Grenchen: So mäht man mit einer Sense

Mit der Sense Die leise Alternative für die Umgebungspflege: Grenchnerinnen und Grenchner lernen, wie Mähen ohne Lärm geht Etwas Muskelkraft und geschickte Klingenführung – das ist das Geheimnis des Mähens mit der Sense: In Grenchen wurde demonstriert, wie man es richtig macht. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 16.05.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neben dem Riederstadion konnten die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer das Mähen mit der Sense üben. Hans Peter Schläfli

Gürbi bedeutet nicht etwa Gigetschi, das hiesse im benachbarten Bernbiet eher Gröibschi. Und Worb ist seit Samstagmorgen nicht mehr nur ein Vorort von Bern. Der Worb ist vielmehr der Stecken einer Sense und das Gürbi der Handgriff an dessen oberen Ende. Der mittlere Griff heisst übrigens Häuchli. Das und viel mehr gab es am Samstag in einem Sensekurs bei der Zivilschutzanlage Eichholz zu lernen, an dem ein rundes Dutzend absoluter Anfänger teilnahmen, um das traditionelle Mähen zu lernen.