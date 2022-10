Neues Buskonzept Grenchen liegt zur Mitwirkung auf

Mitwirkung Weniger Linien, diese werden dafür besser bedient: So sieht das Buskonzept Grenchen 2026 aus Das Busangebot in Grenchen soll künftig weniger verästelt sein. Das kantonale Amt für Verkehr hat das Buskonzept für die Region Grenchen in die Mitwirkung gegeben. Jede und jeder kann bis am

2. Dezember seine Meinung dazu kundtun.

BGU Busse beim Bahnhof Süd.

Im Raum Grenchen besteht ein dichtes Busangebot mit elf Linien des Ortsverkehrs und drei Regionallinien. «Das heutige Angebot entspricht jedoch nicht mehr überall den Bedürfnissen der Fahrgäste», schreibt das Büro Infras, das vom Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn mit dem Entwurf eines neuen Buskonzepts für die Region Grenchen betraut wurde. Es soll im Jahr 2026 in Kraft treten und wird jetzt in einer Mitwirkung bereinigt.

Die Planer erhielten dabei gleichsam eine Carte blanche, um das Grenchner Busangebot neu zu denken. Denn die Benutzung des ÖV hinkt in der Autostadt Grenchen erwiesenermassen hinterher. Das Buskonzept zählt dazu folgende Facts auf:

Trotz eines gut ausgebauten Angebots mit einer hohen Haltestellendichte und einem entsprechend feinmaschigen Liniennetz ist der ÖV-Anteil am Gesamtverkehr mit ca. 17 Prozent tief. Die Agglomerationen Olten und Solothurn erzielen mit 24 Prozent beziehungsweise 35 Prozent deutlich höhere Werte.

Schwache Auslastungen auf einzelnen Linien, was laut Einschätzung der Planer die Folge des geringen ÖV-Marktanteils kombiniert mit dem dichten Angebot sein dürfte. Unterdurchschnittlicher Kostendeckungsgrad: Der Kostendeckungsgrad über die von den Kantonen Bern und Solothurn bestellten BGU-Linien liegt mit 35 Prozent deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt von 44 Prozent (bezogen auf alle Buslinien im Kanton). Dies obwohl die Linien mit einer hohen Produktivität betrieben werden, wie attestiert wird.

Das heutige feinmaschige Liniennetz werde als «verzettelt» wahrgenommen. «Es stellt sich die Frage, ob diese Linienstruktur weiterhin zweckmässig ist, oder ob das vorhandene Fahrgastpotenzial mit einer Bündelung auf einige wenige, starke Achsen besser abgeholt werden könnte», so der Befund.

Weiter wird festgehalten, dass «eher knappe Fahrzeiten in Kombination mit einem gestiegenen Verkehrsaufkommen und wenig Möglichkeiten zum Aufholen von Verspätungen zur Folge haben, dass Anschlüsse an Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs nicht immer gewährleistet werden können.»

Buskonzept Grenchen 2026.

Um das Busangebot neu aufzustellen, seien neue Anforderungen bei der Erschliessung von Entwicklungsgebieten zu berücksichtigen. Zudem ergibt sich ab 2026 eine neue Situation beim Bahnangebot: Neu verkehren ab dem Bahnhof Grenchen Nord halbstündlich Fernverkehrszüge von/nach Basel SBB.

Aufgrund dieser Ausgangslage wurde nun ein neues Angebotskonzept für den Busverkehr in der Region Grenchen erarbeitet. Die Kernelemente des neuen Busangebots sind:

Buslinie von Biel bis nach Bettlach

Neue Durchmesserlinie Biel/Bienne–Lengnau–Grenchen Nord–Grenchen Süd–Neckarsulm–Bettlach: Die Linie ermöglicht neue Direktverbindungen innerhalb der Agglomeration Grenchen, schliesst die grossen Arbeitsgebiete Bözingenfeld und Neckarsulm an die Knotenpunkte Grenchen Nord und Grenchen Süd an und verdichtet das Angebot für das Gebiet (Industriezone) Neckarsulm zum 10’/20’-Takt.

Taktverdichtung im Zentrum

Erschliessung der nördlichen Quartiere von Grenchen «mit drei starken Linien»: Die Gebiete Schmelzi, Veilchenstrasse und Gummenweg in Grenchen werden mit drei Buslinien im attraktiven 15’-Takt erschlossen. Das neue Angebotskonzept bietet zuverlässige Anschlüsse an die Bahn in Grenchen Nord und Grenchen Süd.

