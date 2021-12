Strasse in Grenchen erhält neuen Namen: John Harwood-Strasse

Strasse in Grenchen Der westliche Teil der Lindenstrasse wird in John-Harwood-Strasse umbenannt – nach dem Erfinder der Automatikuhr Die Fortis, bisher an der Grenchner Lindenstrasse beheimatet, wird künftig unter der Adresse John-Harwood-Strasse 13 zu finden sein – mit gutem Grund. Oliver Menge 30.11.2021, 17.30 Uhr

Umbenennung des westlichen Teils der Lindenstrasse bis zur Kreuzung beim Bahnhof Nord in John-Harwood-Strasse mit v.l.: Stadtpräsident François Scheidegger, Jupp Philipp, CEO Fortis, Aquil Briggen, Stadtbaumeister, den Mitarbeitenden der Fortis und André Weyermann von der Kulturkommission. Oliver Menge

Am Dienstagmorgen lösten Stadtpräsident François Scheidegger und Jupp Philipp, Besitzer und CEO der Uhrenfabrik Fortis, die Klammern, die eine Grenchner Fahne über einem Strassenschild eingangs der Lindenstrasse bei der Einmündung in die Bielstrasse festhielten. Es war übrigens die zweite Grenchner Fahne, die dort hing: Eine schon früh am Morgen montierte Fahne war von einem Velofahrer im Vorbeifahren geklaut worden, wie ein Passant zu berichten wusste. Kurzfristig musste Stadtbaumeister Aquil Briggen Ersatz auftreiben.

Scheidegger und Philipp enthüllten gemeinsam das neue Strassenschild der «John Harwood-Strasse» im Beisein der gesamten Belegschaft der Fortis. Philipp hatte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht extra auffordern müssen, an der Enthüllung des neuen Strassenschilds teilzunehmen – ganz klar, dass alle dabei sein wollten, trotz eines bissig kalten Windes, der einem durch die Glieder fuhr. Der Stolz über den Namenswechsel und auf die eigene Firma war förmlich zu spüren und auch zu sehen: Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter trug eine Fortis-Mütze, auch CEO Jupp Philipp.

Das neue Strassenschild. Oliver Menge

Stadtpräsident François Scheidegger erzählte den Anwesenden, wie es so weit gekommen war: Anlässlich eines Besuchs bei der Fortis habe ihn Philipps um den Namenswechsel gebeten. Später, im Hôtel de Ville, habe man festgestellt, dass dieser John Harwood zwar kein Grenchner gewesen sei, aber doch eine enge Verbindung zu Grenchen hatte. Dass sogar im Kultur-Historischen Museum eine Uhr des genialen britischen Erfinders ausgestellt sei und dieser Uhrmacher eine für Grenchen und die Uhrmacherei bahnbrechende Erfindung gemacht habe: Harwood hat die erste Automatikuhr der Welt erfunden.

Und da Fortis die Uhr als erste Firma in Serie produzierte, sei der Wunsch, diesen berühmten Menschen zu ehren, mehr als nur gerechtfertigt. Scheidegger übergab ausserdem Jupp Philipp ein Hausnummernschild mit der Nummer 13, die Glückszahl für die Fortis und deren CEO.

Scheidegger überreicht Philipp die gewünschte Hausnummer 13. Oliver Menge

Die Beziehung der automatischen Uhr zu Grenchen «Die 1912 gegründete Firma Fortis in Grenchen war die erste Firma weltweit, welche eine Automatikuhr in Serie produzierte. Eine mechanische Uhr also, die sich durch die Bewegung des Handgelenks selber aufzieht», hiess es im «Grenchner Tagblatt» Anfang Juli, als bekannt wurde, dass Fortis den Antrag auf den Namenswechsel gestellt hatte. Weiter hiess es damals: «Erfinder des ersten Prinzips war der 1894 geborene Engländer John Harwood, Sohn eines Uhrmachers. Der Gedanke, eine automatische Armbanduhr zu entwickeln, kam ihm während des Ersten Weltkrieges, als beim Warten auf Ablösung im Schützengraben seine Uhr (mit Handaufzug) stehen geblieben war. Nach dem Krieg machte er sich an die Arbeit und liess im Jahr 1924 seine Erfindung in der Schweiz erstmals patentieren. Einen Produzenten für die neue Uhr zu finden, erwies sich aber in der Folge nicht als einfach. 1926 kontaktiert Harwood sowohl die A. Schild AG wie auch Fortis. Letztere war es, welche es wagte, die Erfindung erstmals auf den Markt zu bringen und unter dem Namen Harwood zu produzieren bzw. zu montieren. Fortis-Gründer Walter Vogt hat Harwood mit beträchtlichen finanziellen Mitteln gefördert. Doch die Krise der 1930er-Jahre führte zur Einstellung der Produktion.» (at.)

Man habe in Grenchen bereits Erfahrungen im Umbenennen von Strassen, sagte Scheidegger und erinnerte daran, wie man dem Wunsch der Uhrenfirma Breitling nach einem Namenswechsel einer Strasse in Léon-Breitling-Strasse nachgekommen sei. Der Stadtpräsident erzählte auch vom ursprünglichen Wunsch, den Georges Kern, der CEO der Breitling geäussert hatte, die Schlachthausstrasse umzubenennen, was von den Anwohnern aber nicht goutiert wurde. Und er erklärte den Anwesenden, dass eine Strassenumbenennung in Grenchen wohl der komplizierteste Prozess überhaupt sei, mit unzähligen Involvierten, die man dazu befragen müsse.

Stolz auf Grenchen als Standort

Jupp Philipp fasste sich kurz angesichts des garstigen kalten Windes. Er dankte der Stadt Grenchen im Namen der ganzen Belegschaft dafür, dass der Namenswechsel so rasch und unkompliziert über die Bühne gebracht wurde. Der Fortis-CEO betonte bei der Gelegenheit auch, dass man unglaublich stolz sei, den Namen Grenchen in die Welt hinaus tragen zu können. Er übergab Scheidegger seinerseits eine funktionstüchtige Uhr von John Harwood in einem beschrifteten Schaukasten fürs Grenchner Stadthaus.

Die Stadt erhält eine originale John Harwood Uhr in einem Schaukasten. Oliver Menge

Dieser Zeitung gegenüber sagte Philipp: «Für mich ist ganz klar, dass Grenchen die wichtigste Stadt im Zusammenhang mit Uhrmacherei und Uhrmacherkunst ist. Darauf darf Grenchen stolz sein und das soll man auch verkünden.» Die Fortis habe eine wichtige Rolle in der Vergangenheit innegehabt und er wolle die Firma weiterhin erfolgreich in die Zukunft führen. Man wolle die Zusammenarbeit mit der Stadt auch weiter ausbauen, Philipp sprach die kombinierten Stadtführungen mit Werksbesichtigung durch Tourismus Grenchen an.

Gefragt nach dem aktuellen Geschäftsgang, sagte Philipp: «Uns läuft es trotz Corona sehr gut, wir sind sehr zufrieden und haben vor vier Wochen das Jahresziel bereits erreicht.» Man habe die Preise angehoben, so wie er das bereits vor drei Jahren angekündigt habe: «Wir bieten bei Fortis mit unseren Uhren qualitativ hochstehende Handarbeit und haben uns rein wirtschaftlich bisher weit unter dem Wert verkauft.»