Umfrage: finden Sie sich im Migros Grenchen noch zurecht?

Migros Ausserordentliche Lage beim Einkauf in Grenchen: «Die meisten Leute haben Verständnis» Der tägliche Einkauf ist Gewohnheitssache. Wie sich die Kundinnen und Kunden in der Migros zurechtfinden, wo aufgrund der Baustelle fast alles geändert hat – inklusive Selbstversuch. Daniela Deck Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Ungewohnt: Die Migros-Filiale hat einen neuen temporären Eingang. Andreas Toggweiler

Es dröhnt, Hammerschläge wetteifern mit Trennscheiben. Die Migrosfiliale in Grenchen wird seit dem Jahreswechsel erneuert. Das ist schon auf der Freiestrasse gut zu hören. Wer auf den Vorplatz einbiegt, merkt spätestens beim überdachten Veloständer, dass es jetzt auch beim Einkaufen eine ausserordentliche Lage gibt. Denn der Eingang zum Supermarkt wurde ein paar Meter näher zur Strasse hin verlegt.

Die grosse Wand mit den Einwurfklappen der Recyclingflaschen versperrt den Zugang zum bisherigen Eingang. Zu Sicherheit steht in den ersten paar Tagen dort noch ein Angestellter in Leuchtweste, der den Leuten hilft, den richtigen Weg zu finden.

Einkaufen und arbeiten mit Baulärm

«Ich hoffe, Ihnen platzt nicht der Kopf vom Baulärm», sagt eine Kundin mitleidig – ins Leere hinaus oder genauer gesagt, zur Wand der Blumenabteilung gewandt. Denn der Kundendienst liegt nun nicht links des Eingangs, sondern rechts. Im Bruchteil einer Sekunde realisiert die Frau den Irrtum und dreht sich zur Mitarbeiterin um, die am Tresen die Stellung hält. Etwas lauter wiederholt die Frau den Satz, und die Angestellte antwortet optimistisch, ganz so schlimm werde es wohl nicht werden.

Der Eingangsbereich kommt immer noch sehr aufgeräumt daher.

Zu sehen ist von der Baustelle nichts. Am 3. Januar, dem einzigen Tag, an dem der Supermarkt geschlossen war, wurde die Baustelle mit behelfsmässigen weissen Wänden abgeschirmt. Der Bauplatz beansprucht die Hälfte der Verkaufsfläche. Bis Mitte Februar ist das die südliche Hälfte samt Restaurant, dann kommt die nördliche an die Reihe. An Ostern soll der Supermarkt in neuer Frische wiedereröffnet werden, wenn auch die übrigen Bauarbeiten noch bis zum August dauern werden. 15 Millionen lässt sich die Migros Genossenschaft Aare das ganze Projekt kosten.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Entsprechend gross ist die Konfusion am zweiten Tag des Baustellenregimes. Immer wieder gibt es Leute, die einen Stopp reissen müssen, weil aus der gewohnten «Poschtirunde» eine Sackgasse geworden ist. Drei Schritte weiter und sie wären mit einer Wand kollidiert.

Alles muss neu gesucht werden

Erstaunlich viele Produkte des Sortiments sind noch da. Aber wo? Fast nichts ist am gewohnten Ort. Gemüse und Früchte sind vom Eingang ins Untergeschoss verlegt worden. Das Fleisch, während der Umbauzeit nur in abgepackter Form erhältlich, ist im Erdgeschoss nun direkt vor der Rolltreppe positioniert.

Doch bevor die Suche überhaupt beginnen kann, gilt es, zwischen den Kassen, den Stapeln von Einkaufskörben und dem Selfscanning-Checkout einen Zugang zur Einkaufsfläche zu finden. Unsicher tigern ratlose Kunden an der Stirnseite der Halle auf und ab. Nach fast zwei Jahren Gesundheitsnotstand sind die Leute an das ausgeschilderte Einbahnregime gewöhnt. Doch hier strömen den Neuankömmlingen überall Erwachsene und Kinder entgegen.

Die Geschäftsleitung erkennt das Problem. Schon drei Tage später weisen Schilder auf den Zugang hin. Jetzt wirkt die Kundschaft viel ruhiger als Mitte der Woche. Der Andrang hat indessen nicht abgenommen. Offenbar bleiben die «Migrosmeitschi und -buebe» ihrem Supermarkt auch während des Umbaus treu.

Fast alles für den täglichen Einkauf gefunden. Aber am Anfang musste man suchen. at.

Das Einzugsgebiet der Detailhändler in Grenchen ist gross. Aufgrund der Lage der Stadt und vor allem wegen der verkehrsmässig guten Erreichbarkeit ihrer Parkplätze versorgen Migros, Coop, Lidl und Co. neben der Agglomeration Grenchen die Dörfer mit, die einst zum unteren Bürenamt gehörten (heute Verwaltungskreise Seeland und Biel).

Nur die Hälfte der Fläche

Mit nur der Hälfte der üblichen Fläche wird Abstandhalten zur Nervenprobe. Zwar irrt kaum mehr jemand aufgeregt durch die Gänge zwischen den Regalen. Diese Gänge sind nicht schmaler als üblich, denn sonst wäre mit den Einkaufswägeli kein Durchkommen. Doch weil die Leute ihre Waren suchen müssen, können sie nicht ständig auf den Weg achten. Immer wieder gibt es Zusammenstösse, die sich meistens mit ein paar freundlichen Worten aus der Welt schaffen lassen.

Hier war bisher der Eingang. at.

Hat die Kundschaft Verständnis für den Umbau und die aktuellen Einschränkungen? «Die meisten schon», sagt eine Angestellte am Kundendienst. «Ein paar Leute beschweren sich lauthals. Aber bei manchen von denen ist es halt einfach ihre Art, sich zu ärgern und zu beklagen.»

Was sagt die Kundschaft selbst? «Der Lärmpegel ist halt höher als sonst. Aber das geht schon», sagt Doreen Scheinfuss aus Arch. Für den Grenchner Hans Gehriger ist es der erste Einkauf seit Baubeginn:

«Ich bin voll beschäftigt mit suchen. Aber finden werde ich meine Sachen bestimmt.»

Ein wahrer Hafen ist die Abteilung der Milchprodukte. Erstens ist sie als einzige noch in der gewohnten Ecke hinten links. Zweitens scheint hier alles beim Alten zu sein. Milch, Rahm und Butter warten dort auf die Kunden, wo sie seit mindestens 20 Jahren immer sind. Wer genauer hinschaut oder auch nur so etwas tröstlich Süsses wie Schoko- und Karamellflans möchte, kann allerdings auch hier nicht ins gewohnte Gestell greifen. Sie sind noch da, die kleinen Desserts, einfach ein paar Meter näher bei den Kassen platziert.

Wo einst der Schlüsselservice war, ist die Bäckerei provisorisch untergebracht. at.

Die Quizfrage: Was fehlt denn nun überhaupt in diesem MM-Supermarkt, der für drei Monate geschrumpft ist? Abgesehen vom M-Electronic, Kleidern, Spielsachen und Verkaufstheken für Fisch und Frischfleisch? Im Selbstversuch ist nebst einer bestimmten Sorte Schachtelkäse, die nur noch im Multipack erhältlich war, nur die «Jagd» nach einer Tube Handwaschmittel fürs Lavabo erfolglos geblieben.

Und eine Seniorin, die sich bei einer Angestellten nach einem Klebroller für Kleider erkundigt hat, bekam folgenden Bescheid: «Dafür hat der Platz leider nicht gereicht, soweit ich weiss. Aber sehen wir doch gemeinsam nach. Vielleicht finden wir etwas anderes zum Ausbürsten der Kleider.»