Neue Linienführung zwischen Grenchen und Bettlach

Für eine bessere Vernetzung der Quartiere von Bettlach mit dem Dorfzentrum verkehren die Busse zwischen Grenchen und Bettlach neu in beiden Richtungen über die Grenchen-/ resp. Bettlachstrasse. Die Nachteile der heutigen Rundkurserschliessung, wie lange Umwege oder die fehlende Möglichkeit überhaupt von oder zum Dorfzentrum zu fahren, würden damit behoben.

Gleichzeitig ermögliche das neue Konzept ein ganztägiges Angebot für das Bettlacher Quartier Allmend und bindet den Bahnhof Bettlach besser ins Busnetz ein.

Mehr Fahrten nach Büren an der Aare

Das Angebotskonzept auf der Linie Grenchen–Arch–Büren an der Aare habe sich bewährt, die Linie werde gut genutzt. Aus diesem Grund werden zukünftig mehr Fahrten angeboten. Von Montag bis Freitag verkehrt die Linie in den Hauptverkehrszeiten im Halbstundentakt und an allen Tagen fährt die Linie abends eine Stunde länger. In Grenchen liegt die Endstation neu beim Bahnhof Nord, wo Anschlüsse nach Basel und in die Westschweiz angeboten werden.

Linienverlängerung von Lommiswil nach Bellach

Neu wird regelmässig eine Verbindung von Selzach via Lommiswil bis Bellach Schulhaus angeboten. Mit dieser Linienverlängerung können die Schülertransporte des Schulkreises BeLoSe abgewickelt werden. Zudem verkehrt die Linie nach Lommiswil neu in den Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag im Halbstundentakt.

Auch der Freizeitverkehr soll profitieren: Altreu wird neu an Sonntagen ganzjährig im Stundentakt bedient.

Der gegenwärtige Linienplan.

Für die Umsetzung sind diverse Infrastrukturmassnahmen – hauptsächlich neue Haltestellen – erforderlich. Der Angebotsausbau zieht auch höhere Betriebskosten nach sich, sowie zusätzlich Fahrzeuge. Es wird mit einem Mehrbedarf von vier Bussen (neu 17 Fahrzeuge zur Hauptverkehrszeit im Einsatz) gerechnet.

Eine Abschätzung von Kosten und Erlösen zeigt laut Buskonzept eine Erhöhung der Abgeltung durch die öffentliche Hand um ca. 1,4 Millionen Franken pro Jahr. «Dies stellt eine Investition in einen attraktiveren öffentlichen Verkehr im Raum Grenchen dar und unterstützt die Ziele des Agglomerationsprogramms Grenchen», heisst es im Buskonzept.

Stadt reagiert positiv Grenchens Vize-Stadtpräsident Remo Bill begrüsst den Entwurf für das neue Buskonzept 2026 für die Region Grenchen. «Es wurden vertiefte Überlegungen zur Weiterentwicklung des Busverkehrs in Grenchen gemacht, die meiner Meinung nach zielführend sind», meint Remo Bill in einer ersten Stellungnahme. Die absehbare Taktverdichtung auf den Bahnlinien verlange nach einer adäquaten Anpassung der Busanschlüsse. Der Konzeptentwurf werde wohl noch von politischer Seite vertieft gewürdigt, meint Bill. Andererseits seien die Interessen der Stadt bereits in der Begleitgruppe zum Buskonzept vertreten worden. Nebst den Vertretern des Kantons Solothurn und Archs Gemeindepräsidentin Barbara Eggimann als Vertreterin der Regionalen Verkehrskonferenz BE, waren in der Begleitgruppe zwei Vertreter der Stadt Grenchen (Daniel Hafner und René Meier) und je einer der folgenden Gemeinden vertreten: Selzach (Viktor Brotschi), Bettlach (Barbara Leibundgut), Lengnau (Daniel von Burg) und Lommiswil (Ueli Custer).

Das Buskonzept Grenchen und die Fahrplanentwürfe als PDF:

Buskonzept Grenchen und Umgebung 2026

Fahrplane Buskonzept Grenchen und Umgebung 2026

