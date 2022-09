Grenchen: Demokratie bei Verkehrssignalisation wird gefordert

Motion Mitte-Fraktion des Grenchner Gemeinderats verlangt «mehr Demokratie bei Verkehrsfragen» Seit der Abschaffung der Polizei- und Verkehrskommission in den 1990er-Jahren lag die Kompetenz für die Verkehrssignalisation

allein in den Händen der Stadtpolizei. Das soll sich nun wieder ändern, fordern Mitte-Politiker.

Fahrverbotsschild bei der Garage Brändli an der Meisenstrasse zwischen Solothurnstrasse und Bettlachstrasse. Oliver Menge

Das Stadtpräsidium soll dem Gemeinderat eine Vorlage unterbreiten, «mit welcher sichergestellt wird, dass in Zukunft beim Verkehr in der Stadt Grenchen wieder mehr demokratische Mitsprachemöglichkeiten bestehen». So lautet die Forderung einer Motion der Mitte-Fraktion. Gemeint sind damit unter anderem Verbote und Signalisationen.

Jahrzehntelang habe es in Grenchen die Polizei- und Verkehrskommission gegeben, schreiben die Motionäre in ihrer Begründung. In dieser Kommission seien alle Fragen behandelt worden, welche die Stadtpolizei und die Verkehrsführung betrafen. Damit war eine Mitsprache durch die Bevölkerung gegeben.

In den 1990er-Jahren ist diese städtische Kommission, wie die meisten anderen auch, aufgegeben worden. «Damit einher ging eine ‹Entdemokratisierungswelle› in Grenchen.» Seit diesem Zeitpunkt habe die Kompetenz für verkehrspolizeiliche Massnahmen bei der Stadtpolizei gelegen.

Weiter steht in der Begründung der Motion: «Wird in den Büros der Stadtpolizei eine Verkehrsmassnahme festgelegt und in der Folge im Stadtanzeiger publiziert, müssen Bürgerinnen und Bürger, die mit der Massnahme nicht einverstanden sind, beim kantonalen Amt für Verkehrs und Tiefbau eine Beschwerde einreichen. Gleichzeitig ist der Staatskasse ein Kostenvorschuss von 500 Franken zu überweisen.» Mit anderen Worten: Eine Einzelperson könne in Grenchen eine Verkehrsmassnahme beschliessen.

«Ist jemand nicht einverstanden, muss sich die Bürgerin oder der Bürger an den Kanton wenden und vorneweg 500 Franken bezahlen. Wird die Beschwerde abgelehnt, werden die 500 Franken nicht zurückerstattet.»

Dabei sei es auch immer wieder zu sehr umstrittenen Signalisationen gekommen, schreiben die Motionäre:

«So wurden beispielsweise ganze Strassenzüge auf Wunsch von Anwohnern mit ‹Zubringerdienst gestattet› signalisiert, obwohl deren Bau und deren Unterhalt aus der Kasse der Stadt Grenchen bezahlt wurden und werden.»

Jetzt sollen die Verkehrsmassnahmen beim neuen Polizeiinspektorat angesiedelt werden. «Wiederum soll eine Einzelperson dafür verantwortlich sein. Wiederum sollen einsame Entscheide in einer Amtsstube möglich sein», heisst es.

Die Kommission wiederbeleben?

Die Neuorganisation der gemeindepolizeilichen Aufgaben biete nun aber die beste Gelegenheit, die verkehrspolizeilichen Massnahmen in der Stadt Grenchen auf eine neue Grundlage mit mehr demokratischen Mitsprachemöglichkeiten zu legen. Falls nicht gewünscht werde, die Verkehrs- und Polizeikommission wieder ins Leben zu rufen, könnte der Gemeinderatskommission die Anordnung von Verkehrsmassnahmen übertragen werden, heisst es weiter.

Unterzeichnet ist der Vorstoss von den Gemeinderäten Peter Brotschi und Matthias Meier-Moreno sowie Tobias Neuhaus, Simon Klaus und Roland Hartmann.

