Wie der Swatch Group der Coup mit der Moon Swatch gelang

Uhrenindustrie Alles musste geheim bleiben bis zur Lancierung: Wie der Überraschungscoup mit der MoonSwatch gelungen ist In ihrem Geschäftsbericht erklärt die Swatch Group erstmals ausführlich, wie sie den Überraschungscoup mit der MoonSwatch aufgegleist hat. Ein paar Geschichten daraus – viele davon spielen in Grenchen. Andreas Toggweiler 27.03.2023, 05.00 Uhr

Explosionszeichnung der «Bioceramic MoonSwatch» mit Bezeichnung der für die entsprechenden Teile involvierten Firmen der Swatch Group. Bild: zvg/Swatch Group

Vor einem Jahr landete die Swatch Group einen Marketing-Coup. In aller Geheimhaltung wurde eine Uhr entwickelt, die bis heute Furore macht: die «Bioceramic MoonSwatch», wie sie mit vollem Namen heisst. Erstmals in der Geschichte persifliert der findige Uhrenkonzern ein eigenes Produkt und landet damit einen Grosserfolg.

Denn die Omega Speedmaster, das Flaggschiff der wertvollsten Eigenmarke, als «Volksversion» zu lancieren, das braucht doch ein gerüttelt Mass an Chuzpe. Doch die Rechnung ist aufgegangen.

Auch das Original hat einen Verkaufsboom erlebt, wie Mitte März an der Bilanzmedienkonferenz bekräftigt wurde. «Wir waren überzeugt, dass es ein Erfolg wird», sagte Swatch-Sprecher Bastien Buss bereits im Dezember in diesen Spalten.

Omega Speedmaster (links) und Omega X Swatch MoonSwatch. Bild: zvg

Um den Erfolg gänzlich zu zelebrieren, hat die Geschichte, das «Making of» der MoonSwatch, in einer ausführlichen Version Eingang gefunden in den Geschäftsbericht 2022 der Swatch Group. Auch wenn die Story gespickt ist mit allerlei Marketing-Superlativen, wird doch eine bemerkenswerte Geschichte erzählt, die insbesondere die Bevölkerung von Grenchen und Umgebung interessieren dürfte.

Es ist die Geschichte von Umsetzungen, die in wichtigen Teilen hinter den Fabrikfassaden von Grenchen stattfanden. Denn die Swatch, und um ein solches Produkt handelt es sich, ist ein Produkt der ETA. Auch wenn weitere Swatch-Group-Firmen beteiligt sind wie Comadur (Lünette, Schale), Rubattel & Weyermann (Zifferblatt) und Universo (Zeiger).

Nick Hayek, Swatch-Group-CEO, an der Bilanzmedienkonferenz seines Unternehmens. Bild: Peter Schneider/Keystone

«Der Erfolg dieses Projekts beruht weder auf Businessplänen noch auf Marktstudien oder irgendeinem Konzept, das an renommierten Hochschulen gelehrt wird. Alle wichtigen Entscheidungen, die zum Phänomen Bioceramic MoonSwatch führten, waren je zur Hälfte Bauch- und Kopfentscheidungen», heisst es da zum Anfang der Abhandlung. Einige Episoden daraus:

Die Arbeit an der Kollektion habe im Frühling 2021 begonnen. Das Material Bioceramic, eine relativ junge Neuentwicklung von Swatch, schien als Basis gesetzt. Bald wurde auch die Speedmaster von Swatch-Group-CEO Nick Hayek als Vorbild erkoren. Dass man laut Swatch-Group-Darstellung ernsthaft erwog, auch legendäre Uhren anderer Hersteller zu kopieren, ist hingegen erstaunlich. Hätte dies doch höchstwahrscheinlich zu Problemen mit den betreffenden Marken geführt.

Jedenfalls: Es wurde ein kleines Team zusammengestellt, dem auch ETA-CEO Damiano Casafina angehörte. Der Name der geheimen Operation? Galileo. «Nur wenige Personen wussten, was sich anbahnte. Dokumente zirkulierten praktisch keine bei Omega und Swatch, dafür fanden zahlreiche vertrauliche Meetings statt.»

