Spielplatz Lindenstrasse Grenchen mit neuem Team

Neuer Spielplatz Ein Dreierteam betreut den neuen Abenteuerspielplatz in Grenchen In den Frühlingsferien war auf dem Abenteuerspielplatz Lindenstrasse Hochbetrieb. Erstmals wurden die Kinder von Profis betreut. An den anderen Spielplätzen geht es am 4. Mai los. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 21.04.2022, 12.00 Uhr

Die Spielplatz-Verantwortliche der ISG, Chantal Heusser, mit den Betreuenden Christiane Giovannini, Jan Strässle und Fabienne Bourquin (von links). José R. Martinez

Chantal Heusser, Verantwortliche für den Betrieb der Quartierspielplätze in der ISG (Interessengemeinschaft Spielplätze Grenchen), freut sich: In den Frühlingsferien konnte mit den betreuten Aktivitäten auf dem neu errichteten Spielplatz auf der Lindenstrasse gestartet werden.

Das Wetter machte mit und so wuselte es in den letzten Tagen ganz gehörig auf dem neuen Areal für die kleinsten Grenchner. Der Kiwanis Club hat vor den Ferien noch eine Kugelbahn aufgestellt, womit ein weiteres Spielgerät für die Kinder zur Verfügung steht. Der Spielplatz war in den Frühlingsferien insgesamt an fünf Nachmittagen betreut, am 21. April, zum letzten Mal.

Spielplatz wurde farbig gemacht

Gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Franken pro Nachmittag für Bastelmaterial wurden die Kinder betreut und beschäftigt. Angesagt war zur Eröffnung eine bunte Gestaltung des neuen Spielplatzes durch die Kinder.

Nachdem der Gemeinderat im vergangenen Oktober auch eine Leistungsvereinbarung mit der ISG abgeschlossen hatte, konnte diese Personal mit insgesamt 60 Stellenprozenten zur Betreuung dieses Spielplatzes und für weitere Aktivitäten für Jugendliche anstellen.

Die neuen Mitarbeitenden sind Fabienne Bourquin, Christiane Giovannini und Jan Strässle, angehender Sozialpädagoge. Zusammen schauen sie, dass auch im hinteren Teil des Spielplatzes etwas läuft. Dort können sich die Kinder jeweils zweimal wöchentlich zu betreuten Bastel- und Spielnachmittagen einfinden (in den Ferien sogar dreimal).

Containerbau für Indoor-Programm

Ein Containerbau beherbergt allerhand Spiel- und Bastelmaterial, das die Verantwortlichen grösstenteils selber über Sponsoring organisieren. Er erlaubt zudem auch Indoor-Aktivitäten während des Winterhalbjahres. Dieser Bereich, der auch eine Feuerstelle aufweist, ist mit einem Zaun abgegrenzt und dient den betreuten Aktivitäten.

Der Drehbaum erfreut sich bei den Kids grosser Beliebtheit. José R. Martinez

Der vordere Bereich des Spielplatzes mit den Spielgeräten ist stets zugänglich. Je nach Alter sind für die Kinder verschiedene Spielmöglichkeiten attraktiv – vom Sändelikasten bis zur Seil-Tyrolienne.

Chantal Heusser erklärt, dass auch für die anderen Grenchner Quartierspielplätze Personal für die Betreuung im Sommerhalbjahr gefunden wurde. Dies war in den vergangenen Jahren teilweise nicht einfach, wird doch dort im Unterschied zum professionell betreuten Lindenstrasse-Spielplatz praktisch ehrenamtlich mit bescheidener Pauschalentschädigung pro Nachmittag gearbeitet.

Im Mai beginnt das Programm in den Quartieren

Dies sind die Spielplätze Röti, Lerchenweg, Schmelzi und Lingeriz. Dort beginnt die Saison im Mai und dauert bis Oktober. Diese Spielplätze sind jeweils im Sommerhalbjahr am Mittwochnachmittag von 14 bis 17 Uhr betreut. Im Winterhalbjahr gibt's nur im Container im Lindenspielplatz betreute Aktivitäten.

Durch das Label Kinderfreundliche Stadt erhielt Grenchen letztes Jahr einen Unterstützungsbeitrag von Unicef. 20'000 Franken ist der Organisation die Unterstützung der vorerst einzigen Stadt mit diesem Label im Kanton Solothurn wert. Der Beitrag wurde als Anschubfinanzierung für den neu geschaffenen Spielplatz verwendet.

Auch im Sandkasten herrscht emsiger Betrieb. José R. Martinez

Die Leistungsvereinbarung mit der ISG (sie ist auch Trägerin des Jugendzentrums Lindenhaus) umfasst ein Konzept für Betreuungsnachmittage mit Fachpersonal auf dem neuen Spielplatz plus weitere Aktivitäten, beispielsweise an Grossanlässen in Grenchen. Wie bereits im Lindenhaus soll ein Controlling der Aktivitäten eingeführt werden.

Tag der offenen Tür am 30. April

Fehlt nur noch eine Art Einweihungsfest. Dieses soll gemäss Chantal Heusser am Samstag, 30. April, stattfinden. Es soll ein Tag der offenen Tür für die Bevölkerung sein und bei dieser Gelegenheit wird auch die neu erstellte Kiwanis-Kugelbahn eingeweiht.

