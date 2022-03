Grenchen: Victoria Ziegler führt die Ballettschule weiter

Nachfolgerin gefunden Es geht wieder weiter mit der Grenchner Ballettschule Im Studio an der Bielstrasse 1 wird wieder getanzt. Victoria Ziegler führt mit Unterstützung von Hanne Niemelä das Vermächtnis von Barbara Bernard weiter. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Victoria Ziegler hilft ihren Schülerinnen zur perfekten Arabesque. Hans Peter Schläfli

Es ist gar noch nicht so lange her: «Victoria Ziegler, 17-jährig aus Zuchwil, darf ein Sommer-Intensivtraining an der internationalen Ballettschule in Brüssel mitmachen», war 2018 in dieser Zeitung zu lesen. Schon damals als Schülerin von Barbara Bernard sagte sie, dass sie Tanzpädagogin werden will.

Und bald ist es soweit: Im Sommer schliesst Ziegler, jetzt 21-jährig, ihre Ausbildung ab. «Mein Fokus liegt auf der Bühnentanzausbildung mit den drei Hauptfächern Ballett, Modern Contemporary und Jazz», sagt die junge Balletttänzerin. Die pädagogischen Kurse habe sie ganz bewusst dazu gewählt. «Barbara Bernard hatte mich immer unterstützt und sie hatte sich seit einigen Jahren gewünscht, dass ich sie irgendwann als Leiterin ihrer Tanzschule ablösen werde.» Und weiter sagt sie:

«Als im vergangenen Herbst klar wurde, dass die Ballettschule einen neuen Standort suchen muss, haben wir ganz konkret mit der Planung eines fliessenden Übergangs begonnen.»

«Wir sind uns alle einig: Sie sind die beste Ballettlehrerin der Welt!» Dieses Lob der Schülerinnen über Barbara Bernard kann beim Eingang des Studios auf einer alten Glückwunschkarte lesen. Doch im Januar haben sich die Ereignisse überstürzt. Überraschend ist Anfang Jahr die «Grande Dame» des Grenchner Tanzes im 82. Lebensjahr gestorben und ohne ihre Lehrerin blieb die Schule geschlossen.

«Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und bin unerfahren, deshalb bin ich so froh, dass wir durch Eva Pretelli, die Leiterin der Solothurner Tanzschule Accademia Balladyum, unterstützt werden.» Derzeit sind ein Junge und fünfzehn Mädchen eingeschrieben, aber Victoria Ziegler denkt, dass es sich nun rasch herumsprechen wird, dass wieder getanzt wird und dass sich noch mehr Kinder anmelden werden.

Hanne Niemelä (links) führt die Kurse bis im Sommer, dann wird Victoria Ziegler ihre Ausbildung als Tanzpädagogin abgeschlossen haben und die Tanzschule leiten. Hans Peter Schläfli

So lange sich die Leiterin noch in der Schussphase des Studiums befindet, übernimmt Hanne Niemelä die Leitung der Kurse. Auch sie genoss früher den Unterricht bei Barbara Bernard, ist jetzt auf dem Weg zum Bachelor in Tanzpädagogik und absolviert gerade ein Praktikum in der Solothurner Tanzschule Balladyum. Sie sei dankbar für die Förderung, die sie erhalten habe.

«Mir liegt die Tanzultur, wie sie Barbara Bernard gepflegt hatte, sehr am Herzen.» Sie wolle sich nun zwei, drei Jahre darauf fokussieren, die Schule aufzubauen, damit sie den Kindern etwas Schönes bieten könne, sagt Victoria Ziegler. Sie liebe es, zu unterrichten, sie liebe aber auch die Bühne:

«Ich habe zwei Ziele. Ich will als Tänzerin auftreten und die Tanzschule Grenchen leiten. Ich bin zuversichtlich, dass ich beides verbinden kann.»

In Grenchen wird also wieder mit Begeisterung getanzt, aber die nächste grosse Herausforderung steht bereits an: Das sanierungsbedürftige Gebäude an der Bielstrasse 1 wird umgebaut und die Ballettschule Grenchen sucht auf Ende des Jahres einen neuen Standort. «Wir suchen intensiv und sind dankbar für Tipps und Empfehlungen», sagt Victoria Ziegler. «Wir möchten in der Region Grenchen bleiben, unsere Schule gehört zur Stadt.»

