Mirko Schumacher, stellvertretender Leiter der Alterszentren und Leiter Finanzen und Administration.

Dann kam gewissermassen eines zum anderen: Die frühere Bildungsverantwortliche für den Bereich Pflege kündigte und die Geschäftsleitung beschloss die Reorganisation und den Aufbau eines Bildungsteams.

Ein «Verantwortlicher Bildung» wurde angestellt und dieser stellte das Bildungsteam aus bestehenden und externen Pflegefachleuten zusammen. Angestellt wurde ein Ausbildner HF (Höhere Fachschule) auf Tertiärstufe und Berufsbildner für die Ausbildung zu Fachperson Gesundheit und Assistentinnen und Assistenten Gesundheit und Soziales. Weiter wurden Berufsbildner in den eigenen Bereichen FaGe und AGS rekrutiert, welche nicht mehr im Tagesgeschäft vor Ort eingesetzt werden.

Die Organisation der Einsätze, sowohl der Berufsbildner als auch der Lernenden, obliegt auch nicht mehr wie früher der Stationsleitung der einzelnen Bereiche, sondern erfolgt über den Bildungsverantwortlichen.

Ein Leiter Bildung für beide Häuser

Manuel Kupferschmid Bildungsverantwortlicher

Seit zwei Jahren ist nun Manuel Kupferschmid Bildungsverantwortlicher für beide Häuser. Kupferschmid, der schon seit fünf Jahren auf der Wohngruppe gearbeitet hatte, war ursprünglich Stromer, wie er sagt. Der jetzt 32-Jährige studierte nach seiner Ausbildung zum Elektriker Sozialpädagogik und übernahm in den ersten Jahren Aushilfsstellen in auf Kinder spezialisierten Institutionen.

«Irgendwann hatte ich etwas genug von Kindern, wo es hauptsächlich um Krisenbewältigung geht. Im Wallis absolvierte ich im Militärdienst ein Praktikum in einem Altersheim und habe bemerkt, dass mir dieser Bereich gut gefällt. Daher der Wechsel in die Wohngruppe der Alterszentren Grenchen, wo ich mich sehr wohlfühlte.»

Rund zehnmal mehr Lernende als noch vor 15 Jahren

Während man vor 15 Jahren im Schnitt je zwei Lernende im Kastels und am Weinberg zählte, sind es aktuell zwischen 43 und 45 Lernende insgesamt über alle Bereiche. «Wir liegen damit im Kanton auf Platz zwei hinter der Vebo, prozentual auf Mitarbeitende und Auszubildende gerechnet», sagt Kupferschmid.

Der grösste Teil der Lernenden absolviere eine Ausbildung zu Fachperson Gesundheit oder Fachperson Betreuung: «Eine Fachperson Gesundheit kann überall arbeiten. Einen Teil der praktischen Ausbildung absolviert sie ja auch im Spital, also ist sie nicht nur im Altersheim auf Seniorinnen und Senioren und deren Beschwerden fokussiert.»

Wobei man dazu auch sagen müsse, dass sich die Arbeit in den Alterszentren verändert habe: «Die Fälle sind viel komplexer als früher, weil sich die Leute auch zu einem viel späteren Zeitpunkt und gewöhnlich in einem schlechteren Gesundheitszustand zu einem Heimeintritt entscheiden. Oder dann kommen beispielsweise nach einer schweren Operation für eine gewisse Zeit zu uns und benötigen auch die entsprechende pflegerische und medizinische Betreuung.»

Er habe auch festgestellt, dass sich viele der Lernenden bewusst für eine Ausbildung in einer Institution für Langzeitbetreuung entschieden hätten. «Im Spital erhalten sie schwerpunktmässig eher die fachtechnischen Teile der Ausbildung, hier bei uns steht die Betreuung im Vordergrund.»

