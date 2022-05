Mia-Absage: 250 enttäuschte Kinder treten nun im Parktheater auf

Streetdance Nach der Mia-Absage: 250 enttäuschte Kinder bekommen doch noch die Chance für einen Tanz-Auftritt Die «Move!»-Streetdance Schule war für einen grossen Auftritt an der Mia vorgesehen – jetzt musste eine andere Lösung gefunden werden. «Nach zwei Jahren, wo alles abgesagt wurde, müssen wir den Kindern einen Auftritt ermöglichen», sagt die Leiterin der Tanzschule. Oliver Menge Jetzt kommentieren 06.05.2022, 16.00 Uhr

Mia 2018: Die Darbietung der Move! Danceschool von Sarah Cattin-Steiner. Oliver Menge

Die letzten zwei Jahre waren auch für die Grenchner Streetdance-Schule «Move!» nicht einfach: Unzählige Vorstellungen und Auftritte mussten abgesagt werden oder waren schlicht verboten. Gleichzeitig hatte die Schule der Grenchnerin Sarah Cattin-Steiner in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen.

Die meisten der Kids stammen aus Grenchen, rund 80 Prozent, wie Sarah Cattin-Steiner sagt. Aber auch Kinder aus den umliegenden Gemeinden, Pieterlen und Lengnau und aus Biel und Lyss tanzen bei «Move!» mit. Die Schule erzielte an Meisterschaften herausragende Resultate, unter anderem dreimal den Vize-Schweizer-Meister-Titel.

Ein Höhepunkt im laufenden Kalenderjahr ging jetzt flöten

Für dieses Jahr hatte Sarah Cattin-Steiner bereits zugesagt, mit ihren Kids an der Chürbisnacht und am Grenchner Fest teilzunehmen. Höhepunkt aber wäre der Auftritt an der Mia gewesen, wie auch schon in der Vergangenheit. «Die Kids haben sich enorm auf den Auftritt an der Messe gefreut und mit grossem Elan daraufhin gearbeitet und geprobt.» Die Enttäuschung bei den Kindern und Eltern sei gross gewesen, als man von der Absage erfahren habe.

Sowohl für die Messe als auch für ihre Tanzschule sei das jedes Mal eine Win-win-Situation gewesen. «Durch uns kam Publikum an die Messe, das vielleicht sonst nicht gekommen wäre. Wir haben davon profitiert, dass uns auch Messebesucherinnen und -besucher gesehen haben, die vielleicht sonst keine Vorstellungen in einem Parktheater besucht hätten.»

«Wir haben jeweils gegen 1000 Leute an die Mia gebracht – Eltern, Verwandte, Freunde – da herrschte immer eine Bombenstimmung im brechend vollen Zelt», sagt Sarah Cattin-Steiner. Dieser Auftritt mit 250 Kindern in den verschiedensten Gruppen sei für den 25. Mai geplant gewesen, für den Abend vor Auffahrt.

Mia 2019: Move! Danceschool – das Zelt ist rappelvoll. Oliver Menge

Als sie am Montag von Christian Riesen, dem Veranstalter der Mia, als eine der ersten über die Absage informiert wurde, sei sie persönlich zwar enttäuscht, aber auch nicht sonderlich erstaunt gewesen, erklärt Cattin-Steiner. Aber schon zu dem Zeitpunkt sei für sie klar gewesen:

«Etwas müssen wir machen, irgendwie etwas für die Kids organisieren».

Das habe sie auch Riesen gesagt: «Nach diesen zwei schwierigen Jahren, wo alles abgesagt wurde, müssen wir den Kindern einen Auftritt ermöglichen». Zumal sie auch noch extra neue T-Shirts für den Mia-Auftritt habe drucken lassen. Riesen versprach ihr, sie zu unterstützen, einen Auftritt irgendwie möglich zu machen. Cattin-Steiner verzichtete deshalb auch zunächst darauf, die Eltern zu informieren.

Aber als sie erfuhr, dass das Grenchner Tagblatt schon am Dienstag die Absage der Messe publik machen würde, liess sie am Dienstagmittag ein Informationsschreiben an die Beteiligten und die Eltern raus, in dem sie auch versicherte, dass man sich um eine Alternative bemühe. Zahlreiche Eltern und Kinder meldeten sich daraufhin bei ihr und gaben ihrer Enttäuschung Ausdruck.

Ein Auftritt im Freien ist wettertechnisch zu unsicher

Sie habe beschlossen, selber aktiv zu werden und sich nicht nur auf den Messeleiter zu verlassen. «Ich war mir auch nicht sicher, wie man das hätte bewerkstelligen können, wie sich das Christian Riesen eventuell vorgestellt hätte. Denn einfach so draussen eine Bühne aufstellen, das wäre dann doch etwas unsicher, wettertechnisch gesehen», sagt sie schmunzelnd.

Sie habe sich umgehend mit Argim Asani vom Parktheater in Verbindung gesetzt, hatte sie doch schon vor zwei Jahren – damals noch mit 100 Kindern weniger – das Parktheater schon einmal bis auf den letzten Platz gefüllt. Und siehe da: Das Parktheater war am Pfingstsonntag noch frei.

«Wir wurden handelseinig und Argim stellt mir nun das Theater zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung.» Gleichzeitig habe sie ihre Trainerinnen, Leiterinnen und Tanzlehrerinnen gefragt, ob sie eventuell mit von der Partie wären. Sarah Cattin:

«Meine Trainerinnen, ohne die eine Vorstellung, egal wo, nicht durchführbar wäre, haben alle spontan zugesagt.»

Zwar war Riesen in der Zwischenzeit auch nicht untätig geblieben und hatte eine Bewilligung für einen Auftritt am 25. auf dem Marktplatz unter dem Stadtdach beantragt, doch Cattin-Steiner blieb bei ihrem Entschluss, die Vorstellung ins Parktheater zu verlegen.

«Wie bereits gesagt, ziehe ich den Komfort im Parktheater, wo wir Besucherinnen und Besuchern einen Sitzplatz im Trockenen garantieren können, einem dritten Auftritt auf dem Marktplatz vor»,

sagt sie. Allerdings werde sie jetzt einiges umstellen müssen. «Die Tänze stehen, da haben wir kein Problem. Aber die Abläufe und Übergänge sind im Theater komplett anders, als auf einer Bühne im Freien oder einem Zelt, wo die Kids schnell zur Seite gehen können». Jetzt müsse man das, wofür man letztes Mal im Parktheater ein Jahr lang Zeit hatte, innerhalb von weniger als einem Monat erarbeiten.

Magical Park Show der Streedance-Schule Move von Sarah Cattin-Steiner im Parktheater im Dezember 2019. Oliver Menge

Sogar das Parktheater ist eigentlich zu klein

Etwas Kopfschmerzen bereite ihr noch das Platzangebot: Der Theatersaal biete etwa Platz für 700 Personen. Cattin-Steiner rechnet aber damit, dass mehr Leute kommen werden. «Zwar wird es nun kein ‹Mia-Auftritt› mit Messepublikum, sondern ‹nur› ein Auftritt für Eltern, Verwandte und Freunde, doch es dürfte trotzdem knapp werden.»

Deshalb zieht Cattin-Steiner einen Ticket-Verkauf in Betracht, damit jeder, der über ein Ticket verfügt, auch einen garantierten Sitzplatz hat. Ausserdem wären so auch die anfallenden Kosten gedeckt.

Für Sarah Cattin-Steiner ist klar: Falls es nächstes Jahr wieder eine Mia gibt, könne man mit einem Auftritt der Move! Danceschool rechnen. «Die Absage von Chrigu Riesen war zwar sehr kurzfristig. Aber aus seiner Sicht auch verständlich. Deshalb trage ich ihm nichts nach», sagt Sarah Cattin-Steiner in einem versöhnlichen Ton.

