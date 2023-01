Grenchen: Hier isst man günstig im Januarloch

Mittagessen Hier gibt’s in Grenchen günstige Mittagsverpflegung im Januarloch Günstig essen über Mittag kann man in Grenchen in einigen Restaurants. Die Konkurrenz ist gross. Ein Überblick über die günstigsten Verpflegungsmöglichkeiten im Self-Service-Bereich. Susanne Hofer und Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 04.01.2023, 15.45 Uhr

Restaurant im neu eröffneten Coop-Megastore Grenchen. Oliver Menge

Wer (nicht nur im Januarloch) Sparmöglichkeiten bei der Mittagsverpflegung sucht, muss nicht lange suchen. Die Konkurrenz um die Mittagskundschaft bei den Werktätigen ist in Grenchen relativ gross und die Restaurants gehen bezüglich Preise an die Grenze. Doch es gibt immer eine noch günstigere Variante.

Die kantonalen Berufsbildungszentren BBZ in Grenchen und Solothurn haben eine Mensa für die Schülerinnen und Schüler, die in Grenchen als SV-Restaurant und in Solothurn als Bistro vom SGF, dem Schweizerischen gemeinnützigen Frauenverein, betrieben wird. Sie sind öffentlich zugänglich, was aber nur ersichtlich wird, wenn man die Website besucht oder in Solothurn direkt beim Eingang vorbeigeht, wo dies mit dem Menu zusammen auf einer Tafel steht.

Man muss das Restaurant kennen

In Grenchen ist es ähnlich. Beim BBZ an der Sportstrasse 2 ist von aussen eigentlich nicht ersichtlich, dass es auch ein Restaurant gibt. Es ist am einfachsten, es über den Südeingang des Schulgebäudes zu erreichen.

Während in Solothurn sehr viele Alternativen in nächster Nähe bestehen, gibt es in Grenchen im direkten Umfeld nur das Back-Caffee und im Sommer die Badi, die relativ nahe am BBZ sind. Im ebenfalls nahen Restaurant des Velodrome sind die Preise für Jugendliche mit ca. 20 Franken aber hoch.

Mensa im BBZ Grenchen. Oliver Menge

Ein Mittagsmenu für 12 Franken

Die Mensa in Grenchen hat 110 Sitzplätze, dort ist auch Take-away möglich. Im BBZ Grenchen kostet z. B. der Rindfleischeintopf mit Wildreis und Bohnen mit Bohnenkraut (am 21.12.) zehn Franken für Schüler, 11 Franken für Lernende und 12 Franken für «Externe», die Vegivariante Appenzeller «Chääshörnli» mit Apfelmus, gerösteten Zwiebeln und Salat ebenfalls 10–12 Franken.

Das Menu wechselt täglich. Kalb-, Rind- und Schweinefleisch stamme aus der Schweiz, Poulet «wenn immer möglich auch». Man achte auf Produkte aus nachhaltigem Anbau und saisongerechten Einkauf. Bei einem spontanen Besuch am Mittag ist diese Mensa nicht so stark besucht, wobei einiges mit Take-away weggeht.

Wie der Direktor des BBZ Solothurn-Grenchen, Bernhard Beutler, sagt, subventioniert der Kanton die Mensen der BBZ nicht. «Aber wir sprechen uns bezüglich der Preispolitik ab mit den Bistrobetreibern, damit die Preise nicht zu hoch sind; die Mensen passen sich an.» Wichtig sei einfach dabei, dass die Betriebe rentierten. Und zu erwähnen sei noch, dass die Mensabetreiber keine Miete zahlen müssen, also indirekt vom Kanton unterstützt werden.

Coop und Migros mischen mit

In Grenchen gibt es zwei weitere Selbstbedienungsrestaurants, diejenigen der Grossverteiler Coop und Migros. Beide sind vergleichsweise modern, das Coop-Restaurant hat seit dem Umbau des Supermarktes wieder mehr Platz und dank des grossen neuen Fensters jetzt noch mehr Tageslicht. Da es sehr zentral gelegen ist, wird es auch gerne von Werktätigen besucht. Der Preis des günstigsten Menus belief sich am Mittwoch auf. 9.95 Franken (Poulet-Chnusperli mit Sweet & Sour Sauce und Reis).

Migros-Restaurant beim Südbahnhof. Oliver Menge

Das Migros-Restaurant beim Südbahnhof hat nebst der Laufkundschaft der Einkaufenden auch viele Gäste von den Industriebetrieben südlich der Bahnlinie. Der Preis des günstigsten Tagesmenus betrug dort am Mittwoch, 4. Januar, 9.90 Franken (Pangasiusknusperli und Pommes).

Angestellte aus dem neuen ETA-Werk an der Flughafenstrasse trifft man oft im Migros an. Denn für sie wäre ein Besuch der werkseigenen Kantine zwar subventioniert, aber würde auch mit flottem Marschtempo einen 15-minütigen Transfer zur Kapellstrasse bedeuten (ein Weg, notabene).

Der «Geheimtipp»: ETA Kantine

Hier befindet sich nämlich der Geheimtipp für viele Grenchnerinnen und Grenchner: das Personalrestaurant der ETA. Die sehr leistungsfähige Kantine namens RistoreETA wird von Eurest betrieben, einer Sparte des international tätigen Caterers Compass Group. Compass Group (Schweiz) ist nach eigenen Angaben Teil des «weltweit grössten Food-Service-Unternehmens». In der Schweiz werden mit 1340 Mitarbeitenden in 152 Restaurants neun Millionen Essen pro Jahr serviert.

ETA Personalrestaurant an der Kapellstrasse. Oliver Menge

Zu finden ist die Kantine der ETA an der Kapellstrasse 33 (Obergeschoss) gegenüber des Ebosa-Areals. Zwei täglich wechselnde Menus, davon eines vegetarisch und ein Wochenmenu finden sich im Angebot. Fürs Tagesmenu zahlen ETA-Mitarbeitende 7.80 Franken und externe Besucher 10.80. Das Wochenmenu ist mit 16.50/19.50 Franken hingegen deutlich teurer.

Zum Betrieb gehört auch eine Cafeteria, die jeweils bis 13.30 Uhr geöffnet ist. Zu Bedenken ist beim ETA-Personalrestaurant, dass kein Bargeld akzeptiert wird. Im Unterschied zu den Restaurants der Grossverteiler haben die Kantinen am Samstag nicht offen. Die BBZ-Mensa eröffnet wieder nach den Schulferien am 9. Januar.