Jugendliche brächten heutzutage mehr Themen mit und benötigten auch mehr Betreuung, als das früher der Fall war: «Viele der Jugendlichen, die bei uns eine Ausbildung beginnen, haben ein Elternhaus hintendran, das für alles gesorgt und jede Schwierigkeit aus dem Weg geräumt hat. Mit anderen Worten, sie sind weniger selbstständig, als das früher der Fall war.»

Dazu komme, dass die Anforderungen in der Ausbildung seitens des Kantons und der Schulen gestiegen sind und gerade während der Pandemie deutlich wurde, dass Jugendliche auch mit Themen beschäftigt waren, die eine sozialpädagogische Begleitung erforderten.

Das Konzept hat sich herumgesprochen und stösst auf Interesse

Mittlerweile habe es sich herumgesprochen, wie die Ausbildung in den AZ Grenchen organisiert sei, und er erhalte sehr viele Anfragen, sagt Kupferschmid:

«Wir schalten Inserate oder Anzeigen auf spezifischen Portalen. Viel läuft aber über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich kann eigentlich aussuchen, wer bei uns eine Ausbildung beginnen kann.»

Das Ziel dabei sei, so wie auch im ursprünglichen Gedanken, der zur Neuorganisation führte, sich den eigenen Nachwuchs heranzuzüchten.

Natürlich könne man nicht allen Lernenden nach der Ausbildung eine Stelle anbieten. «Viele wollen auch erst einmal eine andere Institution sehen oder dann machen sie etwas völlig anderes. Aber vielleicht kommen sie später wieder zu uns, das weiss niemand so genau», sagt Manuel Kupferschmid.

Wie aber sieht das neue Modell konkret für jemanden aus, der mitten in der Ausbildung steckt?

Die 25-jährige Ylenia Cali ist im dritten Jahr in der Weiterbildung an der höheren Fachschule für Pflege in Olten, nachdem sie bereits die dreijährige Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit absolviert hat. Im Interview erzählt sie, was jetzt anders ist:

AZ Grenchen: Ylenia Cali, Lernende. Oliver Menge

Ylenia Cali, was ist jetzt besser, verglichen mit früher?

Ylenia Cali: Jetzt ist alles viel strukturierter. Wenn ein Problem auftritt oder Fragen auftauchen, weiss ich genau, wo ich nachschauen kann und an wen ich mich wenden muss. Nun ist im Gegensatz zu früher nur eine Person zuständig für mich und ich fühle mich viel besser betreut. Auch ist die Ausbildung immer auf dem neuesten Stand, weil sich der Bildungsverantwortliche darum kümmert, dass die neuesten Standards des Kantons auch bei uns vermittelt werden.

Und das war bei der ersten Ausbildung noch nicht so?

Teils ja, teils nein. Im zweiten Jahr der Ausbildung wollte mich der Lehrer in der Schule herunterstufen und schlug vor, ich solle doch «nur» die zweijährige Ausbildung AGS, Betreuung machen. Zum Glück erkannte die damalige Ausbildungsverantwortliche mein Potenzial und schaffte es, dass ich die Hilfestellungen erhielt, mit denen ich dann die Ausbildungsziele erreichen konnte. Jetzt, mit der neuen Struktur, erkennt man viel eher, wenn jemand «schwimmt», Schwierigkeiten hat, und kann entsprechend reagieren.

Und sonst?

Es gibt auch grosse Unterschiede in der Lernbegleitung: Früher hatte die Lernbegleiterin – ein Mitglied des Pflegeteams – oftmals keine Zeit. Oder dann wurden für die Ausbildung reservierte Stunden abgesagt. Jetzt habe ich eine Ausbildungsverantwortliche, die von extern kommt, von der Stiftung OdA für Gesundheit und Soziales, und einen Tag pro Woche für mich da ist. Dazu habe ich regelmässige Treffen mit dem Bildungsverantwortlichen, Manuel Kupferschmid, der sich auch um die schulischen Aspekte kümmert.

Sie haben den praktischen Teil der Ausbildung aber nicht nur hier in den AZ Grenchen absolviert, oder?

