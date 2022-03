Militär: Kompanie übergreifende Übung in Grenchen

Militär Zu Besuch in Grenchen: Kompanieübergreifende Übung hat stattgefunden Die Führungsfähigkeiten des auswärtigen Bataillonsstabes wurden am Jurasüdfuss sichergestellt – mit Erfolg. 14.03.2022, 05.00 Uhr

Der Bezug, der Betrieb sowie der Abbau der militärischen Mittel habe einwandfrei funktioniert. zvg

Eine Kompanie übergreifende Übung hat vergangene Woche in der Zivilschutzanlage in Grenchen stattgefunden. Mit dem Ziel, die Bereitschaft des im Raum Seeland stationierten Aufklärungsbataillons 4 zu trainieren.

Während der Übungen hatte die in Grenchen stationierte Formation den Auftrag, die Führungsfähigkeiten des Bataillonsstabes sicherzustellen. Gleichzeitig musste die Einsatzkompanie der Aufklärer Nachrichten in den zugeteilten Beschaffungsräumen rund um die Gemeinde beschaffen. In der Mitteilung steht weiter: «Damit der Bataillonsstab in geschützten Arbeitsräumen führen kann, sind gut ausgerüstete Anlagen, wie jene der Zivilschutzanlage in Grenchen, ein Muss.»

Der Bezug, der Betrieb sowie der Abbau der militärischen Mittel in den vorhandenen Infrastrukturen habe einwandfrei funktioniert. Verantwortliche des Aufklärungsbataillons 4 sprechen Dank aus. (mgt)