Buskonzept 2026: Grenchner Gemeinderat äussert seine Wünsche

Mitwirkung Buskonzept Kürzerer Fahrtakt und bessere Frequenzen, dafür weniger Linien und weniger Haltestellen Der Grenchner Gemeinderat bringt am neuen Buskonzept Wünsche und Anregungen an. Das Konzept wurde von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet und war vom Kanton in die Mitwirkung geschickt worden. Oliver Menge Jetzt kommentieren 07.12.2022, 16.54 Uhr

Der Vorschlag für das Buskonzept Grenchen 2026. Andreas Toggweiler

Das Buskonzept Grenchen und Umgebung 2026 wurde von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet und war vom Kanton in die Mitwirkung geschickt worden. Bettlach hat seinen Bericht bereits vor Wochenfrist verabschiedet, mit einigen Änderungswünschen, die sich die Gemeinde auch was kosten lassen will. Grenchen hatte um eine Fristverlängerung gebeten, die läuft am Freitag ab.

Die Stadt hat für die Ausarbeitung ihres Mitwirkungsberichts die Arbeitsgruppe Öffentlicher Verkehr unter der Leitung von Urs Wigger eingesetzt. Pascal Stebler vom kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau, der die Arbeit der Arbeitsgruppe begleitet hatte, umriss dem Gemeinderat an dessen letzter Sitzung im Jahr nochmals die wichtigsten Punkte.

Ein dichtes Liniennetz mit tiefen Frequenzen

Das Busnetz in der Stadt Grenchen zeichne sich aus durch eine hohe Dichte mit vielen Haltestellen, erläuterte Stebler. Die Erschliessung von Entwicklungsgebieten sei teils ungenügend und die Zuverlässigkeit der Anschlüsse an beiden Bahnhöfen lasse zu wünschen übrig.

Verglichen mit anderen Städten zeige sich, dass Grenchen eine unterdurchschnittliche Nutzung des öffentlichen Verkehrs aufweist, die Abgeltung durch die öffentliche Hand dadurch überdurchschnittlich sei. Konkret: Einzelne Linien und Haltestellen würden von zu wenigen Fahrgästen benutzt. Hier bestehe Verbesserungspotenzial.

Im neuen Buskonzept führen weniger Linien als bis jetzt durch die Stadt und einige Haltestellen werden aufgehoben. Auf den Linien verkehren die Fahrzeuge aber in einer höheren Frequenz, beispielsweise neu im Halbstunden- oder gar Viertelstundentakt. Das Buskonzept nimmt auch Bezug auf die Änderungen im Bahnverkehr. So wird der Bahnhof Nord künftig im Halbstundentakt von Basel aus angefahren.

Das sind die Verbesserungsvorschläge der Stadt Grenchen

Urs Wigger erläuterte die von der Arbeitsgruppe erarbeiteten Verbesserungsvorschläge zuhanden des Kantons: Auf der Linie A ist keine Bedienung der Haltestelle Friedhof vorgesehen. Die Arbeitsgruppe ist der Meinung, dass diese Haltestelle mit ihrem Einzugsgebiet Friedhof, Kinderheim Bachtelen und dem Wohnquartier Bachtelen nicht vom öffentlichen Verkehr abgehängt werden darf.

Fakt ist: Die ETA will ihre Produktionsstätten in den Süden der Stadt verlegen. Viele Pendler aus dem Raum Delémont und Moutier müssen demzufolge dorthin gebracht werden. Dadurch gewinnt die Haltestelle Bahnhof Grenchen Nord erheblich an Bedeutung. Das neue Konzept sah vor, diese Haltestelle nicht mehr zu bedienen und stattdessen die Haltestelle Eterna/Bahnhof Nord anzufahren – eine aus Sicht der Arbeitsgruppe unbefriedigende Lösung.

Vorschlag zur besseren Erschliessung von Bahnhof Nord und Friedhof. Oliver Menge

Sie schlägt deshalb eine Lösung vor, mit der sowohl die Haltestelle Bahnhof Nord als auch Friedhof bedient werden könnte: Der Bus fährt über die Bielstrasse, biegt ein in die John-Harwood-Strasse zum Bahnhof Nord und von da in die Schützengasse/Friedhofstrasse. Sollte das zeitlich zu knapp werden, könnte man die Haltestelle Bahnhof Nord/Eterna auslassen.

Südlich der Solothurnstrasse soll die Linie A beim Kreisel nicht mehr direkt in die Neckarsulmstrasse einbiegen, sondern über eine Schlaufe in die Leuzigenstrasse geführt werden. Damit wären auch die Grossverteiler Coop und Aldi sowie die Arbeitszone dort besser abgedeckt.

Vorschlag einer zusätzlichen Schlaufe über die Leuzigenstrasse. Oliver Menge

Weiter wurde vorgeschlagen, die Haltestelle Karl Mathy aufzuheben. Dagegen protestierte allerdings Mitte-Gemeinderat Matthias Meier-Moreno: Es gehe nicht an, dass durch das neue Buskonzept quasi ein ganzes Quartier, das Lingeriz, vom öffentlichen Verkehr abgeschnitten werde. Der Konsens wurde aber gefunden: Man wird die Haltestelle überprüfen.

In Abstimmung mit Bettlach will man die Bedienung der Diebold Schilling beibehalten und die beiden Haltestellen an der Flurstrasse zusammenlegen. Der Rat verabschiedete den Mitwirkungsbericht einstimmig, nachdem die Fraktionen sich alle positiv dazu geäussert hatten. Wigger betonte auch, man sei in der Arbeitsgruppe durchaus moderat und nicht etwa militant unterwegs gewesen.

