Zum Tod des Grenchner Journalisten Paul Georg Meister

Grenchen Zum Tod von Paul-Georg Meister: Er war stets dabei, mit Kamera und Schreibblock Mit seinen Texten hat er in Grenchen viele Spuren hinterlassen. Nun ist Paul-Georg Meister, vielen bekannt als «pgm», im Alter von 66 Jahren verstorben. Parzival Meister* Jetzt kommentieren 22.08.2022, 13.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paul-Georg Meister, wie ihn Grenchen kannte. zvg

«Ciao ‹pgm›, wie geht's» – «Ach, der ‹pgm› ist auch da mit der Kamera» – «‹pgm›, setzt dich zu uns».

Paul-Georg Meister, der Mann, den die meisten in Grenchen nur mit seinem Journalisten-Kürzel angesprochen haben, war ein echtes Stadtoriginal. Wo er auch hinkam, war er auch sofort in ein Gespräch verwickelt – er liebte das Gesellige, genauso wie das Diskutieren. Es gab Zeiten, da war «pgm» in Grenchen omnipräsent.

Ob an kulturellen, politischen oder gesellschaftlichen Anlässen: Paul-Georg Meister war dabei, immer mit Kamera und Schreibblock. Er berichtete für die Grenchnerinnen und Grenchner. Das tat er im «Grenchner Stadt-Anzeiger» und auf dem von ihm gegründeten und betriebenen Newsportal grenchen.net.

Kolumnen mit Schlagfertigkeit und Wortwitz

Auf das, was «pgm» am meisten angesprochen wurde, waren seine Zebra-Kolumnen, die jeweils auf der letzten Seite des «Grenchner Stadt-Anzeigers» erschienen. Wöchentlich berichtete er darin aus seinem Alltag. Seine Schlagfertigkeit und sein Wortwitz kamen hier zur Geltung, bezeichnend war aber vor allem, dass er mit seinen Kolumnen der Gesellschaft zwar einen Spiegel vorhielt, dies aber nie auf eine überhebliche Art und Weise tat, sondern stets mit einer ordentlichen Portion Selbstironie.

Er war ein Mann, der über sich selbst lachen konnte – etwa, indem er regelmässig über seinen Bauchumfang spottete. Seine Geschichten waren aus dem Leben gegriffen. Die Grenchnerinnen und Grenchner konnten sich damit identifizieren.

Warum er seine Kolumnen «Zebra» nannte, darüber wurde lange gerätselt. Im Jahr 2002 lüftete er das Geheimnis. Es war an der Vernissage seines Buches mit einer Auswahl seiner besten Kolumnen. Dabei erklärte er, was eine gute Kolumne ausmache. Diese Texte seien entweder schwarz oder weiss, kein Wischiwaschi, keine Grautöne – wie das Zebra eben.

Diese Beschreibung traf aber nicht nur auf seinen Schreibstil zu, darin widerspiegelt sich auch sein Charakter. «pgm» war kein Mann der Grautöne, wenn er ein Projekt hatte, dann ging er es nie halbherzig an, sondern mit Leidenschaft und seiner ganzen Energie.

Er schrieb auch Gedichte

Paul-Georg Meisters grosse Liebe galt aber dem geschriebenen Wort. Bereits in jungen Jahren hatte er mehrere Büchlein mit Gedichten und Kurzgeschichten veröffentlicht. So erstaunt sein beruflicher Werdegang als Schreiberling nicht. Er begann beim «Grenchner Tagblatt» unter der Leitung von Gerald Lechner, auf den er grosse Stücke hielt und den er als seinen journalistischen Mentor bezeichnete.

Seine berufliche Karriere ging steil nach oben. Nach seiner Zeit als Redaktor bei der «Solothurner Zeitung/Grenchner Tagblatt» wurde er Ressortleiter bei der «Berner Zeitung» und beim Schweizerischen Teletext war er später als Chefredaktor zuständig für die drei Sprachregionen und die Koordination mit 3sat (ARD, ZDF, ORF und SRG).

1998 machte er sich als Kommunikationsberater und Journalist selbstständig und richtete sich mit seinem Büro in Grenchen ein. Nebst der journalistischen Arbeit für den «Grenchner Stadt-Anzeiger» und grenchen.net investierte er seine Erfahrung in die Mandate für verschiedene Firmen und Institutionen.

So verantwortete er etwa über viele Jahre die Produktion des Grenchner Jahrbuchs, betreute die Unternehmenskommunikation des Grenchner Energieversorgers SWG, machte die Medienarbeit für die Sommeroper Selzach und schulte Kantonsangestellte für den Umgang mit der Presse – um nur einige Beispiele seiner Arbeit zu nennen.

Vor zehn Jahren zwangen ihn gesundheitliche Gründe, seine Arbeit als Schreiberling und Kommunikationsberater niederzulegen. Seine Leidenschaft galt fortan zwei Dingen: Als Grossvater «Baba» verbrachte er viel Zeit mit seinen Enkelkindern – zum Zeitpunkt seines Ablebens war er 8-facher Grossvater.

Seine zweite grosse Leidenschaft war das Kochen und er baute sich in den sozialen Medien in kurzer Zeit eine grosse Community auf, die er mit Bildern und Rezepten versorgte. Besonders angetan war er von der Verarbeitung von Chilischoten. In seinem Umfeld gab es kaum jemanden, der nicht den Küchenschrank voller Gläschen mit «pgms» Chili-Kreationen hatte.

Zuletzt im Sunnepark gepflegt

Vor zwei Jahren erlitt Paul-Georg Meister einen schweren Hirnschlag, von dem er sich nie richtig regenerieren konnte. Er wurde aus der Selbstständigkeit gerissen und war fortan auf die Pflege im Sunnepark Grenchen angewiesen. Dies zu einer Zeit, in der Corona unser Leben beherrschte und das soziale Leben insbesondere in Pflegeheimen auf ein Minimum beschränkte.

Trotz dieses Schicksalsschlags verlor er sein Lächeln nicht – vor allem, wenn es die Umstände zuliessen, dass er seine Frau, seine Kinder und Enkelkinder in den Arm nehmen konnte.

In der Nacht auf den 5. August 2022 hat «pgm» seine Augen zum letzten Mal geschlossen. In einem seiner Gedichtbände hat er seinen Angehörigen den Satz hinterlassen:

Nach meinem Tode

möchte ich eine kleine Kerze sein,

die mit stillem Lichte

die Finsternis zerreisst.

Info: Der Autor ist der Sohn des verstorbenen Paul-Georg Meister. Er ist, wie sein Vater und Mentor, als Journalist und Kolumnist tätig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen