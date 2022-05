Grenchner Mia findet auch 2023 nicht statt

MIA Absage Riesen-Enttäuschung: Die Mia findet auch dieses Jahr nicht statt – es gibt nur einen Lunapark Messeorganisator Christian Riesen zieht die Reissleine für die diesjährige Ausgabe der Mia: Statt einer Familienmesse bleibt nur der Lunapark. Oliver Menge Jetzt kommentieren 02.05.2022, 20.00 Uhr

Familienspass statt Familienmesse: Mia-Organisator Christian Riesen und die beiden Lunapark-Betreiber Rachel Garcia und Willi Marti präsentieren das neue Veranstaltungsplakat. Oliver Menge

Die diesjährige Mia, die vom 25. bis 29. Mai in der Tennishalle Grenchen durchgeführt werden sollte, ist abgesagt. Dies bestätigte Organisator Christian Riesen auf Anfrage des Grenchner Tagblatts. Nach der Absage des Märetfest Solothurn und einer verkleinerten Ausgabe der BEA war man gespannt, ob sich eine kleinere Messe wie die Grenchner Mia noch halten könnte.

Zwei Mal wäre alles bereit gewesen

Nach zwei komplett durchorganisierten Ausgaben der Mia, die beide wegen der Coronapandemie und den damit verbundenen Schutzmassnahmen abgesagt werden mussten, habe er sich nicht mehr auf die Äste gewagt, sagt Riesen. «Normalerweise hätte ich die Aussteller bereits im Herbst des letzten Jahres angefragt, aber da steckten wir noch mitten in der Pandemie und kein Mensch wusste, was noch auf uns zukommt.»

Also seien die Anmeldebogen erst im Februar diesen Jahres rausgegangen. Für grosse Unternehmen sei das zu kurzfristig gewesen, er habe deshalb auch gar nicht damit gerechnet, dass sich eine SWG oder ein Möbel Märki für die diesjährige Ausgabe anmelden - Firmen, die sonst immer an der Mia teilnahmen.

Das bestätigt auch Per Just, Geschäftsleiter der SWG Grenchen: Es brauche alleine für die Organisation eines solchen Messeauftritts ein paar Monate Vorlaufzeit, die man schlicht nicht gehabt habe. Just hat durchaus Verständnis für Riesens Vorgehen und macht ihm auch keine Vorwürfe: «Unter den gegebenen Umständen, noch mitten in der Pandemie, konnte man schlicht nicht wissen, was uns noch alles erwartet.»

Auch bei den Kleinen gab es einen Einbruch

Aber es seien noch andere Umstände dazugekommen, mit denen er nicht gerechnet habe, sagt Riesen weiter:

«Fast 20 Prozent der Aussteller, die ich angefragt habe, sind in den letzten zwei Jahren Konkurs gegangen oder haben altershalber aufgehört.»

Andere hätten nur zugesagt, wenn sie ausserhalb der Halle platziert würden, Platz, der rund um die Tennishalle schlicht nicht vorhanden sei. Über die Gründe könne man nur spekulieren, aber wahrscheinlich handle es sich um reine Vorsicht, falls durch eine weitere Welle wiederum neue Schutzmassnahmen notwendig würden.

Und einige hätten abgesagt, respektive auf eine Anmeldung verzichtet, weil aufgrund unterbrochener Lieferketten in den letzten Monaten dringend benötigtes Material nicht geliefert worden sei. «Das betrifft zum Beispiel Poolaussteller, die in der Vergangenheit immer mit dabei waren», erklärt Riesen.

Zu einseitiges Angebot

Rund einen Drittel der Tennishalle - die übrigens über eine neue LED-Beleuchtung verfügt - hätte man mit der Messe belegen können, sagt Riesen: «Die regionalen Anbieter fehlten und der Branchenmix stimmte nicht». Ein zu einseitiges Angebot und nicht geeignet, um daraus eine Familienmesse zu machen, an der auch etwas erlebt werden könne.

«Wir hätten zwar auch wieder etwas aus der Aviatik dabei gehabt, zwei Welt- und eine Schweizer-Neuheit präsentiert. Aber das genügte einfach nicht.» Komme dazu, dass der Stadtpolizei ein Teilnahmeverbot erteilt worden sei – was dann die Kantonspolizei dazu bewogen habe, auch nicht teilzunehmen.

Wie geht es weiter?

«Ich war vorsichtig, die Aussteller mussten noch nichts bezahlen, aber ich habe gleichzeitig auch die Anmeldung fürs nächste Jahr schon beigelegt.» Riesen rechnet damit, dass - sofern nichts Ungewöhnliches dazwischen kommt - nächstes Jahr eine Mia stattfinden kann. Zumindest sind die Anmeldebögen rechtzeitig bei den Ausstellern und diese können sich frühzeitig entscheiden. «Und wir haben die Preise gesenkt fürs nächste Jahr», sagt Riesen.

«Familienplausch statt Familienmesse» Natürlich sei er enttäuscht, dass die Mia nicht stattfinde, sagt Willi Marti, der jahrzehntelang landauf landab Lunaparks organisiert und durchgeführt hat. Zwar hat er sein Geschäft nach und nach seiner Nachfolgerin Rachel Garcia übergeben, aber er hilft immer noch tatkräftig mit. Aktuell seien sie mit dem Lunapark in Solothurn stationiert. «Es lief noch nie so gut wie jetzt, die Leute haben enormen Nachholbedarf,» sagt Marti. Und Garcia ergänzt: «Wir haben kleine Kinder, die zum ersten Mal auf einem Karussell sitzen, weil das zwei Jahre lang nicht oder nur selten möglich war». Der Lunapark wird in Grenchen vom 18. bis 22. Mai und vom 25. bis 29. Mai auf dem Badiparkplatz neben dem Bocciodromo in Betrieb sein. Mit neuen Attraktionen: So wird die Bahn Discovery aufgestellt, eine Kopfüber-Bahn, auf der man zwischendurch auch mal nass werden kann. Weiter gibt es die Berg- und Talbahn Crazy Run, Autoscooter, Geisterbahn und Funhouse, für die kleinen Gäste den Babyflieger und Kinderkarussells. An diversen Ständen gibt es Schleckereien und Verpflegung, süss oder vom Grill, an Marktständen werden Kleider, Accessoires und Spielwaren angeboten.

