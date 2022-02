Motorfahrzeugsteuern Solothurn: Rechnung erst im Frühling fällig

Motorfahrzeugkontrolle Aus Gründen der Effizienz: Darum lassen sich die Solothurner mit den Rechnungen mehr Zeit als andere Kantone Die Behörde will möglichst wenig Arbeit doppelt machen. Die Fahrzeugführerinnen und -führer freut das. Sie können sich mit dem Bezahlen der Rechnungen Zeit lassen bis zum Frühling. Daniela Deck Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Zur Bezahlung der jährlichen Steuerrechnungen der Motorfahrzeugsteuer räumt der Kanton Solothurn den Steuerpflichtigen mehr Zeit ein als die gesetzlichen 30 Tage. Bruno Kissling

Mehr als 125'000 Jahressteuerrechnungen für Motorfahrzeuge verschickt der Kanton Solothurn nach eigenen Angaben jährlich. Während die Halterinnen und Halter in Zürich und im Aargau für eine freie Fahrt das Portemonnaie auf Vorrat zücken müssen, lässt Solothurn sich und ihnen fast ein Quartal länger Zeit: Hier müssen die Motorfahrzeugsteuern erst am 24. März der Steuerperiode bezahlt sein und nicht per 31. Dezember des Vorjahres.

Denn: «Per Ende/Anfang Jahr werden sehr viele Mutationen vorgenommen. Auslösen/Einlösen von Fahrzeugen, Adressänderungen, Versicherungswechsel etc. Damit können diese Mutationen in der Jahressteuerrechnung berücksichtigt werden.» Das schreibt die MFK.

Würden die Steuern Ende Vorjahr eingezogen, so würden die Mutationen zum Jahresende beim Stellen der Rechnung und der Verbuchung die doppelte Arbeit verursachen.

Eine geschenkte Woche bei der Zahlungsfrist

Die grösste Besonderheit im Vergleich mit anderen Kantonen ist die Kulanz im Hinblick auf die allgemein übliche Zahlungsfrist von 30 Tagen. Der Kanton «schenkt» den Steuerpflichtigen bei der Zahlungsfrist eine zusätzliche Woche. Bezahlt werden muss die Rechnung spätestens am 24. März.

Dieses Datum habe den Vorteil, dass die Lohnzahlung, üblicherweise am 25. des Monats auf dem Konto, kurz bevorsteht, schreibt die MFK weiter.

Gedruckt werden die Rechnungen ausgehend vom 1. Februar an vier Drucktagen und versandt per B-Post, sodass die Behörde dafür sechs Werktage veranschlagt. So berechne sich heuer der 14. Februar als letztmöglicher Zustelltag. Danach beginnt die Uhr der Zahlungsfrist zu ticken.

Dieses System bewährt sich nach Angabe der MFK seit Jahrzehnten. Die entsprechende Rechtsgrundlage in der Verordnung über Steuern und Gebühren für Motorfahrzeuge, Fahrräder und Schiffe basiert auf dem Beschluss des Kantonsrats vom 1. Oktober 1962.

Option der Ratenzahlung in beiden Basel

Von den Nachbarkantonen haben beide Basel beim Versand der Steuerrechnung für die Motorfahrzeugsteuern in den letzten Jahren das Regime geändert. Zwar wurde per 2010 (BL) respektive 2020 (BS) die vorgezogene Jahressteuer eingeführt; seither werden die Rechnungen im Oktober oder November versandt. Doch mit der langen Zahlungsfrist bis Ende Januar haben die Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die Steuer in drei Raten zu bezahlen.

Nicht zuletzt erhofft man sich von dieser Änderung eine bessere Zahlungsmoral, wie der interimistische Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt, Stefan Schmitt, sagt.

Der Kanton Bern steht mit seiner Organisation der steuerlichen Geldbeschaffung zwischen dem Vorauszahlungsregime im Aargau und der Langmut in Solothurn und beiden Basel. In Bern werden die Steuerrechnungen nach Auskunft des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts anfangs Januar für die laufende Steuerperiode (jährlich gemäss Kalenderjahr oder halbjährlich von Januar bis Juni) generiert. Sämtliche zu besteuernden Fahrzeuge würden an einem Stichtag für die Rechnungsstellung aufbereitet.

«Die Verarbeitung der Rechnungen (Fakturierung, Verbuchung, Druck und Versand) erfolgt anschliessend aufgrund der Anzahl der zu verarbeitenden Rechnungen (ca. 480’000) gestaffelt nach interner Kundennummer während rund fünf Tagen», schreibt das Amt weiter.

