Das sind die neuen Gastgeber im "Oberen Brüggli" in Selzach

Neue Gastgeber in Selzach Bergrestaurant Oberes Brüggli: Feines Essen mit Aussicht und ein Streichelzoo für die Kinder Nadine Borer und Christian Weil heissen die neuen Gastgeber im Bergrestaurant Oberes Brüggli in Selzach. Sie lösen das Ehepaar Kobel ab, das jetzt im Ruhestand ist. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Nadine Borer und Christian Weil haben die Pacht auf dem Oberen Brüggli übernommen. Hans Peter Schläfli

Die Bergwirtschaft auf dem Oberen Brüggli ist in neuen Händen. Das Wirtepaar Silvana und Hanspeter Kobel hat sich in den Ruhestand begeben, ab sofort bedienen hier an diesem magischen Ort mit wunderschöner Aussicht Nadine Borer und Christian Weil die Gäste.