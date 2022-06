Naturschutz im Seeland 20 Jahre nach der Eröffnung des Tunnels: Ein neues Buch thematisiert die Tier- und Pflanzenwelt der Witi Mit dem Häftli in Büren nahm es den Anfang, mit der Witischutzzone wurde der Naturschutz der Aareebene ausgeweitet. Ein neues Buch thematisiert die Natur im Seeland zwischen Aarberg und Solothurn und die Folgen der menschlichen Eingriffe. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Luftbild der Kulturlandschaft zwischen Meienried (links unten) und Solothurn (rechts oben). Aus der neuen Publikation «Achtung Natur – Beobachtungen aus der Aare-Ebene». zvg

Der Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt war bereits 1942 bei der Gründung der Vereinigung für Heimatpflege Büren (VHB) ein zentrales Anliegen des Vereins. Während in Europa der Weltkrieg tobte taten sich einige besorgte Seeländer zusammen und setzten sich für ihre Umwelt ein. Gründungsmitglied Werner Stotzer unterstützte ein Jagdverbot im Brutreservat «Häftli».

In einem Protokoll ist von ihm zu lesen: «Der Naturschutzgedanke muss verstärkt werden, da Meliorationen, das Einfassen der Bäche und die Bewirtschaftung zu einer gewaltsamen Veränderung der Natur führt, wofür sie sich später einmal bitter rächen wird.»

Bereits 1928 hatten die Gründerväter der Bürener Vereinigung die Unterschutzstellung der Naturschutzgebiete «Häftli» und «Meienriedloch» bei Büren an der Aare erwirkt und Dank umfassender Vorarbeit gelang dies 1952 auch bei der «Felsenheide» in Pieterlen.

Mit diesen Informationen wird eine Mitteilung zu einem neuen Buch eingeleitet, dessen Vernissage kürzlich im Witi-Informationszentrum in Selzach stattgefunden hat: «Achtung Natur – Beobachtungen aus der Aare-Ebene». Unter der Ägide von Projektleiter Lukas Märki und der Heimatvereinigung haben 13 Fachleute eine Zustandsanalyse und Einordnung der Natur und der Biodiversität abgeliefert.

Natur reparieren: Ein schwieriges Unterfangen

Mit den Beobachtungen aus der Aare-Ebene zwischen Aarberg und Solothurn geben die 13 Autorinnen und Autoren anhand einzelner Hotspots, wie sich die Artenvielfalt zum Negativen verändert hat und mit welchen Anstrengungen die Behörden und Umweltorganisationen diesem Negativtrend begegnen (wollen). Und wie schwierig es ist, zerstörte Natur wieder zu «reparieren».

Das neue Buch der Vereinigung für Heimatpflege Büren. zvg

In ihrer Einleitung fügt die Naturwissenschafterin Dr. Eva Maria Spehn die auf die Region fokussierten Aufsätze in einen globalen Kontext. Neben den lokalen Biodiversitätsveränderungen verlagerte sich die Belastung der Natur stark von den Industrie- in die Entwicklungsländer. Der sogenannte Fussabdruck des schweizerischen Konsums liegt heute zu 86 Prozent im Ausland, eine Folge der in den letzten 30 Jahren um das Siebenfache gesteigerten, globalen Ökonomie.

Eva Maria Spehn fordert daher, nicht nur in der Region für mehr Biodiversität zu sorgen, sondern auch eine Mitverantwortung global zu übernehmen und den Flächenverbrauch des schweizerischen Konsums drastisch zu reduzieren.

Martin Huber und Rudolf Käser zeigen in ihrem Aufsatz den Werdegang der landschaftlichen Entwicklung der Aare-Ebene am Jurasüdfuss. Es ist eine junge Landschaft, die erst durch die Kraft von Eis und Gletscher und danach durch die Dynamik des Wassers gestaltet worden ist.

Der Mensch hat dann aber durch seine stetig steigende Nutzung entscheidend auf das natürliche Gleichgewicht eingewirkt: Die Abholzung in den Voralpenregionen erhöhte die Erosion und die damit gesteigerten Geschiebemassen hatten in der Aare-Ebene negative Auswirkungen auf das hydraulische Gleichgewicht in der See- und Flusslandschaft.

Aarekorrektur: Segen für die Bauern, Katastrophe für die Biodiversität

Die Überschwemmungen und die Versumpfung des Seelandes waren die Folgen. Mit drastischen Massnahmen rückten unsere Vorfahren diesen Plagen zu Leibe. Mit der Juragewässerkorrektion in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Aare in den Bielersee geleitet und die Ebene von Solothurn bis ins Waadtland trocken gelegt. In der Folge ereignete sich ein immenser Landschaftswandel.