Das Projekt wurde von Beginn an bis zur Markteinführung und weit darüber hinaus vom Hauptsitz und nicht von den beiden Marken aus gesteuert. «Im Laufe der Wochen stiessen weitere Personen zu Galileo, unter anderem Gregory Kissling, Vice President Product bei Omega, Alain Villard, CEO von Swatch, und Carlo Giordanetti, Verantwortlicher des Swatch Art Peace Hotels, sowie ein Marketing- und ein Kommunikationsspezialist.»

Das Leitmotiv von Nick Hayek: «Die Branche soll dazu gebracht werden, nicht nur an Hyperluxus zu denken. Warum wollen wir partout nicht begreifen, dass auch Swiss-Made-Modelle im unteren Preissegment sehr interessant sein können? Alle Konzerne haben diesem den Rücken zugekehrt. Sie wollen sich alle auf das Luxussegment konzentrieren und immer noch teurere Produkte herstellen.»

Und weiter: «Gregory Kissling war sich bewusst, dass er keine Omega herstellte, aber auch nicht einfach eine Swatch. Ich brauchte diesen Omega-Input», präzisiert Nick Hayek. Nachdem die elf Modelle entworfen waren, galt es, ihre Machbarkeit zu prüfen, neue Produktionsverfahren – insbesondere für Bioceramic und die Farben – zu testen, bestehende Maschinen anzupassen und neue zu entwickeln sowie das endgültige Design festzulegen.

Ansturm auf den Swatch Shop in London am 26. März 2022. Bild: Yui Mok/Pa Images

Die elf Modelle der Kollektion übernehmen wichtige Designmerkmale der originalen Omega Speedmaster: das asymmetrische Gehäuse mit einem Durchmesser von 42 Millimetern, den Punkt über der Neunzig (den «Dot Over Ninety») auf der Tachymeterskala der Lünette, den doppelt abgeschrägten Gehäuseboden und das Armband mit Klettverschluss (auch die Schnalle ist aus Bioceramic).

Das Modell «Mission to the Moon» entspricht am stärksten der Moonwatch von Omega, und die «Mission to Venus» beispielsweise ist inspiriert von der Speedmaster 38.

Nachdem alles beschlossen und in die Wege geleitet war, musste noch das passende Datum für die Markteinführung der Kollektion gefunden werden. Um dem Thema der MoonSwatch gerecht zu werden, war diese aus Anlass der totalen Mondfinsternis ursprünglich für Mai 2022 vorgesehen.

«Doch an einem Meeting im Februar 2022, das alle Teilnehmenden nie mehr vergessen dürften, kam alles anders. Nick Hayek (...) verkündete, dass die Markteinführung auf den 26. März vorverlegt werden müsse, das heisst kurz vor Beginn der Messe Watches and Wonders in Genf, an der die Swatch Group nicht vertreten war. Der ganze Saal hielt den Atem an! Allen verschlug es die Sprache, es herrschte betretenes Schweigen. Einige Gesichter wurden kreideweiss. Der Zeitplan für eine Lancierung im Mai war schon sehr eng. Nun galt es, noch einen Zahn zuzulegen.»

Die Leute warten in einer Schlange, teils stundenlang, auf die neue MoonSwatch. Hier 2022 an der Bahnhofstrasse in Zürich. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Das alles, um rechtzeitig und einmal mehr dem «Rebellen-Image» von Swatch gerecht zu werden. «Das Provokationspotenzial dieses gezielten Angriffs auf die etablierte Weltordnung der Uhrenindustrie war so offensichtlich, dass die Bioceramic MoonSwatch in den eleganten Genfer Salons in aller Munde war», so die Darstellung des Konzerns.

Eine um zwei Monate vorverlegte Markteinführung bedeutete natürlich, dass die Produktion «bis zur Belastungsgrenze» gefordert war. Diverse Unternehmen der Swatch Group waren in den Herstellungsprozess involviert. Die ETA-Standorte Bettlach, Grenchen, Sitten und Moutier waren stark gefordert und mussten ihre Produktionsmittel und Ressourcen entsprechend anpassen. Universo arbeitete intensiv an acht verschiedenen Zeigerformen mit verschiedenen Endbearbeitungen (etwa Farben, Lacke oder Leuchtziffern).

