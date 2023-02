Gbt es schon zu viele Luchse im Jura?

Nachgefragt Gibt es schon bald zu viele Luchse in der Region Grenchenberg, Herr Wildbiologe? Wir haben Wildbiologe Mark Struch zu den Luchsbeständen in unserer Region befragt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachstelle Jagd im kantonalen Amt für Wald, Jagd und Fischerei. Erst kürzlich war eine aussergewöhnliche Aufnahme mehrerer Luchse gelungen. Interview: Peter Brotschi Jetzt kommentieren 23.02.2023, 12.00 Uhr

Luchse am Waldrand beim Höfli in Grenchen mit einer Wärmebildkamera aufgenommen. Peter Brotschi

Von wie vielen Luchsen ist bekannt, dass sie ihr Revier oder einen Teil davon im Leberberg haben?

Zum Thema Luchs in Grenchen: Mark Struch, Wildbiologe. zvg

Mark Struch: Die Fang-Wiederfang-Schätzung der Häufigkeit gemäss dem letzten Intensivmonitoring im Winter 2021/2022 ergab 18 (17–27) selbstständige Luchse im Referenzgebiet.

Welche Luchspopulation pro hundert Quadratkilometer gibt es im Moment im Jura?

Die Luchsdichte im Referenzgebiet (Interkantonale Konferenz Jura Nord) beläuft sich auf 2,87 selbstständige Luchse pro hundert Quadratkilometer geeignetem Habitat.

Gibt es einen Punkt, bei dem man sagt: Jetzt gibt es zu viele Luchse? Oder lässt man die Natur machen?

Bestände von Grossraubtieren wachsen nicht grenzenlos. Sofern sämtliche geeigneten Luchsterritorien im Lebensraum besetzt sind, sind Jungtiere gezwungen, abzuwandern. Sie werden von den residenten Luchsen verjagt und müssen sich ein eigenes Revier suchen. Bei einem sehr territorialen Tier – wie dem Luchs – werden die Reviere aktiv verteidigt, und die Kämpfe enden für den Unterlegenen nicht selten mit dem Tod. Insofern existiert bei Grossraubtieren eine gewisse natürliche Regulation.

Im Revier Grenchenberg wurde in den vergangenen drei Jahren eine Luchsin nachgewiesen, die in jedem Jahr zwei Jungtiere geführt hat. Ist eine solch erfolgreiche Reproduktion der Normallfall bei Luchsen?

Ja. Der Lebensraum für den Luchs im Solothurner Jura scheint optimal zu sein. Im Leberberg gab es sogar mal eine Luchsin, «Bell», welche vier Junge zur Welt brachte. Dies ist aber dann schon eher etwas Seltenes. In der Regel haben Luchsinnen zwei Junge.

Was geschieht mit den Jungtieren im zweiten Lebensjahr?

Wie erwähnt, werden die Jungen von der Mutter grundsätzlich ab der folgenden Ranz (Paarungszeit, Anm. d. Red.) entwöhnt. Spätestens wenn der neue Nachwuchs da ist, toleriert die Luchsmutter ihre letztjährigen Jungen nicht mehr.

Ist eine Abwanderung von Luchsen aus dem Solothurner Jura in die Alpen, in die Vogesen oder in den Schwarzwald bekannt?

Ja, allerdings hatten wir noch nie Gelegenheit, dies mit besenderten Tieren zu zeigen. Fotofallenbilder zeigen aber, dass durchaus eine Abwanderung in die genannten Gebiete erfolgt. Hierbei ist besonders wichtig, dass die Wildtierkorridore, sowohl in der Schweiz als auch europäisch gesehen, funktionieren und intakt sind.

Im Schwarzwald fehlt es laut einer Fernsehdokumentation von SWR/Arte an weiblichen Luchsen. Ist ein Umzug aus dem Solothurner Jura in den Schwarzwald geplant?

Nein, in den Schwarzwald ist laut Bund keine Umsiedlung geplant. Die letzte Umsiedlung von Luchsen aus dem Jura erfolgte in den Pfälzer Wald.

