Organisator verspricht: Grenchen soll im Mai eine Mia bekommen

MIa 2022 Bemühungen um eine Mittelländer Ausstellung laufen auf Hochtouren: Zumindest ein Lunapark ist gesichert Es soll im Mai wieder eine mia stattfinden. Organisator Christian Riesen setzt alle Hebel dafür in Bewegung. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Lunapark am Auffahrtstag an der Mia Grenchen 2019 Hanspeter Bärtschi

Zweimal musste die Grenchner mia wegen der Pandemie abgesagt werden, aber Organisator Christian Riesen gibt nicht auf. Er nimmt einen neuen Anlauf, ist mit aller Kraft in der Planung engagiert und zuversichtlich, dass es diesmal über Auffahrt, also vom 25. bis am 29. Mai, endlich wieder eine regionale und familiäre Messe in Grenchen geben kann.