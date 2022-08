Aargauer Reiter auf dem Weg in den Jura machen Halt in Grenchen

Hoch zu Ross vom Aargau in den Jura: Die Delegation aus dem Gastkanton macht Halt in Grenchen

Der Kanton Aargau ist Gastkanton beim grössten Pferdefest, dem Marché Concours in Saignelégier. Eine Gruppe von 35 Reitern mit Pferd und Wagen sind momentan unterwegs von Aarau in den Jura und legt in Grenchen einen Zwischenhalt ein.