Feel Good Music Bistro Grenchen ist für immer geschlossen

Fehlende Gäste Ein weiterer Betrieb in Grenchen überlebt nach der Coronakrise nicht: Das «Feel Good Music Bistro» ist geschlossen Beatrice Berva musste die Reissleine ziehen: Nach dem zweiten Lockdown blieben die Gäste aus – und obwohl es in den letzten Monaten wieder etwas aufwärts ging, ist ihr das Risiko zu gross. Oliver Menge Jetzt kommentieren 02.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das «Feel Good Music Bistro» in Grenchen ist seit Ende Februar geschlossen. Im Bild die Initiantin und Inhaberin, Beatrice Berva. Bild: Oliver Menge

Das «Feel Good Music Bistro» an der Bahnhofstrasse ist kaum mehr wiederzuerkennen: keine Gitarren mehr an den Wänden, kein James Dean, kein Elvis, keine Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn mehr, die einen von der Wand anlächeln. Die LED-Lampen sind bereits abmontiert, einzig zwei Boxen auf Ständern verraten, dass es hier in erster Linie um Livemusik ging.

Auf Tischen sind Teller und Gläser gestapelt, in Kisten liegen Besteck und allerlei Küchenhelfer, auf einem Tisch und am Boden stehen Küchengeräte, Mixer, Toaster, Waffeleisen und vieles mehr. Mitten drin Beatrice Berva, die das Bistro seit dem 1. Januar 2018 geführt hat. Sie geht an Krücken, denn ihr ist beim Räumen ein schweres Gestell auf den Fuss gerutscht und hat ihren grossen Zeh schwer in Mitleidenschaft gezogen – er ist zwei Mal gebrochen.

«Ausgerechnet jetzt, wo ich in meinem neuen Job hätte beginnen sollen, passiert so ein Seich», sagt sie. Aber sie trägt es mit Fassung. «Der Arzt meinte zwar, ich müsse mit sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit rechnen. Ich fange aber an, sobald es geht.» Denn schliesslich müsse sie ja auch noch das Bistro räumen – und das müsse auch gehen. Und zum Glück sei ein Grossteil schon erledigt.

Beatrice Berva. Bild: Oliver Menge

Ein spezielles Lokal mit speziellem Ambiente

Im Dezember 2017 hatte sie das «Feel Good Music Bistro» übernommen und ab Januar 2018 war es an sieben Tagen die Woche ab Mittag geöffnet. Das Bistro zeichnete sich auch durch das besondere Ambiente und das von Berva persönlich zusammengestellte Interieur aus.

Zu Beginn gab es nur ein Konzert pro Wochenende, später deren zwei plus Sonntagsmatineen und ein Karaokeabend jeden zweiten Donnerstag. Ferien? «Ich habe nur ab und zu über ein verlängertes Wochenende an Feiertagen das Bistro zugemacht. Sonst gab es keine freien Tage.» Beatrice Berva schmiss das Lokal mit der Hilfe von Freunden, Bekannten und Kolleginnen – aber im Grunde alleine.

Ein Bild aus besseren Tagen zeigt die Einrichtung und das Ambiente. Bild: zvg

Das «Feel Good Music Bistro» lief gut und es mangelte weder an Publikum noch an Bands, die hier auftreten wollten. Ein Publikum im eher mittleren Alter, das aber immer noch gerne das Tanzbein schwang oder einen schnellen Rock ’n’ Roll aufs Parkett legte, sich von Blues mittragen liess; Bands aus der Region, aber auch aus Frankreich oder Deutschland, die ohne Gage auftraten und über eine Kollekte bezahlt wurden.

Gross war das «Feel Good Music Bistro» nicht. Etwa 50 Sitzplätze fanden sich drinnen und ebenso viele draussen auf der Terrasse, die aber nur im Sommer genutzt wurde.

In den Matineen traten Liedermacher auf oder Musikerinnen und Musiker aus anderen Genres. Viele Bands brachten die eigenen Fans mit und das «Feel Good» hatte in Musikerkreisen einen sehr guten Ruf. Die Mund-zu-Mund-Propaganda lief gut, die Bands rissen sich um die Auftrittsdaten und im Bistro herrschte oft eine familiäre Stimmung.

Hier herrschte oft eine familiäre Stimmung. Bild: zvg

Dann kam Corona, der erste Lockdown. Berva musste das Lokal schliessen und erhielt erstmals eine Corona-Entschädigung. Als Veranstaltungen wieder erlaubt waren, kamen auch die Gäste zurück und alles schien auf gutem Weg zu sein. Dann kam der zweite Lockdown, erneut gab es Einschränkungen bezüglich Anzahl Gäste und Impfstatus. «Danach hat sich die Situation nicht mehr erholt», erklärt Berva. Die Gäste seien weggeblieben.

Auf die Frage, weshalb das so kam, habe sie keine Antwort. Vielleicht habe sich das Ausgehverhalten der Leute verändert. «Vielleicht haben meine Gäste, die ja eher etwas älter waren, während der Einschränkungen bemerkt, dass es zu Hause auch ganz schön sein kann, und nun gehen sie seltener aus – keine Ahnung».

Jedenfalls habe sie, nach vergeblicher Suche für eine mögliche Nachfolge, vor sechs Monaten die Kündigung bei der Immobilienfirma eingereicht, der das Gebäude an der Bahnhofstrasse gehört. Es sei ein Kampf gewesen, den Laden finanziell über Wasser zu halten. «Ich hätte im ‹Feel Good› gerne weitergemacht, aber nicht unter diesen Umständen.»

Nach der Kündigung kamen wieder mehr Gäste

Seit bekannt sei, dass sie den Laden schliessen wolle, seien wieder mehr Gäste gekommen. Einige hätten ihr vorgeschlagen, doch etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, man wolle gerne mithelfen. Doch der 59-Jährigen ist das Risiko zu gross: Auch wenn das in einer ersten Phase klappen könnte, trage sie dennoch ganz alleine die Verantwortung. «Jetzt hab ich einen tollen und sicheren Job, in dem ich 100 Prozent arbeiten kann.»

Letztes Wochenende haben die letzten Konzerte stattgefunden. Die Deko ist, wie gesagt, schon weg. Es bleibt der Rest des Mobiliars, den Beatrice Berva verkaufen möchte. Nebst den bereits erwähnten Küchenutensilien geht es da unter anderem um einen Gastro-Gläserspüler, zwei grosse Kühlschränke und einen Gefrierschrank sowie einen professionellen Spezialofen für Pizza und Flammkuchen. «Vielleicht mache ich in den nächsten Wochen einen Rampenverkauf, direkt im Laden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen