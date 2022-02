Meinisberg: Mehr Zeit für Suche nach Verwaltungsstandort

Meinisberg Mehr Zeit für die Suche nach neuem Verwaltungsstandort Der Gemeinderat orientierte über die Standortfrage für die neue Gemeindeverwaltung Meinisberg. Die Schulhauserweiterung und die neue Gemeindeverwaltung sind jetzt definitiv zwei Projekte. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 23.02.2022, 16.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die Gemeindeverwaltung Meinisberg, heute im Schulhaus, werden weitere Standorte geprüft. zvg

Weil sich die heutige Gemeindeverwaltung im Schulhaus befindet, wurde für beide Projekte eine Lösung gesucht, die aber vor eineinhalb Jahren an der Urne abgelehnt wurde. Das unerwartete Angebot zum Kauf der alten Bäckerei kurz vor der letzten Gemeindeversammlung bewog den damaligen Gemeinderat zu einer Konsultativabstimmung für die Aufnahme von neuen Verhandlungen.

Bedingungen für Kauf nicht erfüllbar

Dies, bevor eigentliche Abklärungen stattfinden konnten. Der Gemeinderat hat die Idee für das Grundstück mitten im Dorf gemäss Abstimmung weiterverfolgt und musste nach allen Abklärungen feststellen, dass die Bedingungen für den Kauf nicht erfüllt werden können.

An der Orientierungsversammlung vom Dienstagabend zeigte der zuständige Gemeinderat Mike Lieb auf, dass die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde und die Umstände für das im Moment noch als erhaltenswert geltende Gebäude nicht gegeben sind. Weil die Gemeindeverwaltung mit der noch an der Urne zu genehmigenden Erweiterung des Schulhauses sowieso in ein Provisorium umziehen muss, ergibt sich somit für die Suche nach deren Standort eine Verschnaufpause.

Mehr Zeit für die Suche nach Verwaltungsbüros

«Wir wollen nach der Abstimmung über die Schulhauserweiterung in Ruhe die Ideen Pavillon auf dem Schulhausareal, Standort Feuerwehrmagazin, Einmieten in einen Neubau alte Bäckerei und mehr evaluieren» sagte Mike Lieb als Präsident der Spezialkommission. Seit der Gemeindeversammlung im vergangenen November fanden mit Personal- und Gemeinderatswechsel zum Teil emotionale Sitzungen statt.

Vom Souverän abgelehntes Schul- und Verwaltungsprojekt Meinisberg. Zvg

Die an der Orientierungsversammlung bekanntgegebenen Fakten überzeugten die rund 60 Anwesenden vom Vorgehen des Gemeinderates. «Eine einfache und zu finanzierende Lösung bleibt schwierig» der Kommentar eines Versammlungsteilnehmers. Nächsten Dienstag wird die Bevölkerung an einer separaten Versammlung über die Urnenabstimmung zur Schulhauserweiterung orientiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen