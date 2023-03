Mia Grenchen kommt nach drei Jahren Pause zurück

Interview Also doch noch: Nach drei Jahren Pause soll es dieses Jahr wieder eine Mia geben –mit einem völlig neuen Konzept Man fragte sich in der Stadt schon länger, ob es denn in diesem Jahr eine Messe in der Tennishalle geben würde. Jetzt ist klar: Es wird eine Mia geben. Dennoch soll laut Organisator Christian Riesen vieles anders sein. Oliver Menge Jetzt kommentieren 03.03.2023, 14.00 Uhr

Christian Riesens Auftritt als Messeleiter der letzten Ausgabe der Mia im Jahr 2019. Bild: Oliver Menge

2020 war sie kurzfristig abgesagt worden. 2021 konnte die Mia erneut wegen der Coronapandemie nicht stattfinden. Im Jahr darauf musste Organisator Christian Riesen erneut schon frühzeitig das Handtuch werfen – zu unsicher war das Ganze. Doch alle fragten sich, wie es denn um die Mia in diesem Jahr steht.

Christian Riesen, findet 2023 eine Mia statt?

Christian Riesen: Ja, vom 17. bis 21. Mai in der Tennishalle Grenchen.

Weshalb dauerte es so lange bis zu dieser Bekanntgabe?

Wir mussten die Mia komplett neu konzipieren. Zwei Jahre Coronamassnahmen, allgemeiner Personalmangel, Firmenauflösungen und die höheren Kosten beziehungsweise Lieferschwierigkeiten, ausgelöst durch den Krieg gegen die Ukraine, hinterliessen Spuren an der Mia.

Nach dreimaliger Absage der Mia wurden wir mit weiteren Herausforderungen konfrontiert. In Grenchen gab es einige Veränderungen (Stadtpolizei, Airport, Wegzüge und vieles mehr), die im Zusammenhang mit der Mia einer Risikobewertung unterzogen werden mussten.

War da nicht auch noch ein Problem mit der Stadt offen?

Richtig. Die Stadt Grenchen hatte den Wunsch, einen Teil des Grundstücks, das sie der Tennishalle im Baurecht abgegeben hatte, wieder zurückzubekommen. Das war das grösste Risiko für die Mia. Diese Landrückgabe hätte der Mia jegliche Entwicklungsmöglichkeit genommen. Die Landrückgabe ist seit dem 14. Januar 2023 vom Tisch und wir hatten den Entscheid zu fällen, ob wir 2023 eine Mia durchführen oder nicht.

Was gab letztendlich den Ausschlag für das Ja?

Da Rachel Garcia und Willi Marti den Mia-Lunapark organisieren und etliche regionale Aussteller uns die Teilnahme zugesichert haben, entschieden wir uns, die Arbeiten für die Mia 2023 aufzunehmen. Ausserdem haben wir ganz bewusst die Hürden für Gewerbetreibende, sogar für Klein- und Kleinstbetriebe möglichst tief gesetzt, damit sie einen einfacheren Zugang haben, ihre Angebote und Dienstleistungen an der Messe zu präsentieren.

Was muss man sich darunter vorstellen?

Wir werden im Rahmen der Mia eine Art Koffermesse durchführen, wo Interessenten beispielsweise für eine bestimmte Zeit einen Tisch buchen können und ihre Angebote dort ausstellen. Das können Handwerker sein, Künstler, Gewerbetreibende. Wir erhoffen uns so auch einen regen Austausch mit dem Publikum, wenn regionale Anbieter mit ihrer Klientel in diesem Rahmen Kontakt aufnehmen können.

Riesen hat der Mia ein neues Konzept verpasst. Der umtriebige Unternehmer besitzt unter anderem auch ein Kino in Oensingen. Bild: Patrick Luethy

Aber die normalen Messeangebote gibt es auch?

Selbstverständlich! Auch Highlights sind einige vorgesehen. Coole Highlights, sonst wäre die Mia 2023 nicht mehr organisierbar. Ganz besonders freut es uns, dass sich die Kantonspolizei an der Mia 2023 der Bevölkerung präsentiert. Und der erwähnte Lunapark wird bestimmt ein Publikumsrenner.

Die zwei – Rachel Garcia und Willi Marti – haben wie jedes Jahr einen ganz coolen Lunapark auf die Beine gestellt. Ob Autoscooter oder Adrenalin-fördernder Phönix – der Lunapark wird ein Highlight. Mehr werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sagen, verraten wollen wir noch nicht alles.

Sie sind persönlich auch im Verwaltungsrat der Tennishalle AG, wo einige bauliche Veränderungen geplant sind – nicht zuletzt auch wegen der Durchführung von Grossanlässen. Wie ist der Stand der Dinge?

Die Mia findet erstmals in der neu beleuchteten Tennishalle statt. Die sehr helle und trotzdem sparsame LED-Beleuchtung hilft uns, die Messe im Gegensatz zu 2019 viel besser auszuleuchten. Anfang Februar haben wir nach über einem Jahr Vorarbeit die notwendigen Bewilligungen erhalten. Auf die Mia haben die vorgesehenen Ertüchtigungen einen positiven Einfluss.

Effektiv wichtig sind die baulichen Veränderungen aber für Anlässe, bei denen sich während der ganzen Zeit sehr viele Leute in der Halle aufhalten. Das ist beispielsweise bei der Generalversammlung der Raiffeisen der Fall, welche 2024 kurz vor der Mia 2024 wieder in der Tennishalle stattfinden wird.

Die Website Mia-grenchen wurde seit über einem Jahr nicht aktualisiert – warum?

Die Website wurde im Hintergrund komplett neu aufgebaut und ist ab Anfang März mit neuem Angebot erreichbar. Vor dem 14. Januar 2023 wussten wir leider nicht, ob es überhaupt jemals wieder eine Mia geben wird. Deshalb haben wir mit der Website auch noch gewartet.

Ist es nach der Pandemie schwieriger geworden, Aussteller zu finden, oder sind diese grundsätzlich zurückhaltender?

Das Bedürfnis für Messen ist nach wie vor vorhanden. Auch die Mia ist – so wie wir sie durchführen – ein überlebensfähiger Publikumsmagnet. Jedoch gibt es, wie eben ausgeführt, etliche Rahmenbedingungen, die seitens der Organisation nicht beeinflussbar sind. Grosse, komplexe Events wie die Mia müssen vor allem planbar sein.

Damit eine tolle Mia entstehen kann, müssen wir eigentlich weit über ein Jahr vorher sicher sein können, dass wir die Messe auch wirklich durchführen können. Seit 2017 ist genau dieser Punkt jeweils die Herausforderung. Für die Mia 2024 sind wir nun das erste Mal sicher, dass die Planbarkeit gegeben ist.

Der SVP-Politiker hatte sich letztes Jahr für die Grenchner Stadtpolizei stark gemacht. Bild: Patrick Luethy

Sie haben sich letztes Jahr persönlich stark für die Beibehaltung der Grenchner Stadtpolizei eingesetzt. Ist der Eindruck falsch, dass Sie sich dadurch etliche Feinde in Grenchen geschaffen haben und Sie sich deshalb auf Projekte ausserhalb von Grenchen fokussiert haben?

Ich glaube nicht, dass man sich Feinde schaffen kann, wenn man sich mit Anstand für demokratische Rechte einsetzt. Zwei Jahre lang haben wir hart daran gearbeitet, im Mia-Perimeter eine Liegenschaft aus einem Konkurs zu erwerben, um einerseits die Technologiestadt im Grünen zu leben und andererseits den Arbeits- und Lebensmittelpunkt nach Grenchen zu verschieben.

Die Fokussierung auf Grenchen hat leider nicht geklappt. Per Zufall hat sich die Möglichkeit ergeben, in Oensingen das Hotel Chrüz (ehemals Hotel Lindemann) zu erwerben. Dieses Projekt wird in Zukunft auch werbetechnisch die Mia stärken. Wir arbeiten nun weiterhin im ganzen Kanton Solothurn und im Berner Seeland. Das ist ebenfalls der Werbeperimeter für die Mia. Passt also.

Apropos Stadtpolizei: Sie arbeiten mit deren ehemaligem Kommandanten Christian Ambühl zusammen?

Christian Ambühl an seinem letzten Arbeitstag am 20. Dezember 2022 im leeren Posten an der Simplonstrasse. Bild: Oliver Menge

Das ist korrekt. Wir haben uns entschieden, bei meiner Firma Supits – Support und Schulung für Organisationen und Firmen im Bereich IT-Sicherheit – die Kräfte zu bündeln, da er viel Erfahrung im Bereich Ermittlung mitbringt. Er hat am 1. März als Co-Geschäftsführer bei mir angefangen. Das freut mich natürlich sehr.

