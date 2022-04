Zum Tod von Kaspar Haupt, dem «rasenden Reporter»von Grenchen

Nachruf Er war in Grenchen der «Reporter vom Dienst», aber auch noch viel mehr – jetzt ist Kaspar Haupt gestorben Kurz nach seinem 88. Geburtstag ist Kaspar Haupt verstorben. Er war während Jahrzehnten ein bekannter Lokalreporter und Aushängeschild des «Grenchner Tagblatts». Zuletzt lebte er im Altersheim Kastels. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

So kannte man in Grenchen Kaspar Haupt. Hier vor zehn Jahren, als er eine Schrift über die Geschichte des Marktwesens und den Marktplatz Grenchen geschrieben hatte. Oliver Menge

Wie die Familie per Zirkular und Todesanzeige mitteilte, ist Kaspar Haupt am 14. April im 89. Lebensjahr «friedlich eingeschlafen». Es sei ihm in den letzten Wochen nicht mehr so gut gegangen und er wurde von der Alterswohnung ins Altersheim verlegt, wie von der Familie zu vernehmen ist.

Ins Kastels zog er um, nachdem seine Ehefrau Frida (von allen liebevoll «Fridl» genannt) 2018 gestorben war. Danach war «Chaschper», wie wir Journalistenkollegen ihn nannten, aber bis zur Pandemie immer wieder in der Stadt anzutreffen. Auch auf der Lokalredaktion seiner geschätzten Tageszeitung, für die er praktisch zeitlebens gearbeitet hatte, machte er gelegentlich noch Besuche.

Gelernter Buchdrucker

Kaspar Haupt stammte aus Deutschland und kam 1956 nach Grenchen, «weil die Schweiz damals im grafischen Gewerbe führend war und ich mich weiterbilden wollte», wie der gelernte Buchdrucker dem ehemaligen GT-Redaktionsleiter Gerald Lechner in einem Beitrag im «Grenchner Jahrbuch» einst erzählte.

Er arbeitete bei der A. Niederhäuser AG, die das «Grenchner Tagblatt» herausgab, auf einer Rotationsmaschine, die ihre Tücken hatte und oft Papierrisse produzierte – und so des Druckers Nerven oft strapazierte. 27 Jahre blieb er der Firma treu. Später entwickelt er sich zum regionalen Spezialisten für Kunstdrucke, insbesondere für Peter Travaglini und weitere Künstler aus der Region.

Schlussrapport der Feuerwehr Bettlach 2004, fotografiert von Kaspar Haupt. © Kaspar Haupt

Daraus entstanden auch Freundschaften und seine Sammelleidenschaft für grafische Werke. Gut befreundet war er etwa mit Toni Brechbühl, Galerist und Gründer des Künstlerarchivs Grenchen. Weitere geliebte Hobbys von Kaspar Haupt waren Reisen und Fotografieren. Daraus entstanden Reportagen aus aller Welt, die auch in der Zeitung veröffentlicht wurden. Er schrieb zudem für das «Grenchner Jahrbuch» und andere Publikationen.

Und natürlich für das «Grenchner Tagblatt» und die «Solothurner Zeitung», für die er vor allem über Kunstausstellungen, Feste und Konzerte (Jazz und Blasmusik) berichtete, sowie über Grenchner Vereine und das Gewerbe.

Als rasender Reporter eilte er von einem Anlass zum nächsten, denn es gab noch kein Internet, wo sich jeder selber nach Gutdünken in Szene setzen kann. Eine Erwähnung in der Tageszeitung war damals noch ein Alleinstellungsmerkmal.

Theatergruppe Arch spielt 2004 «s'Gala Diner» am Unterhaltungsabend des JK Meierisli in Arch, fotografiert von Kaspar Haupt. © Kaspar Haupt

Seine Filme entwickelte er selber

Seine Schwarz-Weiss-Filme entwickelte «Chaschper» oft selber im Labor des Verlags und er machte in den Nullerjahren auch den Umstieg auf die Digitalfotografie und den Computer klaglos mit – wie wohl bei Letzterem ab und zu Tipps durch die Redaktion vonnöten waren.

Tipps gab’s im Gegenzug von ihm für die Redaktorinnen und Redaktoren, denn auf seinen Streifzügen durch die Uhrenstadt und das angrenzende Bürenamt wurde ihm manche mitunter auch brisante Information zugetragen, welche der Redaktion dann zu einer süffigen Lokalstory verhalf.

30 Primarschüler aus Unterschächen mit Begleitpersonen auf dem Flugplatz Grenchen, fotografiert von Kaspar Haupt am 16.03.2002, erschienen am 19.03.2002. © Kaspar Haupt

Dabei konnte er nicht einmal Autofahren. Oft war er zu Fuss zum Ort des Geschehens unterwegs oder mit dem Bus. Denn Redaktionsschluss war früher um 23 Uhr und nicht rund um die Uhr wie heute.

Das gab mitunter auch Anlass zu Musse, Diskussionen und Erörterungen, in denen sich «Chaschper» als gewiefter Geschichtenerzähler erwies. Als aktiver Fasnächtler in der Faschingszunft und «Pressenarr» war er lange Jahre auch Verbindungsglied zur Grenchner Fasnacht.

«Es war eine schöne Zeit»

Für ihn seien seine 33 Jahre als «rasender Reporter» eine schöne Zeit gewesen, resümierte er 2019 gegenüber dem «Grenchner Stadtanzeiger».

«Wie anders hätte ich sonst so tolle Begegnungen gehabt.»

In Grenchen lernte der Einwanderer aus der Region Köln auch seine Ehefrau kennen, mit der er zwei Kinder hatte, Iris, 1959 geboren, und Ralph mit Jahrgang 1965. Als es Fridl in den späteren Jahren nicht mehr so gut ging, hat Kaspar angefangen, zu Hause den Kochlöffel zu schwingen.

Grenchenberge vor dem Jahreswechsel 2004/2005, fotografiert von Kaspar Haupt, erschienen am 31.12.2004. © Kaspar Haupt

Er informierte sich im Internet über Kochrezepte und wurde – durch die Grenchner Wirtelegende Emil Blümli dazu inspiriert – auch noch Redaktor der Gastrozeitschrift «Lucullus Helveticus». Denn mit gutem Essen konnte man bei Kaspar stets punkten.

Die Urnenbeisetzung findet am 26. April um 16 Uhr auf dem Friedhof Grenchen statt. Besammlung beim Gemeinschaftsgrab.

