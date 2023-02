Grenchner Brauerei Granicum muss schliessen

Zwei Jahre nach Neuübernahme Trotz mehr Umsatz: Grenchner Lokalbrauerei Granicum schliesst aus wirtschaftlichen Gründen Die Granicum-Betreiber Roger und Lydia Lötscher teilen ihren Kunden und Lieferanten mit: Die Grenchner Kleinbrauerei geht im April zu. Ein Braubetrieb dieser Grössenordnung lasse sich nicht rentabel führen, heisst es. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 07.02.2023, 10.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rita Christ, Roger und Lydia Lötscher (von links) vor dem Granicum-Brauereiladen, der im Herbst 2020 eröffnet wurde. Andreas Toggweiler

Die Brauerei Granicum in Grenchen wird im April schliessen. «Nach dem Tod von Toni Lötscher im Jahr 2020 haben wir mit viel Herzblut die Granicum-Brauerei weitergeführt, um so das Erbe von Toni zu erhalten», schreiben Roger und Lydia Lötscher von der Brauerei in einem Brief.

Die Coronakrise habe man mit privaten Kapitaleinlagen gemeistert, erläutern sie weiter. «In dieser Zeit haben wir unser Bier noch verfeinert und das Ladenlokal eröffnet.» Dies war im Herbst 2020 der Fall.

«Obwohl wir in letzter Zeit unsere Umsätze deutlich steigern konnten, haben wir erstmals konkrete Zahlen, die leider zeigen, dass sich ein Braubetrieb dieser Grössenordnung nicht rentabel führen lässt. Die stark steigenden Preise für Energie und Rohmaterial lassen sich zudem nicht mehr auf die Verkaufspreise umwälzen», heisst es in dem Brief an Kunden und Lieferanten.

Bier aus der Grenchner Brauerei. Tom Ulrich

Zudem stünden sehr viele und grössere Investitionen an, für die die finanziellen Mittel fehlen. Man sehe sich deshalb leider gezwungen, Brauerei und Verkaufslokal am 8. April dieses Jahres zu schliessen.

«Dieser Entscheid ist schmerzlich, haben wir doch in dieser Zeit viele schöne Kontakte mit Kunden, Gästen und Lieferanten pflegen können», schreiben die Brauereibetreiber.

Update folgt ...

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen