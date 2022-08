Namenschaos Achtung, Verwechslungsgefahr: Den Bettlachrank gibt’s doppelt – das kann unangenehme Folgen haben Ab an die Aare? Oder doch bergwärts? Gleich zwei markante Orte in der Region nennt man Bettlachrank. Ein ziemliches Verwirrspiel. Sven Altermatt 1 Kommentar 19.08.2022, 15.00 Uhr

Der Bettlachrank ist ein beliebtes Naherholungsgebiet zum Baden, Bräteln und Spazieren. fup/Archiv

Die Anekdoten klingen recht abenteuerlich. In der Region erzählt man sich von Irrfahrten und Umwegen. Von auswärtigen Ausflüglern, die den Durchblick verloren haben. Meist sind die Erzählungen heiterer Art.

Im Ernstfall kann es allerdings schon mal brenzlig werden. Etwa dann, wenn Einsatzkräfte von Polizei oder Rettungsdienst zum Bettlachrank gerufen werden und an die Aare ausrücken. Um dort dann mit Schreck festzustellen, dass sie eigentlich in den Jurahängen gefragt sind. Auch das soll, wie von mehreren Seiten überliefert wird, schon vorgekommen sein.

Kein Wunder: Den Bettlachrank – im Dialekt «Bettlerank» – gibt’s doppelt. Eine Skurrilität, mit der sich bereits verschiedene Stellen herumgeschlagen haben.

Wer das Verwirrspiel auflösen will, sollte in der Witi anfangen. Unterhalb von Bettlach macht die Aare eine grosse Schlaufe. Diese ist bei Einheimischen als Bettlachrank bekannt; bereits seit vielen Jahrzehnten, wie ein Blick in die Archive zeigt. In dem Gebiet gibt es beliebte Badeplätze, entlang des Ufers finden sich mehrere Feuerstellen und Holzbänke.

Den Besucherströmen versuchte man zuletzt unter anderem mit einem Parkverbot beizukommen. Längst ist aktenkundig, dass selbst die Kantonsbehörden die Bezeichnung «Bettlachrank» für diesen Abschnitt der Aare nutzen.

Auf der Landeskarte gibt’s nur einen Rank

Wie aber ist das bei der Strasse, die auf den Grenchenberg führt? Diese macht im Staatswald nahe der sogenannten Bättlerchuchi eine Haarnadelkurve. Hier, schräg oberhalb Bettlachs, gibt es eine Haltestelle des Busbetriebs Grenchen und Umgebung (BGU). Wegen der Sperrung der Grenchenbergstrasse wird diese derzeit zwar nicht bedient. Aber der Name der Haltestelle kommt einem merkwürdig vertraut vor: «Grenchen, Bettlachrank».

Oder doch lieber eine Wanderung? Auch dieser Wegweiser, 956 Meter über Meer, wird mittlerweile mit «Bettlachrank» angeschrieben. Oliver Menge

Die Bezeichnung scheint, sowohl bildlich als auch geografisch, an diesem Ort ebenfalls völlig Sinn zu ergeben. Tatsächlich ist «Grenchen, Bettlachrank» beim Bund offiziell als Haltestelle registriert. Und als solche wurde sie vor einigen Jahren erstmals auch digital in der amtlichen Landeskarte von Swisstopo vermerkt.

Damit war das Durcheinander perfekt. Denn der Eintrag führte dazu, dass der Bettlachrank heute bei zahllosen Kartenanbietern und Navigationsdiensten in den Jurahöhen verortet wird – ausschliesslich hier, versteht sich.

Der Bettlachrank an der Aare kann da nicht mithalten. Er ist in der offiziellen Landeskarte – wie bei speziellen Flussläufen auch nicht üblich – nicht als «geografischer Name» vermerkt. «Obwohl die Aareschlaufe deutlich bekannter ist und sich ihre Bezeichnung im Volksmund bereits vor langer Zeit etabliert hat», wie Peter Brotschi feststellt. Der Grenchner Gemeinderat und Autor vernahm immer wieder, dass die beiden Bettlachränke verwechselt werden.

Das muss nicht sein, fand Brotschi. Also nahm er sich des Themas an. Sein Ziel: Etwas Ordnung ins Namenschaos bringen. Noch ist es zu früh, um da etwas Konkretes zu vermelden. Aber für den Lokalkenner ist klar:

«Als Bettlachrank wird in der breiten Bevölkerung vorderhand die Aareschlaufe bezeichnet.»

Die Bushaltestelle müsste aus seiner Sicht jedoch sinnvollerweise «Bättlerchuchi» genannt werden. Zumal es sich dabei um einen alten, bestens etablierten Flurnamen handle.

Auch der Wanderwegweiser wurde angepasst

Hört man sich bei alteingesessenen Berggängern aus der Region um, erfährt man: Einheimische nannten die Kurve bei der Bättlerchuchi ursprünglich einfach «dr Rank». Aus dieser unspezifischen Bezeichnung wurde mit der Zeit zusehends «dr Bettlerank», ohne Rücksicht auf mögliche Verwechslungen.

Die Bushaltestelle ihrerseits hiess ursprünglich «Staatswaldrank»; ein logischer, aber etwas sperriger Name. Das dürfte denn auch einer der Gründe dafür gewesen sein, warum sich der BGU vor nunmehr über zwei Jahrzehnten für einen neuen Namen entschied – «Bettlachrank».

Einfach «dr Rank»? Oder doch «dr Bettlerank»? Die Haarnadelkurve hat nicht nur im Volksmund verschiedene Bezeichnungen. Oliver Menge

So genau lässt sich dies heute nicht mehr rekonstruieren. Beim Busbetrieb sind dazu keine näheren Informationen erhältlich. Heinz Jeker, langjähriger Chauffeur und Teamleiter Fahrdienst beim BGU, erklärt jedoch: Zumindest ihm sei noch nie zu Ohren gekommen, «dass sich Passagiere wegen dieses Namens beschwert haben».

Fest steht hingegen, dass andere nach der Umbenennung der Busstation in Zugzwang kamen. Allen voran die Solothurner Wanderwege. Irgendwann schrieben sie den gelben Wanderwegweiser in der Bättlerchuchi desgleichen mit «Bettlachrank» an; freilich nicht, weil ihnen besonders danach war. Aber im Sinne einer Vereinheitlichung wollte man nicht noch zusätzlich Verwirrung stiften.

Wenn Wanderinnen und Wanderer mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, sind einheitliche Bezeichnungen allemal nützlich. Deswegen habe man den Wegweiser im Winter 2013 erstmals neu beschriftet, erinnert sich Ernst Gilgen. Er ist Bezirksleiter bei den Solothurner Wanderwegen, Zuständigkeitsgebiet «Lebern West».

Man darf also zusammenfassen: Der Volksmund dürfte grossen Anteil daran gehabt haben, dass sich ein zweiter Bettlachrank etablieren konnte. Die Fahrplanbürokratie schuf Tatsachen. Und dann nahmen die Dinge im Zeitalter digitaler Karten einfach ihren Lauf.

