Sonst bringen sie die Babys, nun ist ihr eigener Nachwuchs da. Und in den kommenden Tagen dürften zahlreiche weitere Storchenküken in Altreu schlüpfen. Die beiden Nestkameras geben Einblick in die Aufzucht der Jungtiere.

Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 20.04.2022, 17.04 Uhr