Grenchen Regelmässig herrscht ein Verkehrschaos auf dem Berg — Badiparkplatz könnte entlasten Der Grenchenberg, der inzwischen weitherum begehrt ist, zieht immer mehr Privatverkehr an. Am Wochenende herrscht regelmässig Verkehrschaos. Jetzt werden Lösungen diskutiert. Daniela Deck 29.01.2021, 04.00 Uhr

So wie an den letzten zwei Wochenenden soll es auf dem Grenchenberg nicht weitergehen. Da sind sich alle Verantwortlichen einig. Verkehrschaos, überfüllte Parkplätze, Erholungssuchende aus der halben Schweiz, riskante Kreuzungsmanöver mit dem Bus und sogar Schlittler auf der Strasse, die sich und andere in Gefahr bringen. Das Problem ist altbekannt, hat jedoch aufgrund des herrschenden Mangels an Freizeitbeschäftigungen besondere Dringlichkeit erhalten.

Noch keine Lösung diesen Winter

Als Sofortmassnahme hat die Stadtpolizei am vergangenen Sonntagmorgen die Bergstrasse schon vor zehn Uhr für den Individualverkehr gesperrt, weil oben die Parkflächen voll waren. Ein Vorgang, der sich aufgrund der prächtigen Schneeverhältnisse auf dem Berg bis zum Ende der Sportferien noch ein paar Mal wiederholen dürfte.

Die Massnahme reduziert die Gefahrenmomente, kann auf Dauer aber keine Lösung sein, da die Ressourcen der Polizei nicht darauf ausgelegt sind. Fest steht: Diesen Winter wird es noch keine nachhaltige Lösung des Problems geben.

Um die Debatte (einmal mehr) anzustossen, hat Gemeinderat Peter Brotschi (CVP) zwei Postulate zur Situation auf dem Berg eingereicht. Das eine befasst sich mit den aktuellen Problemen der Bergstrasse, das andere hat die Übernutzung der Natur zum Thema, den Druck auf Tiere und Pflanzen: Mountainbiker, die quer durch den Wald fahren, Schneeschuhwanderinnen abseits des ausgeschilderten Schneeschuhtrails, wildes Campieren und Littering, um nur einige Beispiele zu nennen.

Badiparkplatz könnte als Park-and-Ride dienen

Brotschis Ideen zur Verbesserung der Situation reichen von einer Parkplatzbewirtschaftung am Berg bis zu einem Park-und-Ride-System mit Bussen. Dafür würde sich im Winter der ungenutzte Schwimmbadparkplatz anbieten, argumentiert er. Die Park-und-Ride-Lösung hätte zudem den Vorteil, dass Auswärtige dann nicht zweimal quer durch die Stadt fahren.

«Mir ist bewusst, dass am Berg unterschiedliche Interessen herrschen, zwischen Berghöfen, Busbetrieb und der Stadtbevölkerung. Ich habe auch keine Patentlösung parat,»

sagt Brotschi. «Das Thema beschäftigt mich seit Jahrzehnten, und es wird natürlich nach dem Ende der Gesundheitskrise nicht verschwinden.» Entsprechend gespannt warte er auf die Antwort der Stadtverwaltung.

Eigentümerin der Bergstrasse ist die Bürgergemeinde Grenchen. Die Stadt beteiligt sich an den Unterhaltskosten der Strasse. Letzte Woche haben sich Vertreter beider Gemeinden, Busbetrieb (BGU), Stadtpolizei und Grenchen Tourismus zusammengesetzt, um die Lage zu besprechen. Beschlüsse wurden noch keine gefällt. Doch einen ersten Ansatzpunkt hat die Runde gefunden: die talseitige Lichtsignalanlage. Diese steht nach Ansicht der Verantwortlichen am falschen Ort. Statt beim Cadotschstein sollte sie am Waldeingang montiert sein.







Bürgerpräsident Eduard Sperisen sagt: «Das Rotlicht muss so platziert sein, dass man wenden kann, zum Beispiel, indem man zur Holzerhütte abbiegt, parkiert und dort auf den Bus geht oder gleich wieder talwärts fährt. Heute kommt man im Wald um die Kurve, ist eingefädelt und kann nicht umkehren, besonders, wenn sich schon eine Kolonne gebildet hat.»

Auf die Idee der Parkplatzbewirtschaftung reagiert Sperisen zurückhaltend. Nicht, weil er dagegen wäre, sondern weil er aktuell keine Lösung dafür kennt. «Ich kann nur hinter einem System stehen, dass zuverlässig funktioniert. Sonst verärgert man die Leute und erreicht doch nichts», sagt er.

Die ParkingPay-Lösung der Stadt funktioniere mangels Funkverbindung oben auf dem Berg ebenso wenig wie der Billettautomat im Bus. Auch eine Markierung von Parkflächen auf dem Boden sei im Schnee nutzlos. Der Bürgerpräsident setzt auf die gute Zusammenarbeit mit Stadtpolizei und BGU. Darum könne er sich einen Shuttlebetrieb an den kritischen Winterwochenenden vorstellen.

Sorgen um frierende Kinder

BGU-Geschäftsleiter Hans-Rudolf Zumstein wartet bei Schnee seit langem auf eine Entlastung der Bergstrasse vom Privatverkehr:

«Was die Chauffeure und Polizisten sich von gewissen Automobilisten anhören müssen, geht auf keine Kuhhaut. Erst verhalten sich die Leute illegal und fahrlässig und dann wird man von ihnen auch noch beschimpft.»

Doch es sind nicht Gefahrenmomente auf der Strasse und Beschimpfungen, die ihm derzeit am meisten Sorgen machen, sondern die Sportferien, die Ende nächster Woche beginnen. Zumstein erklärt: «Der neue Skilift ist eine der besten Investitionen der Stadt der letzten Jahre. Er ist bereits zum Renner geworden. Doch nun haben die Kinder keinen Platz, um sich aufzuwärmen, weil die Restaurants geschlossen bleiben müssen.»

Zumstein spricht von einem «unhaltbaren Zustand» und fordert eine Ausnahme für Kinder in Saal oder Gaststube des «Untergrenchenberg». Eine entsprechende Anfrage habe er beim Sonderstab deponiert, wo sie durch den Stabschef behandelt wird. Dabei müsse mit dem Kanton Rücksprache genommen werden. Die Antwort stehe noch aus, so der BGU-Geschäftsleiter.

Einem Massenandrang nicht gewachsen

Zuständig ist die Stadtpolizei für die Verkehrsregelung auf der Bergstrasse. Einer sofortigen unbürokratischen Verlegung der untersten Ampel erteilt Polizeikommandant Christian Ambühl eine Absage. Erstens sei das mit Kosten verbunden, deren Bezahlung geklärt sein muss und zweitens sei die Anlage schon über zehn Jahre alt, so dass sich eine Verschiebung nicht mehr lohne.

Er hofft im nächsten Winter – zusätzlich zur Ampel – auf eine digitale Anzeigetafel am Waldrand, wie Grenchen Tourismus sie an den Ortseingängen aufstellen will. Eine solche Tafel könnte als Parkleitsystem genutzt werden. Was die Parkplatzbewirtschaftung angeht, so gibt Ambühl zu bedenken, dass diese mit Kontrollen verbunden sein müsse. «Doch das grösste Problem ist und bleibt die Tatsache, dass die Bergstrasse nicht ausgebaut ist», sagt Ambühl. «Einem Massenandrang ist sie einfach nicht gewachsen.»