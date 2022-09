Mobilitätstag auf dem Zytplatz Grenchen mit 160 Kindern

Mobilitätstag Grenchner Kindern wurde die Mobilität von morgen vermittelt Am Mobilitätstag, organisiert von so!mobil, wurde den rund 160 Kindern aus acht Grenchner Klassen viel geboten. Oliver Menge Jetzt kommentieren 11.09.2022, 05.00 Uhr

Am Mobilitätstag Grenchen auf dem Zytplatz war der Velosimulator der Renner bei den Kids. Oliver Menge

Die Attraktion 2022 war der Velosimulator. Die Kinder der acht Klassen aus dem Halden- und dem Eichholzschulhaus konnten in die virtuelle Realität eintauchen und hautnah vier anspruchsvolle Situationen im Strassenverkehr erleben.

Leider gab die VR-Brille, die das Erlebnis noch realitätsnaher gemacht hätte, schon nach kurzer Zeit den Geist auf, aber auch auf dem Monitor vor dem mit Sensoren ausgerüsteten Fahrrads konnten die Kinder die Situationen sowohl aus der Perspektive des Velos als auch aus Sicht des Autos erleben. Und das war ganz spannend für die Kinder, wie ihre Bewegungen simultan auf dem grossen Bildschirm wiedergegeben wurden.

Buschauffeur - ein Traumberuf! Oliver Menge

Hinter dem Steuer eines grossen Fahrzeugs

Mit dabei war auch wieder die Feuerwehr und der BGU Bus. Die Drehleiter fehlte, denn die Kinder hätten jedesmal mit einem «Gschtältli» gesichert werden müssen, eine ziemlich zeitraubende und aufwendige Arbeit, die den knappen Zeitplan durcheinander gebracht hätte. Aber auch so war es spannend für die Kids, sich einmal hinters Lenkrad des Tanklöschfahrzeugs zu setzen und von da aus aktiv zu erleben, wo die toten Winkel bei so einem grossen Fahrzeug sind.

Sich hinters Steuerrad eines BGU-Busses zu setzen, ist so schon cool, speziell für die Buben, da brauchte es eigentlich gar nicht mehr Aktivität. Mehr als einer dachte sich, das werde ich mal, Buschauffeur.

Bei der privaten Power-Spitex durften die Kinder erleben, wie es ist, sich mit eingeschränkten Sinnen oder Mobilitätseinschränkungen durch den Alltag zu bewegen: Brillen, die eine starke Sehschwäche simulieren, liessen die Kids sehr vorsichtig werden, wenn sie sich vorwärts bewegten. Auf einem Rollstuhl konnten sie einen Geschicklichkeits-Parcours absolvieren. Als Attraktion an diesem Stand wurden den Kindern der Blutdruck in Echtzeit gemessen.

Mobilitätstag Grenchen auf dem Zytplatz, hier bei der Power-Spitex. Oliver Menge

Eine mobile Friseurin demonstrierte coole Frisuren für Kinder und an der Bar des Blauen Kreuzes wurden leckere, alkoholfreie Drinks serviert. Die SWG hatte einen kleinen, vollelektrischen BMW auf den Zeitplatz gestellt, in den man sich setzen konnte. Und auch die Pro Senectute war vor Ort mit einem Stand, allerdings eher weniger für die Kinder, sondern eher für die Passanten, die vom Markt kamen, der gleichzeitig stattfand.

«Teile Deine Mobilität» als Motto der Mobilitätswoche

Unter diesem Motto bietet der Mobilitätstag als Auftakt zur Europäischen Mobilitätswoche Aktivitäten und Informationen rund um eine zukunftsgerichtete Mobilität an und stellt dieses Jahr den Aufruf «Teile Deine Mobilität» in den Vordergrund.

Die Energiestadt Grenchen hat gemeinsam mit den anderen Trägern des Programms so!mobil das Projekt smart!mobil lanciert. Sie möchte damit das Teilen von Fahrzeugen, Gegenständen und Zeit fördern. Denn mit dem Konzept des Sharings spart man nicht nur Zeit, Raum und Geld, sondern tut dabei etwas Gutes für die Umwelt.

Dieser junge Mann weiss, wie er mobil sein will. Oliver Menge

Die Kinder in Grenchen konnten aus verschiedenen Möglichkeiten auswählen, wie sie mobil unterwegs sind. Also beispielsweise lieber zu Fuss als im Elterntaxi, oder im öV, mit dem Velo und so weiter. Organisatorin Jeanine Riesen von so!mobil machte dann jeweils ein Foto der Buben und Mädchen, auf dem sie ihre Wahl stolz präsentierten.

Rund 160 Kinder aus den beiden Schulhäusern wurden durch die Posten geschleust und erhielten einen ersten Eindruck, was es mit der «guten» Mobilität auf sich hat und wohin die Zukunft geht. Viele hatten mit ihren Klassen bereits einmal am Projekt «Walk to school» teilgenommen.

