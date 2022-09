Meinisberg kauft Wohnungen für die Gemeindeverwaltung

Meinisberg Die Gemeindeverwaltung ist unter Dach: Der Kredit von 1,5 Millionen Franken wurde genehmigt Die Stimmberechtigten von Meinisberg billigten einen Kredit von 1,5 Millionen Franken für einen Ersatz-Standort für ihre Gemeindeverwaltung. Der bisherige Platz im Schulhaus wird für Schulraum gebraucht. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.09.2022, 14.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Illustration des Neubauprojekts. Zvg

In Meinisberg hat am Sonntag ein Urnengang stattgefunden über ein Projekt zur künftigen Unterbringung der Gemeindeverwaltung. Die Stimmberechtigten haben bei einer Stimmbeteiligung von 56,7 Prozent deutlich Ja gesagt zur Vorlage des Gemeinderats. 326 Stimmberechtigte (63,7 Prozent) billigten die Vorlage, 186 Personen (36,3 Prozent) stimmten dagegen.

Gegenstand der Volksabstimmung war ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 1,5 Millionen Franken zum Kauf von zwei Wohnungen und fünf Aussenparkplätzen sowie zwei Parkplätzen in der Tiefgarage in einer noch zu erstellenden Überbauung im Dorfzentrum. Auf dem Areal des Gebäudes der alten Bäckerei, das unlängst den Besitzer wechselte, will der Investor ein Mehrfamilienhaus errichten. Die Gemeinde kauft mit dem Betrag zwei Wohnungen im Erdgeschoss und richtet dort die Gemeindeverwaltung ein.

Gemeindepräsident erfreut über das Resultat

Meinisbergs Gemeindepräsident Ivan Marti zeigte sich am Sonntag denn auch «sehr erfreut» über das deutliche Ja des Souveräns zur Vorlage. «Ich bin sehr froh, dass wir jetzt eine Lösung für die Unterbringung der Gemeindeversammlung gefunden haben», sagte Marti auf Anfrage. Auch die Stimmbeteiligung sei bemerkenswert gut gewesen, hält Marti fest.

Mit dem deutlichen Ja des Souveräns wird eine Lösung gefunden für ein Problem, das den Meinisberger Behörden schon länger unter den Nägeln brannte. Der bisherige Standort der Gemeindeverwaltung im Schulhaus wird neu für Schulraum gebraucht.

Ein erstes Projekt scheiterte 2020 an der Urne

Ein erstes Projekt für ein Neubauprojekt eines Pavillons für die Verwaltung und eine Schulerweiterung wurde 2020 an der Urne abgelehnt. Der Gemeinderat ging in der Folge nochmals über die Bücher und trennte das verbundene Projekt auf.

Im vergangenen März bewilligte der Souverän einen Kredit in der Höhe von 3.7 Millionen Franken für die Schulhauserweiterung. Es beinhaltete auch eine Betrag für ein Provisorium für die Gemeindeverwaltung. Man wollte sich Zeit nehmen für eine bessere Lösung, als überraschend das Vorhaben auf dem Areal der alten Bäckerei aktuell wurde.

Das Projekt wird auf dem Areal der alten Bäckerei realisiert. Andreas Toggweiler

Gleiche Kosten, aber mehr fürs Geld

Für diese Lösung haben sich die Meinisberger Stimmberechtigten jetzt entschieden. Die Kosten sind damit zwar gleich hoch, wie beim ursprünglichen Projekt mit dem Pavillon. Es seien aber noch Parkplätze und die beiden Keller der Wohnungen dabei, welche als Archiv- und Materialräume genutzt werden können, wird in der Vorlage unterstrichen. Der Baubeginn soll Frühjahr oder Sommer 2023 sein.

Für die Gemeindeverwaltung wird im Parterre ein Fläche von 267 Quadratmetern genutzt. Dort sollen ein Schalterbereich und vier Büros entstehen sowie zwei Sitzungsräume. Dazu kommen WCs und weitere Räume. «Die zur Verfügung stehende Fläche ist ideal und bedürfnisgerecht», heisst es in der Vorlage.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen