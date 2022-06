Kiesgrube Büttenberg nimmt nächste Hürde

Meinisberg Erweiterung der Grube Büttenberg nimmt eine nächste Hürde Der neue Standort für die Gemeindeverwaltung ist in Sicht. Und nach Safnern sagt auch Meinisberg ja zum Projektdossier Erweiterung Kiesgrube auf dem Büttenberg. Heinz Kofmehl Jetzt kommentieren 15.06.2022, 14.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Perimeter der Kiesgrube Büttenberg Gemeinde Meinisberg

Wie bei den Nachbarn in Safnern waren die Neinstimmen zum Projekt an einer Hand abzuzählen. Von den 83 anwesenden Stimmberechtigten (8.2 Prozent) sagten 68 ja bei sechs Enthaltungen. Kurzzeitig erhitzten sich in der Mehrzweckhalle wegen zwei Projektgegnern die Gemüter. Die Gemeinde profitiere zu wenig, ein Naherholungsgebiet gehe verloren und das Grundwasser werde gefährdet, so die Argumente. Und: in der Botschaft werde nicht die Wahrheit dargestellt, ja es werde gelogen.

Dies rief Werner Könitzer, Leiter der Begleitgruppe auf den Plan und dieser stellte klar. «Der Büttenberg wurde noch nie so genau untersucht, wie in den letzten Jahren. Wir nehmen die Sorgen der Anwohner ernst. Wie in Safnern, können auch hier die Quellbesitzer eine Vereinbarung unterzeichnen, um sich gegen allfällige Schäden zu versichern». Und gelogen werde bei diesem Projekt schon gar nicht, stellte Könitzer dezidiert fest.

Gemeinde profitiert mit 2 Millionen

Zwischen der Einwohner- und der Bergergemeinde, auf deren Grundstück ab 2032 Kies abgebaut und bis 2052 die Wiederauffüllung erfolgt, besteht ein Vertrag über die Mehrwertabschöpfung. Die Einwohnergemeinde wird über die gesamte Abbaudauer gesehen rund 2.2 Millionen Franken erhalten, wovon zehn Prozent dem Kanton zustehen.

Beschwerde angekündigt

Nach dem ja der beiden Gemeindeversammlungen und dem Ablauf der Beschwerdefrist von 30 Tagen geht das Dossier inklusive den noch sieben offenen Einsprachen zum Kanton. Offen bleibt, ob die während der Versammlung angekündigte Gemeindebeschwerde beim Regierungsstatthalter auch tatsächlich eingereicht wird. Der Gesamtentscheid des Kantons und die weiteren Verfügungen können mit den massgeblichen Rechtsmitteln wiederum angefochten werden.

Lösung für Verwaltung in Sicht

Diese liegt an der Hauptstrasse 51 - «Alte Bäckerei». In der geplanten Überbauung bietet sich der Gemeinde die Möglichkeit, im Parterre zwei Wohnungen zu reservieren. In diese würde, vorläufig zumindest, die Verwaltung einziehen. Später, sollte eine definitive Lösung für die Verwaltung bereitstehen, könnten die Räume wieder zu zwei Wohnungen zurückgebaut werden.

Ein neuer Standort für die Gemeindeverwaltung wird gesucht. zvg

Jetzt muss sich der Gemeinderat bis am 7. September entscheiden. Bis dann bleiben die zwei Wohnungen reserviert. Erste vage Kostenschätzungen gehen von 1.2 Millionen Franken aus. Noch im August will der Gemeinderat die notwendige Urnenabstimmung ansetzten. Vorgängig ist eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung vorgesehen.

Mit einer Gegenstimme genehmigte die Versammlung die Rechnung 2021. Während im Steuerhaushalt nur ein kleines Plus resultierte, verzeichneten die Spezialrechnungen Wasser und Abwasser hohe Überschüsse. Diese können aber nicht automatisch für die Senkung des hohen Steuerfusses verwendet werden, erklärte Gemeinderätin Marianne Oberli. Diese Reserven sind zweckgebunden. Der Gemeinderat sei sich aber der Problematik des hohen Steuersatzes bewusst.

Rechnung Meinisberg 2021 in Franken Aufwand 5 466 261

Ertrag 5 788 583

Gewinn 322 322

Nettoinvestitionen 705 216

Steuerfuss 1.95

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen