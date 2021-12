Neue Turnhalle Der Turnverein Bettlach verlangt in einer Petition die Schaffung von zusätzlichen Trainingsmöglichkeiten Der Gemeinderat diskutierte lang und intensiv über das Anliegen des TV Bettlach für eine zusätzliche Halle – finanziell ein schwieriges Unterfangen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 01.12.2021, 18.00 Uhr

Eine der in Betracht gezogene Möglichkeiten wäre die Erweiterung der Turnhalle im Schulhaus Einschlag. Hanspeter Bärtschi

Anfang November erhielt Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut eine Petition des grössten Vereins im Dorf mit der dringenden Bitte, der Gemeinderat möge die Planung und Realisierung einer zusätzlichen Turnhalle zum Wohle der Dorfbevölkerung in Bettlach in Betracht ziehen.

Über 700 Unterschriften kamen zusammen

726 Unterschriften hatte der TV Bettlach gesammelt. Der Vereinsvorstand argumentierte, die beiden bestehenden Hallen in den Schulhäusern Büelen und Einschlag seien sehr stark ausgelastet und es fehle dem TV Bettlach an Trainingsmöglichkeiten, speziell im Winter, wenn die Hallen durch andere Vereine oder aufgrund von Unterhaltungsabenden besetzt seien. Mit nur diesen zwei voll ausgelasteten Hallen habe der Verein ausserdem kein Potenzial mehr, in Zukunft zu wachsen und zeitgemässe Angebote für die Jugend und Bevölkerung im Dorf anzubieten.

Der heute 407 Mitglieder zählende Verein, davon 130 Kinder und Jugendliche, legte ausserdem einen detaillierten Hallenbelegungsplan und eine Kostenschätzung für eine dritte Halle bei. Der Zeitpunkt sei ideal, ein Bauvorhaben zusammen mit der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Einschlag zu realisieren, und mache Sinn, weil die Planung dort gestoppt sei.

Es braucht keine Luxuslösung

Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut hatte anlässlich der Übergabe von Petitionären erfahren, dass es unter Umständen gar keine voll ausgerüstete Turnhalle bräuchte, sondern nur eine Halle mit grosser Fläche und genügender Höhe, einem gefederten Boden. Eventuell sogar als Kombination mit einer Aula im Einschlag, die aus finanziellen Gründen nicht mit ins Projekt aufgenommen worden war. Allenfalls gebe es Trainingsmöglichkeiten im Kakadu oder einer Industriehalle.

Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut. Hanspeter Bärtschi / 2021

Leibundgut schlug dem Gemeinderat vor, die Spezialbaukommission Schulhaus Einschlag eine Beurteilung über die zeitlichen und finanziellen Auswirkungen und den Nutzen für die Schulen Bettlach vornehmen zu lassen.

«Diese Halle braucht es nicht»

Patrik Gfeller, Gemeinderat der SVP, sagte, er sei froh über die gute Arbeit, welche die Vereine und insbesondere der Turnverein verrichte. Doch es sei schlicht nicht Aufgabe der Gemeinde, für die Vereine nach Trainingsmöglichkeiten zu suchen. Die Schule habe keinen Bedarf für eine zusätzliche Halle und die Gemeinde stelle den Vereinen schon zwei Turnhallen zur Verfügung. «Ihr müsst andere Möglichkeiten suchen, beispielsweise abklären, ob eine Teilung der Hallen durch eine mobile Folienwand möglich ist. Aber auf Gemeindekosten eine Halle finanzieren, die es nicht braucht? Nein!»

Der Gemeinderat von Bettlach: v.l.:André von Arb (FDP), Barbara Leibundgut (Gemeindepräsidentin FDP), André Siegenthaler (CVP), Andrea Marti (SP), Corinne Hasler-Kunz (SP), Markus Ulrich (CVP), Patrik Gfeller (SVP), Anna Nardini Rüegsegger (FDP), Mathias Sticker (SP), Manuel Schnegg (SVP) und Sarah Bieri (FDP). Oliver Menge / 2021

FDP-Gemeinderat André von Arb legte sich derweil ins Zeug für den Turnverein: Man laufe in Sachen Hallenbelegung schon lange am Limit. Es gebe nur noch ganz wenige Zeitfenster, in denen die Hallen noch frei seien. Dazu käme, dass die Bedürfnisse stets am Wachsen seien, die verschiedenen Abteilungen schon jetzt immer Ausweichzeiten finden müssten und zu ungünstigen Zeiten die Halle belegen können. Die FDP-Fraktion stellte den Antrag, dass sowohl die Spezialbaukommission Einschlag als auch die Bau- und Infrastrukturkommission und die Jugend-, Kultur- und Sportkommission die Sache prüfen.

SP-Gemeinderat Mathias Stricker wollte klare Fakten: Was bedeutet das für das Sanierungs- und Neubauprojekt Einschlag? Weil, eine Verzögerung dürfe es deswegen nicht geben. Gut sei auch, dass andere Möglichkeiten angeschaut würden und er begrüsse es, wenn hier die Jugend-, Kultur- und Sportkommission mithelfe.

10 Millionen reichen wohl nicht fürs Einschlag

Gabriela Mathys, die als Kommissionspräsidentin der Spezialbaukommission für ein anderes Traktandum anwesend war, wurde gefragt, ob sie abschätzen könne, was das für die Planung bedeute. Man werde zwei Varianten rechnen müssen, was die Kosten in die Höhe treibe. Sie liess auch durchblicken, dass die veranschlagten 10 Millionen für das ganze Projekt nicht reichen werden und man redimensionieren müsse. Die Planungsbüros seien bestimmt, aber die Rechtsmittelfrist laufe noch. Wenn keine Einsprache eingehe, werde man im Januar mit der Planung starten können.

Es sei ihr ein Anliegen, dass die Spezialbaukommission und damit auch die Bildung involviert sei, meinte die Gemeindepräsidentin und versuchte, dem Antrag der FDP noch zusätzlich Gewicht zu verleihen. Dem widersprach Markus Ulrich von der Mitte. Er sei dagegen, die Spezialbaukommission zusätzlich zu belasten.

Der Antrag, alle drei Kommissionen mit der Aufgabe zu betrauen, wurde mit 6 Nein und 3 Ja bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Die Petition wurde einstimmig zur Kenntnis genommen und die Bau- und Infrastrukturkommission sowie die Jugend-, Kultur- und Sportkommission mit den Abklärungen für weitere Trainingsmöglichkeiten mit 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen beauftragt.

