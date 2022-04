Minigolf Grenchen wurde saniert

Schweizermeisterschaft im Mai Sanierte Minigolf-Anlage beim Parktheater Grenchen: Eine stille Oase inmitten der Stadt wurde Schritt für Schritt aufgewertet Die Minigolf-Anlage beim Parktheater wurde in Etappen saniert. Jetzt wurde auch der ehemalige Restaurant-Bereich neu gestaltet. Snacks und Getränke werden neu übers Parktheater-Restaurant vertrieben. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 24.04.2022, 05.00 Uhr

Einweihung Minigolf-Anlage Grenchen mit Peter Viatte, Präsident Minigolf-Club Grenchen, Argim Asani, Wirt Parktheater und François Scheidegger, Stadtpräsident. Oliver Menge

Die Minigolf-Anlage beim Parktheater wurde in den 1950er-Jahren gebaut und befindet sich als eine von wenigen Bahnen in der Schweiz noch weitgehend im Originalzustand. Die Anlage, die in die Jahre gekommen war, wurde in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt saniert.