Grosses Facelifting beim Migros Grenchen beginnt nächste Woche

Migros Grenchen Der grosse Umbau beginnt Anfang Jahr – währenddessen bleibt der Laden geöffnet 2022 investiert die Migros Aare rund 15 Millionen Franken in den Standort Grenchen. Die Bauarbeiten beginnen nächste Woche und dauern bis August. Der Laden bleibt während des Umbaus offen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Migros in Grenchen wird umgebaut. Corinne Glanzmann

Geschlossen bleibt das Geschäft für die Kundschaft nur an einem Tag: am Montag, 3. Januar, für Vorbereitungsarbeiten des Umbaus, wie auf einem Plakat beim Eingang kommuniziert wird. Seit einigen Tagen ist auch im Innern des Ladens zu sehen, dass etwas ansteht: Einzelne Gestelle sind leergeräumt und die Schalter bei Kundendienst und Blumenabteilung wurden verschoben. Auch der Voi-24-h-Shop beim Eingang steht nicht mehr (vgl. Kasten). Migros-Aare-Sprecherin Andrea Bauer erklärt auf Anfrage:

«Es entsteht ein komplett neuer Supermarkt mit verbessertem Markteintritt und klarer Sortimentsabfolge.»

Komplett umgestaltet wird die Frischwarenabteilung, ausserdem gibt es eine neue Jowa-Hausbäckerei. Neu organisiert wird auch die Anlieferung. Die Bauarbeiten im südlichen Aussenbereich fanden schon seit vergangenem September statt. Dort wurde ein Anbau erstellt, nachdem Migros Aare die angrenzende, baufällige Wohnliegenschaft erworben hatte, um Platz für neue Anlieferungsrampen zu schaffen.

Der weitere Zeitplan sieht gemäss Migros Aare wie folgt aus: Januar bis März 2022: Umbau des Supermarktes, Restaurants sowie Sanierung des Gebäudes und der Haustechnik. Die Neueröffnung des Supermarkts ist auf Ostern 2022 geplant. Die restlichen Sanierungsarbeiten der Haustechnik ausserhalb der Kundenbereiche erfolgen nach Ostern und dauern bis zirka Ende August 2022.

Es gibt kein Provisorium

Auch während des Umbaus des Kundenbereichs bleibt das Geschäft geöffnet, wie Bauer betont. «Es gibt kein Provisorium, der Supermarkt wird in zwei Etappen umgebaut. Die Einstellhalle wird in kleineren Etappen saniert, sodass immer genügend Kundenparkplätze zu Verfügung stehen.» Der Aussenparkplatz soll im Sommer 2022 zusammen mit den Grünflächen neu gestaltet werden.

Der 24-h-Laden Voi-Cube wurde bereits abmontiert. Corinne Glanzmann

Als Grund des Umbaus gibt Migros Aare an, der in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre errichtete Bau entspreche nicht mehr den aktuellen Kundenbedürfnissen. Das Gebäude und die Haustechnik seien veraltet und müssten auf den neuesten Stand gebracht werden.

«Als wichtiger Migros-Standort soll mit dem Kunsthaus und dem neu gestalteten Bahnhofplatz ein zukunftsweisendes ‹Zentrum Süd› entstehen, das den Grenchnern und unseren Kunden einen attraktiven Zugang zu Kultur, Mobilität und Einkauf verschafft.» So ordnet Bauer die Umgestaltung auch ins Umfeld der anstehenden Sanierung des Bahnhofplatzes durch die Stadt Grenchen ein.

Die Investitionssumme der Migros Aare beträgt 15 Millionen Franken.

Gerade der Umstand, dass die Anlieferung im Süden ausgebaut wird, hat aber auch zu Stirnrunzeln geführt. Eine Laderampe für Sattelschlepper direkt am neuen Bahnhofplatz: Ist das wirklich nötig?

«Glücksfall für die Anlieferung»

Bauer betont, dass die Migros immer auch über eine Anlieferung im Süden verfügte. Von hier wurden vor allem die Jowa und das Restaurant beliefert. «Die Anlieferung entsprach aber nicht mehr den heutigen Bedürfnissen, die Lastwagen mussten rückwärts an die Anlieferung einfahren. Nach der Neugestaltung des Bahnhofplatzes und der neuen Verkehrsführung des öffentlichen Verkehrs hätte die bestehende Situation zu Rückstaus und Verzögerungen im Busverkehr geführt.»

Der Erwerb der Liegenschaft habe sich als Glücksfall für die Anlieferung erwiesen. «Mit der zusätzlichen Fläche kann eine allen Vorschriften entsprechende Situation geschaffen werden.» Die Anlieferung von Frischprodukten wie Gemüse, Früchten, Fleisch, Backwaren für die Jowa sowie für das Restaurant könne nun über die erweiterte Anlieferung direkt in die Abteilungen erfolgen. Lange interne Transportwege entfallen. Für die Angestellten werde die Arbeit stark erleichtert, Engpässe in den Lagerkapazitäten könnten damit behoben werden. Bauer sagt:

«Mit der Stadt Grenchen stehen wir seit Beginn der Projekte ‹Umbau Migros› und ‹Erneuerung Bahnhofplatz› in engem Austausch. Die Lösungen wurden aufeinander abgestimmt, es wurde für die Belange der Migros und der Stadt der gleiche Planer beauftragt, um mögliche Unstimmigkeiten zu verhindern.»

