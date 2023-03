Gospel-Openair-Gründer steht auch auf Rock und spielt CD ein

Musik Sommer-Gospel-Gründer Roli Streit hat seine erste CD mit eigener Band publiziert: Es ist mehr Rock als Gospel Roland «Roli» Streit hat in der Schweiz erstmals regelmässig Gospelchöre auch im Sommer auftreten lassen und ist mit seinem «Sommer Gospel Grenchen« Pionier bei der Belebung des Marktplatzes. Jetzt hat er eine eigene CD mit einer Band eingespielt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 16.03.2023, 12.00 Uhr

Roli Streit, Initiant des Sommer Gospel Grenchen auf dem Marktplatz, hat mit seiner Band eine CD herausgegeben. Bild: Oliver Menge

«Ich bin ein 68er», sagt Roli Streit lachend, als wir ihn auf dem Marktplatz treffen. Es ist (nicht nur für ihn) ein geschichtsträchtiger Ort. Das Sommer Gospel Grenchen (SGG) war die erste regelmässig auf dem Marktplatz durchgeführte Konzertveranstaltung in Grenchen. «Wir war noch vor dem Rock am Märetplatz hier», sagt Streit nicht ohne Stolz.

Nun, ein 68er ist er zumindest im Herzen und durch seinen nonkonformistischen Auftritt – er ist in diesem ebenfalls geschichtsträchtigen Jahr geboren, isst kein Fleisch und kommt auf einem Velo daher, das auch etwa diesen Jahrgang hat. Die Velonummer drauf zeigt das Jahr 1978. Auch in jenem Jahr hat Grenchen einiges erlebt, Stichwort Uhrenkrise.

«Ich möchte mich umweltgerecht verhalten, wo es möglich ist. Zudem ist das ein Velo, das ich noch selbst flicken kann», erklärt Roli Streit schmunzelnd.

Von links, hinten: Tobi Forster, Bernhard Lerch, Martin Jufer. Vorne: Roli Streit, Johannes Bühler Bild: zvg

Der in Grenchen aufgewachsene Journalist und freischaffende Diakon hat in der Uhrenstadt musikalisch einiges bewegt, ist gut vernetzt und kennt die Musiker und Musikbewegten am Platz und weit darüber hinaus. Aber selbst aufgetreten ist er kaum. Doch hat er im Lauf der Jahre einige Songs geschrieben, die nun erstmals eingespielt wurden – mit seiner neu gegründeten Band namens M-Odem.

Symbol für tägliche kleine Wunder

«Man kann zwei Dinge herauslesen aus diesem Begriff – Modem und Odem, also Lebensatem», erklärt er. Beides steht für Leben und Kommunikation. Der Titel des Erstlingswerkes «Daily Rainbow» nehme Bezug auf «tägliche Wunder im Alltag», wie Streit sagt. Er stehe auch für die Vielfalt – auch die musikalische. «Wir möchten ein Zeichen setzen gegen die Spaltung der Gesellschaft, wir sollten als Menschen miteinander unterwegs sein, nicht gegeneinander», sagt der Bandleader.

Roli Streit. Bild: Oliver Menge

Aber es ist kein Gospel drauf auf dieser CD, sondern akustische Rocksongs, meist der groovigen und sanfteren Art. Auch ein Reggae, der bereits im Jahr 2007 entstanden ist und die «Klimakatastrophe» thematisiert, die inzwischen in aller Munde ist. Gesungen wird englisch und schweizerdeutsch.

Acht Songs und zwei weniger ernst gemeinte Bonustracks sind eingespielt. Dass die CD zustande gekommen ist, sei ein kleines Wunder, erzählt Roli Streit. Er habe die Idee schon einige Zeit mit sich herumgetragen, die Frage war aber, wer spielt in der noch zu gründenden Band mit? Damit eine Musikgruppe harmoniert, muss einiges stimmen.

Es sei erstaunlich, dass sich das Quintett zusammengefunden und auch noch Zeit zum Proben gefunden habe: «Der Keyboarder ist Profimusiker, die anderen sind beruflich und privat sehr engagiert – aber ja, jetzt sind wir hier mit unseren Songs.» Und je nach Erfolg gibt’s auch noch Material für weitere Releases.

Sponsoren und Crowdfunding halfen mit

Albumcover Bild: zvg

Letzten Sommer ist die Band im intimen Rahmen im Baracoa aufgetreten und hat erstes Publikumsecho auf die Stücke bekommen. Das Album wurde Ende Februar im Sound Lab Studio in Münsingen eingespielt. Auch hier und beim Gestalten der Homepage sowie beim Neuland Crowdfunding für die Finanzierung habe er wertvolle Hilfe erhalten, erzählt Streit. Beiträge gab es auch von der Stadt Grenchen und von der Däster-Schild-Stiftung.

«Es tut mir auch insofern gut, als ich selber viele Musiker gefördert habe bis heute und jetzt spürte, dass es Zeit ist, auch mal was eigenes Künstlerisches zu produzieren,» sagt der Autodidakt, der sich während seiner Lehre bei Foto Ryf das Gitarrenspiel beigebracht hat. «Die erste Gitarre war damals noch ausgeliehen.» Später kamen noch Bongo und Schlagzeug dazu. Und natürlich die Blues Harp, die legendäre diatonische Mundharmonika von Hohner.

Alles ist akustisch auf der Scheibe. Warum nicht gleich eine analoge Schallplatte machen, taucht die Frage auf, als gerade Res Kaufmann vorbeischlendert, der in den 1990er-Jahren in Grenchen im City Nord eines der letzten Presswerke der Schweiz betrieb. Das wäre Streit dann doch zu gewagt. «Ich liebe das Analoge, hab selber eine veritable Plattensammlung, aber man erreicht doch viel weniger Leute damit – leider.»

Zum Schluss noch zurück zum Sommer Gospel: Ob dieses Jahr erneut ein solches stattfinden kann, weiss Streit noch nicht genau. Im OK werde Verstärkung gesucht und die Zusagen der Chöre kämen nicht mehr so selbstverständlich herein. Vielleicht wird damit das SGG ein Opfer seiner eigenen Pionierrolle. Einige Gospelchöre treten heute das ganze Jahr hindurch auf, nicht mehr nur an Weihnachten.

3. Sommer Gospel der Evangelischen Allianz Grenchen-Büren mit dem Gossau Gospel Choir 2013. Bild: Andreas Toggweiler / SZ

Die 12. Ausgabe des Sommer Gospel Grenchen wird jedenfalls auf der Homepage immer noch für den 19. August 2023 angekündigt. «Und wenn es nicht zustande kommt, nehme ich es als Wink des Schicksals, um an neue Ufer aufzubrechen», meint Streit zuversichtlich. Immerhin: Zuerst kommt nämlich jetzt mal die Albumtaufe. Sie findet am kommenden Sonntag, 19. März, um 16.26 Uhr im Kreuz Nidau statt.

Man habe sich bewusst für ein Lokal ausserhalb Grenchens entschieden, meint Streit. Weil das Kreuz eine einschlägige Tradition für solche Events habe und man sich dadurch auch Echo jenseits der Grenchner Stadtgrenzen erhofft.

Die Band M-Odem sind: Roli Streit: Gitarre, Gesang, Blues Harp, Perkussion; Martin Jufer: Tasten, Djembe und Flöte; Toby Forster: Schlagzeug; Johannes Bühler: Akkordeon und Perkussion; Bernhard Lerch: Bass. Auf der CD ist noch die Stimme von Romina Weiss zu hören. Die CD samt Hörprobe gibts hier