Generalversammlung nicht in Grenchen Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Generalversammlung der Swatch Group auch dieses Jahr nicht in Grenchen stattfinden wird. Sie fand vor Corona jeweils im Velodrome statt, wo die über 3000 Teilnehmenden problemlos untergebracht werden konnten. Während der Pandemie wurde die GV virtuell durchgeführt. Im Kalender der Swatch Group ist sie für den 10. Mai anberaumt, bisher ohne weitere Angaben. Der Veranstaltungsort werde zu gegebenem Zeitpunkt bekannt gegeben, heisst es auf Anfrage. (at.)

Alle Zeiger sind aus Messing gefertigt. Sie wurden auf der industriellen Produktionslinie ausgestanzt, jedoch mit nur hochwertigen Zeigern vorbehaltenen Materialien behandelt. «Die unglaubliche Komplexität der Zifferblattherstellung, die Rubattel & Weyermann für die elf Modelle meisterte, hätte ein eigenes Buch verdient», heisst es. Die Zifferblätter werden an der Flughafenstrasse in Grenchen gefertigt. Auch weitere Firmen wie Renata, FFB und Comadur waren involviert.

Zifferblattfabrik der Swatch Group in Grenchen. Bild: Oliver Menge

Trotz aller Aktivitäten in den besagten Fabriken und Büros sickerte keinerlei Information zum Projekt Galileo nach aussen, geschweige denn zur (Fach-)Presse. Die Region weiss zwar: Die ETA, generell die Swatch Group, ist sehr verschwiegen, was Industrielles betrifft. Nur handverlesenen Medienvertretern wird bei besonderen Gelegenheiten Zugang zu einem ETA-Werk gewährt. Doch sogar Nick Hayek freut sich über dieses «kleine Wunder» der Geheimhaltung

Es wurde eine Auswahl von 110 Verkaufspunkten von Swatch getroffen, mit Nähe zu einer Omega-Boutique, wo die elf Uhren ebenfalls in den Schaufenstern bewundert, aber nicht gekauft werden konnten.

Eine Frau präsentiert die neue MoonSwatch, eine Swatch-Version der berühmten Speedmaster von Omega. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Geschäfte mussten im Voraus in aller Heimlichkeit ausgerüstet werden. In logistischer Hinsicht stellte dies eine «enorme Herausforderung» dar, denn niemand durfte erfahren, was wirklich vor sich ging. Am 16. März erhielten alle Verantwortlichen von Swatch in den ausgewählten Ländern und Geschäften die folgende Information: «In den nächsten Tagen werden Sie einen verschlossenen Koffer erhalten, den Sie nicht öffnen können. Bitte bereiten Sie sich lediglich vor. Stellen Sie ein eigenes Möbel für Ihre Vitrine bereit. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir Ihnen noch nicht sagen, um was es geht.»

Das Marketing sei inhouse geplant worden, heisst es weiter: Drei Teaser-Anzeigen in den Printmedien von 17. bis 24. März weckten die Neugier. Und auch diese Geschichte wird erzählt: «Nach dem Börsencrash am Black Monday hatte Swatch im ‹Wall Street Journal› eine Anzeige mit folgendem Satz geschaltet: ‹Es ist Zeit für eine neue Rolex», unterzeichnet von Swatch. Anleger und Börsenhändler hatten damals durch Spekulation viel Geld verloren.

Einige Tage später erhielt die Swatch Group ein Schreiben von Rolex. Darin stand: ‹Es ist sehr bedauerlich, dass eine für die Schweizer Uhrenindustrie so wichtige Schwestermarke die Leute dazu ermutigt, keine Rolex mehr zu kaufen.› Swatch antwortete mit den Worten: ‹Wir verstehen Sie nicht wirklich. Rolex ist in fünfmal grösseren Buchstaben geschrieben als Swatch. Wir haben im grossen Stil kostenlos Werbung für Sie gemacht.›»

Auch noch im Sommer standen in Zürich die Leute Schlange für die Moon Swatch. Bild: at.

Am 24. März lief der dritte Teil der Kampagne an. Die elf Modelle wurden präsentiert. Zwei Tage später brach in den Städten der Welt das MoonSwatch-Fieber aus, und die Verkaufspunkte wurden regelrecht überrannt. Die Fachpresse spricht inzwischen von der wichtigsten Produktlancierung seit der Erfindung der Swatch.

