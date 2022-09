Geflüchtet Ukrainerin gibt in Grenchen Ballettstunden

Neue Existenz Ukrainerin unterrichtet an der neu gegründeten Ballettschule Grenchen Lyudmyla Shumeyko ist mit ihrer Tochter aus der Ukraine geflohen und baut sich hier eine neue Existenz auf – in ihrem Heimatland gilt sie als Koryphäe, sowohl als Tänzerin als auch als Lehrerin für klassisches Ballett und Modern. Oliver Menge Jetzt kommentieren 12.09.2022, 13.00 Uhr

Lyudmyla Shumeyko ist ukrainische Choreografin und Ballettlehrerin und -tänzerin, die mit ihrer Tochter Sofiia aus Kiew geflüchtet ist und jetzt in Grenchen, Solothurn und Jegenstorf unterrichtet. Oliver Menge

Es ist Mittwoch, kurz nach Mittag. Im Kulturraum in der Buser-Arena ertönt Klaviermusik. Ein Elternpaar hilft seinem kleinen Töchterchen, adrett im Tütü, die langen, dunkelbraunen Haare zu einem Schweif zusammengebunden, die Treppe hinauf zum Saal. Am Eingang werden sie herzlich von Lyudmyla Shumeyko begrüsst. Eine Mutter kommt mit ihrem Jungen, dessen Augen strahlen, als er seine Lehrerin erblickt.

Drei weitere Mädchen sitzen bereits draussen vor dem Saal, auch sie sind schon angezogen, wie es sich gehört: Ballett-Röcklein, Ballettschuhe und weisse Strümpfe. Lyudmyla Shumeyko begrüsst die Kinder und die Eltern, in einer Mischung aus Englisch und Deutsch. Dann führt sie die Kinder nach vorne, stellt sie in einer Reihe auf, mit Abstand zueinander. Der Unterricht beginnt.

Lyudmyla Shumeyko übt mit den Kindern Handstellungen. Oliver Menge

«Première position, Demi-plié, cinquième position, quatrième position, plié.» Ballett ist international, in allen Kulturen heissen die Positionen gleich. Die Kinder, die heute anwesend sind, haben zum Teil erst eine Stunde Ballettunterricht gehabt, am Mittwoch vor einer Woche, als Lyudmyla Shumeyko das erste Mal hier unterrichtete. Sie werden von Beginn weg in die Welt des Balletts geführt. Schritt für Schritt.

Für manche ist es schwierig, nur schon die erste Position zu halten - Fersen zusammen, Füsse nach aussen, die Beine gestreckt, die Hände an die Taille gelegt. Andere schaffen es auf Anhieb. So wie der Sechsjährige, der schon bei der letztes Jahr verstorbenen Barbara Bernard den Ballettunterricht besuchte.

Der Junge habe schöne Füsse, habe Frau Bernard immer gesagt, erzählt seine Mutter. «Dabei hat er doch gar nicht so schöne Füsse, wenn ich mir so anschaue. Aber sie hat wahrscheinlich etwas anderes gemeint, die Haltung wahrscheinlich.»

Lyudmyla Shumeyko bestätigt das, sie hat das professionelle Auge dafür, wer talentiert ist und die körperlichen Voraussetzungen mitbringt. Aus dem Buben könnte also etwas werden, wenn er bei den Übungen an der Stange auch noch ein wenig Probleme hat.

Lyudmyla Shumeyko korrigiert die Haltung des Beins an der Stange. Oliver Menge

Die Ballettlehrerin ist geduldig, zeigt ihm, wie er das Bein ausdrehen, nicht nach innen drehen soll, korrigiert die Haltung seines Oberkörpers - gerader Rücken und Spannung im Hintern und im Bauch. Und siehe da, es funktioniert, auch wenn er das Bein auf der Stange noch nicht durchstrecken kann, die ist ja auch wirklich sehr hoch oben.

Zwar wird Lyudmyla Shumeyko dem Journalisten nach der Stunde auf Englisch erklären, die Sprachbarriere sei noch das grösste Hindernis, weswegen sie auch einen Intensiv-Deutschkurs zusammen mit ihrer Tochter besucht. Im Unterricht ist davon aber nichts zu spüren: Die Gesten und Bewegungen ihrer Lehrerin verstehen auch die kleinen Kids.

Wenn das Vorzeigen nicht genügt, geht sie zu ihnen hin und korrigiert die Position. Dabei ermuntert sie sie mit einem freundlichen Lächeln und aufmunternden Worten. Ab und zu braucht's auch einen Zeigefinger, wenn die Mädchen zu übermütig werden.