Seit der Jahrtausendwende kam es in kurzer Abfolge erneut zu Hochwasserereignissen in der Drei-Seen-Region und der Aare-Ebene. Als Folge der intensiven Nutzung durch die Landwirtschaft, der Inanspruchnahme von immer grösseren Flächen für Industrie, Wohnsiedlungen und Verkehrsinfrastrukturen gepaart mit den natürlichen Folgen des Klimawandels kam das hydraulische System erneut aus dem Gleichgewicht.

Im Beitrag von Frau Regula Schild wird am Beispiel des Hochwasserschutzes entlang der Alten Aare zwischen Aarberg und Meienried aufgezeigt, wie mit Renaturierungsmassnahmen und Aufweitungen der Flussauen die Retension der Landschaft erhöht, der Abfluss gedrosselt und gleichzeitig die Artenvielfalt der Auen gezielt erhöht werden kann.

Fokus Meienriedloch

Die beiden Biologen, Dr. Urs Känzig und Luc Lienhard haben als Grundlage ihres Aufsatzes in den Vegetationsperioden Sommer 2020 und 2021 das Meienriedloch nach dessen botanischer Vielfalt abgesucht. Sie haben ihr botanisches Inventar mit demjenigen des Botanikers Eduard Berger aus den 1950er-Jahren abgeglichen und festgestellt, dass die Artenvielfalt in den letzten 70 Jahren erneut markant abgenommen hat.

Obwohl seit den 1930er-Jahren als Naturschutzgebiet unter kantonalem Schutz mussten die beiden Wissenschafter eine negative Veränderung der floristischen Artenvielfalt in allen Lebensraumtypen konstatieren.

Vernissage des Buches im Infozentrum Witi in Altreu. zvg

Sie stellen aber fest, trotz Einbussen in der Artenvielfalt ist das Meienriedloch noch immer ein Topgebiet mit grossem Potenzial. Ohne gezielte Aufwertungsmassnahmen sowie eine extensivere landwirtschaftliche Nutzung im unmittelbaren Umfeld des Schutzgebietes wird die Trendwende aber nicht gelingen. Dies setzt ausreichende Ressourcen sowie die Bereitschaft der Personen voraus, die dort Grundeigentum besitzen oder die Flächen bewirtschaften.

In eben diesem Naturschutzgebiet beobachten die beiden Biologinnen Claudia Baumberger und Daniela Schmocker die artenreichste Tiergruppe, die Insekten, im Besonderen die Libellen. Sie bewegen sich damit auf den Spuren von Kunstmaler Paul-André Robert, der ab 1919 bis ins Ende der 1950er-Jahre unzählige Male im Meienriedloch Libellen studiert und diese, ihre Eier und Larven mit sicherer Hand gezeichnet und gemalt hat.

Prominentes Opfer: Die Libelle

Die beiden Wissenschafterinnen Baumberger und Schmocker vergleichen ihre seit 2020 gemachten Beobachtungen mit den Inventaren früherer Erhebungen und müssen konsterniert feststellen, dass die Libellenvielfalt im Meienriedloch in den letzten Jahren markant abgenommen hat. Sie führen diesen Wandel zum Teil auf nicht angepassten Unterhalt zurück: Viele für die Eiablage und Nachzucht geeignete Tümpel sind zu stark beschattet, andere eingewachsen.

Für den Büetiger Lehrer und Gemeindepräsidenten Andreas Blösch ist das Häftli das zweite Zuhause. Hier beobachtet er seit den 1970er-Jahre die vielfältige Vogelwelt und führt im Auftrag der Vogelwarte Sempach und der Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde Ala die periodischen Vogelzählungen durch. In diesem Zeitraum zählte er in diesem Naturschutzgebiet insgesamt 234 Vogelarten, davon 80 Arten, welche in diesem Gebiet auch ihre Brutzeit verbringen.

Leidet das Häftli unter der Klimaveränderung?

Auch Blösch muss in seinem Aufsatz darlegen, dass die Artenvielfalt und die Häufigkeit der Bruten bei einzelnen Arten abgenommen hat. Andererseits haben – wahrscheinlich als Folge der Klimaveränderungen – neue Arten wie die Pfeifenten sich in unserer Region vermehrt zur Überwinterung sehen lassen.

Vernissage im Infozentrum Witi in Altreu. zvg

Die Planung und der Bau der Nationalstrasse A5 beschäftigt die Behörden von Bund, Kanton und Gemeinden seit über 50 Jahren. Eine Einigung kam erst zu Stande, als der Bund für eine Untertunnelung der Grenchner Witi eingewilligt und der Kanton 1994 die Folgemassnahmen mit der Witischutzzone allgemein verbindlich geregelt hatte. Dr. Jonas Lüthy ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn an der Umsetzung dieser Zonenvorschriften am Puls.