Das Verhältnis mit der Baudirektion Grenchen sei «ausgesprochen gut». Man pflege einen offenen Austausch und sei sich in allen Punkten einig. Bauer erwähnt auch die Recyclingstation, welche die Stadt Grenchen auf dem heute nicht genutzten Teil der Migros-Parkplatzparzelle errichtet. «Sie wird vom Parkplatz aus erreichbar sein und so auch unseren Kunden zugutekommen.»

Wohnquartier und Freiestrasse entlasten

Durch die zwei Laderampen für Sattelschlepper als Ersatz für die nicht mehr zeitgemässe Anlieferung im Süden werde die Anlieferung auf der Nordseite (Freiestrasse), die bestehen bleibt, im Bereich des Wohnquartiers stark entlastet. «Es werden weniger Anfahrten in diesem Bereich erfolgen, was zu einer spürbaren Verbesserung für die Anwohner führt», erklärt die Migros-Sprecherin. «Seite Bahnhofplatz gibt es keine Wohnungen. Die Lärmbelastung zu minimieren, ist ein Anliegen der Migros und wurde durch die Stadt begrüsst.»

Im Aussenbereich sind die Arbeiten bereits im Gang. Corinne Glanzmann

Ein weiterer Aspekt ist die Freiestrasse im Norden der Migros, wo aufgrund der begehrten Aussenparkplätze vor dem Ladeneingang heute oft ein Rückstau entsteht. Mit der Umgestaltung des Bahnhofplatzes und der neuen Führung des Busverkehrs ab Bahnhofstrasse in die Freiestrasse über eine Querverbindung wird sich die Verkehrssituation in der Freiestrasse verändern. Das hat auch die Migros realisiert: «Damit die neu entstehende Verkehrsführung nicht zusätzlich zum Kundenverkehr auch mit LKW-Verkehr belastet wird, wurde die Anlieferung möglichst in den Süden verlegt», erklärt die Migros-Sprecherin.

Sortimentsmässig bleibe Grenchen bleibe weiterhin ein MM-Standort. Alle Frischeabteilungen inklusive der Bäckerei und des Tiefkühlsortiments bleiben im EG. Im 1. UG findet die Kundschaft alle weiteren Lebensmittel, den M-Electronics und auch das komplette Non-Food-Sortiment.

Temporärer Foodtruck im Einsatz

Der Gastraum und die Toilettenanlage im Restaurant wurden im Sommer 2014 total saniert. Jetzt ist die Küche an der Reihe. Im Rahmen der Sanierungen und Anpassungen in der Haustechnik und im Supermarkt wird eine neue Küche erstellt und die Selbstbedienungszone neu gestaltet und der Gastraum aufgefrischt. Das Restaurant eröffnet bereits am Montag, 14. Februar 2022. «In der Umbauphase betreiben wir einen Foodtruck als Provisorium und ein Teil des Gastraums sowie die Toilettenanlagen werden immer offen sein», erklärt Bauer.

Voi-Cube wieder abgebaut Wie es mit dem Voi-Cube, dem Pilotprojekt des 24-h-Selbstbedienungsladen ohne Verkaufspersonal, weitergeht, lässt die Migros Aare offen. «Der Voi Cube wurde am 20. Dezember nach Abschluss der Testphase fristgerecht in Abstimmung mit den weiteren Bauarbeiten demontiert. Der Voi Cube in Grenchen hat als erster Standort wertvolle Erkenntnisse im Bereich Kundenakzeptanz, Betrieb und Support geliefert und half entscheidend bei der Weiterentwicklung dieses Formats.» Angaben, ob dieser Versuch in Grenchen erfolgreich war oder nicht, werden keine gemacht. Im neuen Ladenkonzept ist jedenfalls der Voi Cube nicht mehr erwähnt. «Inzwischen werden in Bern, im Marzili und im Ostring zwei weitere Voi-Cube-Piloten erfolgreich betrieben, diese bleiben nach wie vor im Einsatz, heisst es lediglich. (at.)

Der Schlüsselservice verschwindet «Der Umbau wird bis Ende März die üblichen Auswirkungen eines Umbaus in Etappen auf unsere Partner haben», heisst es zu den Auswirkungen des Umbaus auf die weiteren Geschäfte im Migros-Areal. Kiosk und Drogerie werden anstehende Erneuerungsarbeiten in diesem Zeitraum angehen, sodass nach dem Migros-Umbau auch alle andern Ladenflächen in neuem Kleid erscheinen. Ein Angebot wird aber verschwinden: «Der Schlüsseldienst wird nicht mehr vor Ort sein, da grössere technische Anpassungen nötig sind, die jene Fläche in Anspruch nehmen.» (at.)

Travaglini bleibt präsent Die Travaglini-Skulpturen aus Beton werden ihren Platz wieder auf dem Areal der Migros finden. In welcher Form ein (angekündigter) Begegnungsplatz im Süden ausgestaltet werden kann, werde sich im Rahmen der Detailplanung der Umgebungsgestaltung zeigen. «Auf jeden Fall werden alle Skulpturen gereinigt, in Stand gestellt und prominent platziert werden», verspricht Migros-Aare-Sprecherin Andrea Bauer. Das MM, der Schuh und die Kaffeekanne werden ihren Platz vor dem Gebäude behalten. «Als zukünftig direkter Nachbarin des Kunsthauses Grenchen ist es der Migros Aare ein grosses Anliegen, die Skulpturen eines wichtigen regionalen Künstlers zu erhalten und ansprechend präsentieren zu können.» (at.)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen