Johnny Depp und Alice Cooper kommen 2023 nach Grenchen

Der Name der Band stammt von Alice Cooper, der in den 1970er-Jahren trinkfeste Musikerkollegen um sich sammelte, die sich gegenseitig unter den Tisch trinken wollten. Zum Kern der damaligen Hollywood Vampires gehörten neben Cooper Keith Moon, Ringo Starr, Micky Dolenz und Harry Nilsson; gelegentlich war auch John Lennon dabei.

Vier Jahrzehnte später gründete Cooper zusammen mit Johnny Depp und Joe Perry die Rockband gleichen Namens. 2015 nahmen sie ein Album auf, das grösstenteils Coverversionen von Rocksongs der 1960er- und 1970er-Jahre enthielt, weswegen die Band den Beinamen «Teuerste Coverband der Welt» erhielt. Inzwischen sind weitere Alben mit eigenem Material erschienen.

2023 ist die Band auf einer ausgedehnten Deutschlandtournee: Sie spielen am 20. Juni in Oberhausen, danach in der Rockhal in Esch (Luxemburg), am 23. Juni treten sie in Grenchen auf, am 24. Juni sind sie im Olympiapark in München, am 27. Juni in Hamburg, einen Tag später in Berlin und den Tourabschluss machen die «Vampires» am 30. Juni 2023 in Mainz.

Der amerikanische Schauspieler Johnny Depp (bekannt geworden mit «Pirates Of The Caribbean») war unlängst sehr häufig in den Medien, weil er sich mit seiner Ex-Frau vor einem Geschworenengericht in Virginia ein Gefecht lieferte, das sechs Wochen dauerte und das live in die ganze Welt übertragen wurde. Depp gewann den Prozess zum grössten Teil, wegen Verleumdung muss Amber Heard Depp über zehn Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Depp schuldet ihr nach Entscheidung der Jury zwei Millionen Dollar für Aussagen seines Ex-Anwalts, die Heards Ruf geschädigt haben sollen. (rrg)