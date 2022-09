Modellflugmeeting Grenchen: Wind verlangte Piloten alles ab

Grenchen Modellflugtag zum ersten Mal seit drei Jahren durchgeführt: Piloten kämpften mit schwierigen Windverhältnissen Mehrheitlich blauer Himmel, aber zeitweise starker und böiger Südwestwind: Der nach coronabedingter Pause nach drei Jahren erstmals wieder durchgeführte Modellflugtag auf dem Flughafen Grenchen profitierte von gutem Herbstwetter. Für die Piloten allerdings waren die Windverhältnisse anspruchsvoll. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 19.09.2022, 14.55 Uhr

Auch ein Modell des schnellsten Düsenflugzeuges der Welt fehlte nicht: Lockheed SR-71. Sie flog bis 1998. Peter Brotschi

Glückliche Gesichter bei den Mitgliedern der Modellfluggruppe Grenchen: Nach dem siebenstündigen Nonstop-Programm zeigten sich die rund 30 Helferinnen und Helfer zufrieden. Die «Premiere» nach dreijähriger Zwangspause war geglückt. Das Flugprogramm verlief ohne Unfall, einzig bei einem Pilatus PC-7 musste nach einem technischen Defekt eine Notlandung eingeleitet werden, was der Pilot aber auf einer Nebenpiste souverän schaffte.

Auf der Flightline standen dieses Jahr besonders viele Jets aus der Kampfflugzeug-Fraktion. Darunter auch Muster, die weitgehend vom Himmel verschwunden sind und einen starken Bezug zur Schweizer Luftfahrt haben. So etwa die «De Havilland DH-115 Vampire»-Doppelsitzer, die über 30 Jahre lang bei der Schweizer Luftwaffe zur Schulung von Militärpiloten auf Jetflugzeugen benutzt wurden.

Die Mirage IIIS in den Markierungen für Testflüge. Peter Brotschi

Oder die Schweizer Dassault Mirage IIIS in den Farben jener Maschine, die 1964 zu Flugtest- und Schiessversuchen in den USA weilte. Der dritte im Bunde der ehemaligen Schweizer Kampfjets war der Hawker Hunter, der in einer Doppelformation in den Markierungen der Patrouille Suisse gezeigt wurde.

Duell der Miniaturen: Rafale versus F-35

Auch der politisch viel diskutierte Dassault Rafale war am Himmel über Grenchen zu finden. Es fehlte sein Gegenpart, der F-35. Dafür waren von der F-16 Fighting Falcon gleich vier Maschinen auf Platz und wurden in der Luft gekonnt vorgeführt, zwei davon trugen die Farben der Thunderbirds, der Kunstflugformation der U. S. Air Force.

Video: spektakuläres Flugmanöver eines Modelljets. Peter Brotschi

Ein Hingucker der besonderen Art war die Lockheed SR-71 Blackbird, ein Langstrecken-Aufklärungsflugzeug, das zwischen 1966 und 1998 im Dienst der USA war und auf seinen Missionen schneller als die dreifache Schallgeschwindigkeit und höher als 25 Kilometer fliegen konnte.

Michael Steinbach, Geschäftsführer ad interim Flughafen Grenchen (links), und Thomas Güdel, Präsident Modellfluggruppe Grenchen. Peter Brotschi

Doch es konnte auch leise vorgeflogen werden: Michael Steinbach, der Geschäftsführer ad interim des Flughafens Grenchen, gab sein Grenchner Début als Modellflugpilot: Mit seinem grossen Segelflugzeug zauberte er schnelle und elegante Figuren an den Himmel. Der ehemalige Linienpilot wurde anschliessend von Thomas Güdel, Präsident der Modellfluggruppe Grenchen, zu seinem Hobby und zu seiner Arbeit auf dem Flughafen Grenchen befragt.

Konzentration bei der Vorführung. Peter Brotschi

Der Super-Puma, Helikopter bei der Schweizer Luftwaffe, ist kein Unbekannter in Grenchen. Mehrmals wurde er während des Heliweekends vorgeflogen. Nun war er in «kleiner Form» zu Gast und wurde mit einer Unterlast gekonnt präsentiert.

Die beiden Bucheggberger Daniel Affolter und Maik Stuber nach ihrer Formationsvorführung mit den Jets in Breitling-Farben. Peter Brotschi

Ein Modellflugtag mit vielen Höhepunkten, welche die Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterten. Dieses bedankte sich bei den Piloten (es waren tatsächlich alles Männer) oftmals mit Spontanapplaus. Mit dem Modellflugtag fand dieses Jahr wenigstens eine Veranstaltung auf dem Flughafen Grenchen statt, nachdem das Electrifly-In nach Bern-Belp umgezogen war und die eigentlich auch geplante Segelflug-Schweizer-Meisterschaft nicht durchgeführt werden konnte.

Für die Piloten bot der Modellflugtag viel Zeit zum Fachsimpeln, hier bei einem Hawker Hunter. Peter Brotschi

