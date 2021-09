Neue Legislatur Der neue Bettlacher Gemeinderat ist vereidigt – mit spezieller Kampfwahl ums Vizepräsidium In einer frühmorgendlichen Sitzung wurden auch die Mitglieder von Ausschüssen und Kommissionen gewählt. Oliver Menge 02.09.2021, 05.00 Uhr

Der neue und eben vereidigte Gemeinderat von Bettlach: v.l.:André von Arb (FDP), Barbara Leibundgut (Gemeindepräsidentin FDP), André Siegenthaler (CVP), Andrea Marti (SP), Corinne Hasler-Kunz (SP), Markus Ulrich (CVP), Patrik Gfeller (SVP), Anna Nardini Rüegsegger (FDP), Mathias Sticker (SP), Manuel Schnegg (SVP) und Sarah Bieri (FDP). Oliver Menge

07.15 Uhr. So früh trat der Bettlacher Gemeinderat wohl noch selten zusammen. Doch am 1. September beginnt die neue Legislatur 2021-2025 und der neu zusammengesetzte Gemeinderat musste nicht nur vereidigt werden und das Gelöbnis ablegen, sondern es galt auch, den oder die VizepräsidentIn sowie die Mitglieder und Ersatzmitglieder einer ganzen Reihe von Ausschüssen und Kommissionen zu wählen, damit diese ihre Arbeit in Angriff nehmen können. Und das hatte durch den Gemeinderat zu geschehen.

Für den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, den Bildungs- und den Finanzausschuss, den Organisations- und Personalausschuss war ausserdem je ein Ersatzmitglied, für das Wahlbüro waren fünf Ersatzmitglieder zu wählen. Die Ausschüsse sind mit je drei Mitgliedern und einem Ersatzmitglied zusammengesetzt, alles ordentliche Ratsmitglieder.

Die verschiedenen Kommissionen - Bau- und Infrastruktur, Feuerwehr, Jugend-, Kultur- und Sport, Gesellschafts- und Gesundheitsfragen, Planungs-, Umwelt- und Energiekommission

Der Vize wurde durchs Los bestimmt

Wie gesagt war auch das Amt des Gemeinde-Vizepräsidenten oder Vizepräsidentin neu zu besetzen. Joel Mussilier, der das Amt bisher innehatte, wurde bekanntlich nicht wiedergewählt. Für das Amt beworben hatten sich Patrik Gfeller von der SVP und Markus Ulrich von der CVP. Es wurde eine geheime Wahl durchgeführt, bei der im ersten Wahlgang keiner der beiden Kandidaten das absolute Mehr von sechs Stimmen erreichte. In einem zweiten Wahlgang musste das relative Mehr erreicht werden, aber beide Kandidaten erhielten je fünf Stimmen. Bei Anträgen oder Beschlüssen gibt in solchen Fällen die Gemeindepräsidentin den Stichentscheid, nicht aber bei Wahlen. Laut kantonalem Gemeindegesetz,Paragraph 39, entscheidet bei Stimmengleichheit das Los. Gemeindeschreiber Gregor Mrhar vergewisserte sich, dass das tatsächlich so richtig ist und das Vizepräsidium wurde schliesslich ausgelost. Gewinner und damit neuer Gemeinde-Vizepräsident wurde Markus Ulrich von der CVP. (om)