Stadtbummel Grenchen: Es muss nicht immer Louis Vuitton sein...

Stadtbummel Nachhaltigkeit hallt nicht immer nach oder: «Louis Vuitton in Grenchen?»

Secondhand ist in Grenchen alles andere als out. Symbolbild: Colin Frei

Ohne einen Nachfolger zu finden, hat der Schuhmacher an der Bettlachstrasse sein Geschäft altersbedingt aufgegeben. Marco Agro schien seinen Beruf zu lieben. Brachte man ihm schöne Lederschuhe, streichelte er diese liebevoll und fand lobende Worte für das formvollendete Schuhwerk. Er freute sich, zwinkerte mit seinen blauen, lebhaften Augen und versprach in seinem eigenen, italienisch gefärbten Schweizerdeutsch: «Ig magä dir ä schöni nöi Sohle a dini Schueh, viel schöner als vorher, du wirsch gseh.»

Und das tat er zu einem fairen Preis. Man sah es ihm an, er war stolz auf seine Arbeit. Im Zeitalter, in dem Sneaker, Turnschuhe oder Espadrilles auch in Chefetagen grosser Firmen als schick gelten, verschwindet leider das ursprüngliche Schuhmacherhandwerk. Das geschieht ausgerechnet in einer Periode, in der vermehrte Nachhaltigkeit gefordert wird. In diesem Fall empfinde ich eine Mitschuld, da sich auch meine Füsse in Turnschuhen und Sneakers wohlfühlen.

Mit dem Frühlingsbeginn bleiben nicht nur die Tage länger hell. Es wird auch wärmer und man trifft vermehrt Leute in der Stadt. So sah ich kürzlich eine Menschenschlange vor einem Geschäft an der Marktstrasse stehen. Das sind bekannte Bilder, die man von Städten kennt. Zum Beispiel an der Zürcher Bahnhofstrasse, wo Geschäfte wie Louis Vuitton, Cartier oder Bucherer aus Sicherheitsgründen bloss einer begrenzten Anzahl Kunden Zutritt gewähren.

Und in Grenchen? Sollte ich eine Neueröffnung verpasst haben? Nein, dem war nicht so. Der Grund der Menschenansammlung vor dem Verkaufslokal an der Marktstrasse war nicht ein neuer Luxusartikel-Anbieter, sondern die Brocante der «Gemeinnützigen Gesellschaft Grenchen». Das Angebot der Brocante, die auf ihrer Homepage mit dem Slogan «Secondhand mit Liebe» wirbt, lockte zeitweise so viele Kaufinteressierte an, dass das ehrenamtlich arbeitende Verkaufspersonal überrannt wurde und deswegen zeitweise die Türen schliessen musste. Die Brocante ist ein gutes Beispiel für gelebte und gelungene Nachhaltigkeit.

Im Frühjahr bevölkern wieder mehr Menschen auch die Witi-Ebene. Die Witischutzzone gehört zur grössten Hasenkammer der Schweiz. Da wir uns nach dem chinesischen Kalender im Sternzeichen des Hasen befinden, werden wir dieses Jahr vielleicht wieder vermehrt Langohren antreffen.

An dieser Stelle wünsche ich mir von der bei schönem Wetter steigenden Anzahl spazierender Hundebesitzer in der Witi, sie würden ihre Liebsten an der Leine führen, damit diese nicht nach Radfahrern, Joggern oder frei lebenden, geschützten Tieren Jagd machen werden.

Seit gut zehn Jahren drehe ich meine Laufrunden in der schönen Landschaft zwischen der Aare und der Stadtgrenze. Nur einmal machte ich eine unerfreuliche Erfahrung mit einem Rüden, wobei der Fehler nicht beim Hund, sondern bei der Besitzerin lag. Ich habe inzwischen gelernt, auch in heiklen Situationen mit Hunden umzugehen. Diese Erkenntnis hat sicher mit der chinesischen Astrologie zu tun, die für mein Geburtsjahr das Sternzeichen Hund ausgewählt hat.

