SP Grenchen nominiert Kummer und Rumy

Nationalratswahlen SP Grenchen nominiert Farah Rumy und Angela Kummer Die Stadtpartei hat an ihrer 151. Generalversammlung zwei Frauen für die Nationalratsliste nominiert. Die SP Solothurn-Lebern besetzt ihre Liste Ende Januar im Velodrome Grenchen. Jetzt kommentieren 20.01.2023, 17.48 Uhr

Angela Kummer. zvg

Angela Kummer ist seit 2013 Gemeinderätin und seit 2017 Parteipräsidentin der SP Grenchen. Von 2015 bis 2020 war sie Kantonsrätin, bevor sie in die kantonale Verwaltung wechselte. Sie ist Vorstandsmitglied der Perspektive Solothurn-Grenchen und Ersatzmitglied in der städtischen Gemeinderatskommission. Ihre Hauptthemen sind soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung, Kultur und Umweltschutz.

Farah Rumy. zvg

Farah Rumy ist seit 2021 Kantonsrätin, Bürgerrätin und Ersatz-Gemeinderätin. Als Fachexpertin Pflege und Vorstandsmitglied des Schweizerischen Berufsverbands für Pflegefachpersonal (SBK) der Sektion Aargau-Solothurn setzt sie sich stark für die Pflegeinitiative und deren Umsetzung ein. Sie ist Co-Präsidentin der SP Migrantinnen Kanton Solothurn und in der Geschäftsleitung der SP Kanton Solothurn. Ihre Schwerpunkte sind Gesundheits-, Migrations- und Gleichstellungspolitik.

Die ordentlichen Traktanden wurden alle einstimmig genehmigt. Parteipräsidentin Kummer hielt Rückschau auf das erfolgreiche 150-Jahr-Jubiläum mit zahlreichen öffentlichen Anlässen und der Publikation der Jubiläumsschrift. Fraktionschef Alex Kaufmann informierte über die Arbeit in der Gemeinderatsfraktion.

Dort konnte man mit einigen Vorstössen im Gemeinderat Mehrheiten schaffen, so zum Beispiel für den besseren Unterhalt der Gemeindeliegenschaften, der Prüfung eines Zentralparks sowie der Aufwertung der Pumptrack-Anlage. Erfreulich ist laut einer Mitteilung der Mitgliederzuwachs speziell vieler junger Mitglieder. So wurde Mohammed Messai als Vertreter der jungen Mitglieder in den Vorstand gewählt. Der Rest des achtköpfigen Vorstands wurde in seinem Amt für weitere zwei Jahre bestätigt.

Lea Gerber kandidiert fürs Amtsgerichtspräsidium

Im Anschluss an die GV stellte sich die in Grenchen aufgewachsene Lea Gerber (SP) den Anwesenden vor. Gerber kandidiert für die neu geschaffene Amtsgerichtspräsidiumsstelle am Richteramt Solothurn-Lebern. Sie sprach über ihren Werdegang, ihre Motivation für die Kandidatur und ihre Kompetenzen für das Richteramt. Aktuell hat die SP kein Amtsgerichtspräsidium. Die Wahl findet am 12. März statt. (mgt)