In seinem Aufsatz beschreibt er die Planung und die Bauphase der Autobahn und die Realisierung der Begleitmassnahmen zur Erhaltung und naturnahen Aufwertung der einmaligen Landschaft zwischen Jurasüdfuss und der mäandrierenden Aare. In enger Zusammenarbeit mit ansässigen Landwirten werden mit angepasster Nutzung Kleinstrukturen und Vernetzungen geschaffen, welche die Artenviel bereichern. Lüthys Fazit:

«Es hat sich gezeigt, dass die gross dimensionierte Witischutzzone für Landwirtschaft, Naherholung und Naturschutz sinnvolle, aufeinander abgestimmte Massnahmen erlaubt. Die heutige Witi ist nicht nur Naherholungsgebiet und Heimat der Artenvielfalt, sondern auch unser Brotland.»

Im Herzen der Witi liegt Altreu. Hier hat sich Max Bloesch in den 1950er-Jahren zum Ziel gesetzt, den damals in der Schweiz ausgestorbenen Weissstorch wieder anzusiedeln. Lorenz Heer lässt in seinem Aufsatz diese Erfolgsgeschichte der Wiederansiedlung des Weissstorchs wieder aufleben. Doch so schön der grazile Flug und das Klappern der Störche uns faszinieren, so problemlos ist das Leben dieser Tiere in unserer intensiv genutzten Landschaft nicht.

Der Storch ist zurück und hält sich erfolgreich

Lorenz Heer führt uns hautnah in das Leben des wundervollen Vogels. Dank seiner Anpassungsfähigkeit hat sich sein Bestand schweizweit erhöht und ist wieder zu einem festen Bestandteil unserer Vogelwelt geworden.

Die waldarme und weitgehend unüberbaute Aare-Ebene zwischen Büren und Solothurn ist mit ihren Flussschlaufen nicht nur eine landschaftliche Besonderheit, sondern auch ein Wasser- und Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung. Der Förster Walter Christen beobachtet die Vogelwelt in dieser Region seit den 1980er-Jahre. Seine Aufzeichnungen waren wichtige Grundlagen bei der Umweltverträglichkeitsbeurteilung des Nationalstrassenprojekts und bei der Festlegung der Begleitmassnahmen.

Autoren und Gäste lauschen Botschaften von Fachleuten und Behördenmitgliedern aus den Kantonen Bern und Solothurn. zvg

Er stellt aufgrund seiner Beobachtungen fest, dass die Gesamtbilanz trotz der eingeleiteten Aufwertungsmassnahmen höchst unerfreulich ist.

«Nicht nur das Verschwinden von einzelnen Brutvogelarten, sondern vor allem die rasch voranschreitende Trivialisierung ist bedenklich. Die anpassungsfähigen Generalisten unter den Brutvögeln nehmen zu, während die Spezialisten immer mehr Mühe bekunden.»

Er meint aber, dass das Potenzial der Landschaft für Brutvögel bei weitem nicht ausgeschöpft sei.

Dr. Darius Weber führt in seinem Aufsatz in die Welt der Feldhasen. Kaum ein anderes Wildtier wird in der Schweiz so stark beforscht wie Meister Lampe. Besonders in der Selzacher Witi ist der Feldhase noch weit verbreitet. Hier hat in den 1970er-Jahren der Hasenforscher Hans-Peter Pfister seine Beobachtungen begonnen und die Methoden zur Zählung der scheuen Tiere entwickelt.

Pfisters Arbeiten bildeten wichtige Grundlagen für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit der Nationalstrasse und anderen Grossprojekten. Darius Weber berichtet in seinem Aufsatz über laufende Projekte, wie mit angepassten Ackerbaumethoden die Lebensbedingungen für den Feldhasen optimiert werden können.

zvg

Historische Illustrationen der Familie Robert Das Buch ist reich mit Fotos bebildert und die Texte mit Grafiken und Tabellen bestückt. Der Grafiker und Projektleiter Lukas Märki hat die unterschiedlichen Aufsätze mit einer Auswahl von Bildern und Zeichnungen der Künstler Léo-Paul (1851–1923), Paul-André (1901–1977) und Philippe Robert (1881–1930) zu einem Gesamtwerk vereint. Die Familie Robert, die in drei Generationen sechs namhafte Künstler hervorbrachte, stammte aus dem Neuenburger Jura. Die Tugenden der Familie, wie Fleiss, Sorgfalt, Genauigkeit auch im Kleinen und Streben nach Vollkommenheit, wirken in ihrer Kunst. Mit ihrer Liebe und Leidenschaft zur Natur können sie als Naturschützer vor ihrer Zeit bezeichnet werden. Die Sammlung der Stiftung Robert umfasst rund 3000 Werke der Malerfamilie Robert. Die Sammlung wird seit 2012 vom Neues Museum Biel NMB als Leihgabe der Stiftung Sammlung Robert konservatorisch betreut. Die Familie lebte zuerst im Ried bei Biel und später im Le Jorat bei Orvin. 2018 erschien das Lebenswerk als Buch: die Libellenlarven von Paul-André Robert.

Das Buch mit 240 Seiten und 228 Abbildungen ist Im Buchhandel erhältlich oder direkt bei der Vereinigung für Heimatpflege Büren