Nein, ich war im Rahmen der Ausbildung zur FaGe ein halbes Jahr im Bürgerspital Solothurn, vorwiegend auf der Reha-Abteilung. Aber ich war damals sehr jung, 16, und gefallen hat es mir nicht wirklich.

Weshalb?

In einem Spital ist alles halt sehr schnelllebig: Man hat Patienten für einen Tag. Und das Bürgerspital ist sehr hierarchisch organisiert. Das ist in einem Haus wie dem unseren nicht der Fall. Hier hat man viel mehr Zeit und kann sich auch um die Patienten kümmern, kann Beziehungen aufbauen. Was ich auch gelernt habe: Ich bin nichts ohne mein Team. Auch das fällt viel mehr ins Gewicht.

Wie läuft Ihre Ausbildung jetzt?

Wir haben jeweils einen dreimonatigen Block Schule und danach drei Monate blockweise Pflege im Alterszentrum. Zwar kann man sich in den drei Monaten gut auf die Schule konzentrieren. Aber für die Arbeit im Team auf einer Station ist das eher hinderlich. Auch wenn die Person auf lange Zeit eingeplant werden kann, geht doch ein wenig der Teamgeist verloren.

Die Schule kam mir aber entgegen und ich kann die Ausbildung jetzt in insgesamt vier Jahren berufsbegleitend abschliessen. Das heisst, am Vormittag habe ich in der Regel Theorie, am Nachmittag Praxis, ich erstelle auch schon eigene Portfolios.

Was gefällt Ihnen besonders an dem Beruf?

Ich habe immer mehr Kompetenzen und darf mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin auch regelmässig Tagesverantwortliche auf meiner Station. Im Altersheim haben die Bewohnerinnen und Bewohner oftmals die komplexesten Krankheitsbilder, oft mehrere miteinander. Manche können sich auch schlecht verständigen, manchmal gar nicht. Da muss man die Körpersprache als eine Herausforderung sehen, an der man wächst.

Lohnt sich das auch? Grundsätzlich haben alle Pflegebereiche im Kanton eine Ausbildungsverpflichtung, die je nach Grösse der Einrichtung vom Kanton eine gewisse Anzahl an Auszubildenden vorschreibt. Kann man diese Verpflichtung nicht oder ungenügend erfüllen, gibt es Strafpunkte. Übertrifft man die Anforderungen, werden einem Punkte gutgeschrieben, die sich dann in bare Münze umwandeln lassen. Will heissen: «Hat man zu viele Punkte, kann man die auch etwas teurer an andere Institutionen verkaufen und so seine eigene Kasse ein wenig aufbessern. Über die Punkte werden der Institution die Lohnkosten gutgeschrieben.» Pro Bewohner pro Tag wird eine Ausbildungspauschale von zwei Franken erhoben. Das heisst: Den AZ Grenchen stehen 120’000 Franken pro Jahr für die Ausbildung ihres Nachwuchses zur Verfügung. Das neue System kostet die AZ Grenchen aber rund 700’000 Franken im Jahr. Ist das die Sache wert? «Auf jeden Fall», sagt Mirko Schumacher, der zu dem Thema auch eine Masterarbeit an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich verfasst hat. «Nach dem Beseitigen erster Widerstände im Haus und nachdem wir das sauber aufgegleist haben, fanden wir glücklicherweise auch die richtigen, externen Fachpersonen, die bei uns als Berufsbildner tätig sind.» Die Tatsache, dass man auch weniger Mühe habe bei der Rekrutierung von Jugendlichen, bestätige, dass man auf dem richtigen Kurs sei. «Die Zusatzkosten für die Ausbildung fielen früher innerhalb der Pflege an», ergänzt Manuel Kupferschmid. Jetzt seien sie transparenter ausgewiesen. Einen weiteren Vorteil sieht Kupferschmid in der Reputation, die man sich geschaffen habe: «Wir haben einen guten Ruf wegen der Ausbildung. Das hilft auch bei der Rekrutierung von normalem Personal», ist er überzeugt.

