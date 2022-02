Bei der Pump Track in Grenchen gibts noch nicht mal ein WC

Motion eingereicht Der Pump Track in Grenchen ist ein Publikumsmagnet – doch es fehlt an der Infrastruktur Die beliebte Sportstätte hinter der Grenchner Tennishalle hat noch nicht mal ein WC. Das soll sich ändern, fordert ein Vorstoss im Gemeinderat. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 11.02.2022, 12.00 Uhr

Der Pumptrack ist eine beliebte Freizeitanlage – doch sie hat keine weitere Infrastruktur. Hans Peter Schläfli

Viele Kinder üben hier fleissig ihre Geschicklichkeit mit dem Velo und der Pumptrack ist als Ausflugsziel weit über Grenchen hinaus bekannt. Aber es fehlt eine Toilette und schattige Plätze gibt es auch fast keine.

Im vergangenen November hat deshalb Alexander Kaufmann als Erstunterzeichner eine Motion eingereicht, mit welcher die SP Grenchen fordert, dass die Stadt prüfen soll, wie die Infrastruktur auf dem beliebten Pumptrack, der zwischen dem Velodrome und der Tennishalle liegt, verbessert werden könnte.

Alexander Kaufmann. Patrick Lüthy

«Die Stadt Grenchen soll zusammen mit dem Velodrome Suisse und dem Stiftungsrat des Velodromes die Infrastruktur rund um die Pumptrack-Anlage mit Schattenspendern, Gastronomie und sanitären Einrichtungen erweitern.» So lautet der originale Text der Motion.

«Ich staune», ist die erste Reaktion von Peter Wirz, als er durch diese Zeitung zu seiner Meinung zu diesem Thema angefragt wird.

«Von dieser Motion höre ich jetzt zum ersten Mal.»

Peter Wirz. Oliver Menge

Dabei ist Wirz nicht irgendein Grenchner, er ist der Geschäftsführer des Tissot Velodromes, um welches in der Motion explizit geht.

«Ich sehe verschiedene, auch niederschwellige Möglichkeiten», präzisiert Alex Kaufmann das Anliegen der SP. «Wichtig ist vor allem, dass die Eltern einen schattigen Platz finden können, wenn sie ihren Kindern auf dem Pumptrack zuschauen, und ein WC ist ganz dringend nötig.» Der Weg zum Velodrome oder in die Tennishalle sei zu weit, wenn's jemand pressant hat.

Auch die Vandalen sind aktiv

Was die Motion wolle, wäre eigentlich wunderbar, aber in der Realität wohl nicht umsetzbar, sagt dazu Wirz. Es gebe keine preiswerte Lösung. Im Sommer zum Beispiel ein Toitoi, also ein mobiles WC aufzustellen, würde seiner Meinung nach Drogenkonsumenten oder Vandalen anlocken. «Schon jetzt stehen bei der Startrampe plötzlich Sofas, die wir dann auf unsere Kosten wegräumen lassen müssen.»

Er habe aufgehört, die mutwillig verursachten Schäden an der Startrampe zu zählen. «Ein Toitoi würde hier vermutlich innert weniger Tage komplett zerstört», sagt Peter Wirz. Man müsste den Pumptrack umzäunen, so wie etwa die Badi, um eine WC-Anlage nachts zu schützen. «Das Velodrome kann sich das nicht leisten und ich bezweifle, dass es sinnvoll wäre, wenn die Stadt eine solche Investition mit den danach ständig wiederkehrenden reinigungs- und Unterhaltskosten übernehmen würde.»

Die Leute machen lieber Picknick

Bei den Verpflegungsmöglichkeiten sei vieles möglich, von einem Getränkeautomaten bis zu einem Trailer mit Essensangeboten, meint Motionär Kaufmann. Einem Getränkeautomaten würde Wirz ein ähnliches Schicksal prophezeien wie einem Toitoi. Und die Idee eines Verkaufsstandes habe man ausprobiert.

Eröffnung der Pump Track Piste in Grenchen. Oliver Menge

«Unser Velodrome-Team hat an einem heissen, sonnigen Sommertag beim Pumptrack Sonnenschirme aufgestellt und versucht, Getränke und Glaces zu verkaufen. Der Umsatz war nicht erwähnenswert», sagt Wirz. «Die Leute nehmen ihre Verpflegung selber mit und machen ein Picknick.»

Peter Wirz ist es wichtig zu sagen, dass er persönlich den Pumptrack eine tolle Sache findet und dass man auch von Seiten der Stiftung Velodrome hinter der Anlage stehe. Aber er gibt zu bedenken, dass das Gelände, das sogar für Weltmeisterschaften geeignet wäre, 8000 Quadratmeter gross ist. Nur schon durch das Mähen des Rasens und die Beseitigung des Abfalls fallen hohe Kosten an, die durch das Velodrome quersubventioniert werden.

Wirz meint: «Wir müssen nach Betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln. Natürlich, es wäre es ein Traum, dort eine komplette Infrastruktur aufzustellen, aber das würde Hunderttausende Franken kosten, und das kann sich das Velodrome nicht leisten.»

Er denkt, dass auch die Betreiber der nahen Tennishalle vor einem solchen finanziellen Risiko zurückschrecken würden.

Der Motionär dagegen denkt, dass man ein bezahlbares Modell finden könnte, wenn alle am gleichen Strick ziehen. «Wenn diese Motion durch den Gemeinderat gutgeheissen wird, dann könnte sich die Arbeitsgruppe Sport damit befassen und schauen, was möglich ist», sagt Erstunterzeichner Alex Kaufmann dazu, wie er sich das weitere Vorgehen vorstellt.

Beantwortung steht noch aus

Auf der Stadtverwaltung ist bei Angelegenheiten in Sachen Sport Mike Brotschi der Ansprechpartner. Die vor drei Monaten eingereichte Motion sei wohlwollend aufgenommen worden, sagt Brotschi auf Anfrage, man werde sich möglichst bald damit befassen. Wann die Motion als Geschäft dem Gemeinderat vorgelegt werden könne, sei noch nicht bekannt.

