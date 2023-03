Zifferblattfabrik der Swatch Group ist wieder ein ETA-Werk

Neu beschriftet Die «Zifferblattfabrik» der Swatch Group ist jetzt wieder ein ETA-Werk Die Fabrik der Swatch Group an der Flughafenstrasse in Grenchen firmiert nicht mehr unter «Rubattel & Weyermann» und trägt wieder das ETA-Logo. Eine Reorganisierung stecke dahinter, erklärt die Swatch Group. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

Die Zifferblattfabrik der Swatch Group an der Flughafenstrasse, wurde umbenannt und trägt jetzt wieder das ETA-Logo. Oliver Menge

Das hatte es bereits 2019 geheissen, als die 2012 als ETA-Werk 18 gebaute Fabrik über Nacht ein in Grenchen fast unbekanntes neues Logo erhielt. «R.W.» war die Fabrik in mehreren Meter grossen Lettern plötzlich angeschrieben.

Die Abkürzung steht für «Rubattel & Weyermann» – eine Firma, die seit 2002 zum Swatch Group Universum gehört und in La Chaux-de-Fonds domiziliert ist. Sie ist spezialisiert auf Zifferblätter, insbesondere für die Luxusuhren.

2019 hiess es, R&W brauche mehr Platz für die Zifferblattproduktion und baue deshalb ihre Tätigkeit in Grenchen aus. Dort wurden auch bereits Zifferblätter für die Swatch Group hergestellt, auch von R&W.

Jetzt gab es offenbar wieder Änderungen. Wie Swatch-Kommunikationschef Bastien Buss auf Anfrage schreibt, wurde erneut reorganisiert: «Es handelt sich um eine rein interne Reorganisation, die ausser dem Auswechseln der Gebäudebeschriftung überhaupt keine operative Auswirkungen hat – weder auf das Personal noch auf die Produktion».

Das war 2019: Die Zifferblattfabrik der Swatch gehörte neu zu «Rubattel & Weyermann» und wurde neu angeschrieben. Oliver Menge

Und weiter: «Dieses Gebäude fokussiert sich jetzt vollständig auf die Produktion von Swatch und Flik Flak Zifferblätter, nicht zuletzt auch dank dem MoonSwatch Erfolg. Grenchen ist ja der Geburtsort der Swatch.»

R&W werde weiterhin Zifferblätter in La Chaux-de Fonds produzieren, schreibt Buss. Der Bieler Uhrenkonzern mit 17 Uhren- und Schmuckmarken vereinigt unter seinem Dach auch eine ganze Anzahl Produktionsfirmen. Die bedeutendste ist die ETA mit Sitz in Grenchen. In Grenchen sind aber auch «Meco» (Kronen) und «Micro Crystal» (Quarze) beheimatet.