Selber zeigt sie vor, wie mühelos das geht. Oliver Menge

Leidenschaftlicher Profi

Man spürt, dass Lyudmyla Shumeyko aus Leidenschaft unterrichtet, Kinder liebt und ihr Wissen weitergeben will. Und sie ist ein Profi mit viel Erfahrung und ausgezeichneter Technik. Das haben auch die Leiterinnen der Tanzschule Balladyum in Solothurn gesehen, die kurzfristig die Nachfolge der Ballettschule Barbara Bernard übernommen hatten. Was aber im ersten Anlauf aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat, viele Grenchner Kinder besuchen jetzt den Unterricht in Solothurn (wir berichteten).

Balladyum engagierte die Ukrainerin, jetzt unterrichtet Lyudmyla Shumeyko einzelne Stunden in Solothurn. Aber sie wurde auch von einflussreichen Personen in Grenchen kontaktiert, die von ihr gehört hatten und der Meinung waren, das Erbe von Barbara Bernard, die eine ausgesprochen professionelle und fähige Ballettlehrerin gewesen war, müsse in Grenchen fortgeführt werden.

Also wurde die «Ballettschule Grenchen» gegründet, die vorerst provisorisch im Kulturraum oberhalb des Klublokals der Buser-Arena eingemietet ist. Shumeyko unterrichtet auch noch zeitlich befristet ein paar Stunden in Jegenstorf. Aber im Grunde möchte sie hier in Grenchen bleiben und sich hier eine Basis schaffen, eine neue Existenz.

Manche Übungen gelingen besser im Sitzen. Hier wird gedehnt. Oliver Menge

Der Schrecken des Krieges und die Flucht

Wenn Lyudmyla Shumeyko vom Beginn des Krieges erzählt, von diesem schicksalhaften 24. Februar, dem Tag des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine, gefriert dem Zuhörer das Blut in den Adern. Unvorstellbares sei seither geschehen, Gräueltaten wurden verübt. Vorzeichen für diesen hässlichen Krieg habe es schon Jahre zuvor gegeben im Donbass und auf der Krim, als die Welt noch nicht reagiert habe, sagt die Ukrainerin.

Sie floh zusammen mit ihrer 20-jährigen Tochter Sofiia, die gerade vor dem Bachelor in Philosophie an der Universität von Kiew stand, in die Schweiz. Mit sozusagen nichts ausser den Kleidern am Leib – und ihrem Hund Nelson. Eine Familie in Grenchen nahm die beiden Frauen herzlich auf und sorgte für sie, las ihnen quasi jeden Wunsch vom Gesicht ab. Sie sei so überglücklich und dankbar, könne oft ihr Glück kaum fassen, sagt die Ukrainerin.

Auf die Frage, ob sie wieder in ihre Heimat zurückkehren wolle, sagt sie: «Nein, ich möchte versuchen, mir hier etwas Neues aufzubauen. Ich habe so viel Unterstützung erfahren dürfen, von den Menschen hier, aber auch von der Stadt, dass ich hier in Grenchen etwas zurückgeben möchte, damit wieder die Möglichkeit besteht, hier klassisches Ballett zu erlernen.»

Weitere Infos: www.ballettschule-grenchen.ch

Professionelle Tänzerin und Lehrerin Lyudmyla Shumeyko hat mit der Flucht ihr Leben in der Ukraine vom einen Tag auf den anderen aufgegeben. Ein Leben, das vom Tanz geprägt ist: Bereits mit vier Jahren verbrachte sie die meiste Zeit im Ballettstudio. Sie war nicht nur begabt, sondern auch äusserst willensstark und durchlief die harte Schule bis zur Profitänzerin. Lyudmyla Shumeyko trat auf den besten Bühnen der Ukraine und der ehemaligen Sowjetunion auf und wurde Mitglied und Solistin einer der renommiertesten Tanz-Companies der Ukraine, derjenigen der Kunstschule der Stadt Zhytomyr, 120 Kilometer westlich von Kiew. Die Truppe wurde 1973 gegründet und ist europaweit bekannt als Preisträgerin von Grand Prix und zahlreichen Tanzwettbewerben und Tanzfestivals in Italien, Frankreich, Spanien, Israel und im Osten in Polen, Rumänien und Litauen. Später wurde sie Tanzlehrerin, studierte Pädagogik, Kinderpsychologie und Choreografie mit Hochschulabschluss und unterrichtete über zehn Jahre lang an der Kunstschule Zhytomyr Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren in klassischem Ballett, Volkstanz und Tanztechnik. Ausserdem war sie stellvertretende Direktorin der Schule, nahm an Fortbildungsveranstaltungen teil, mit dem Ziel, den Lernprozess zugänglich und effizient zu gestalten. Ihre Schülerinnen und Schüler haben an Wettbewerben etliche Erfolge erzielt und wurden mehrmals ausgezeichnet.

