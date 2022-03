Lommiswil sagt klar Ja zur Steuererhöhung

Lommiswil Zuerst abgelehnt, jetzt applaudiert Lommiswil für Budget und Steuererhöhung Die Stimmberechtigten von Lommiswil haben an der Gemeindeversammlung klar Ja gesagt zum Budget 2022 mit einer Steuererhöhung auf 127 Prozent. Damit haben sie auch verhindert, dass die Regierung den Steuerfuss festsetzt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 16.03.2022, 12.00 Uhr

Das Mehr war deutlich: Die Stimmberechtigten liessen sich von der Notwendigkeit einer Steuererhöhung überzeugen. Andreas Toggweiler

Im vergangenen Dezember hatte der Souverän das Budget noch knapp abgelehnt, was im Leberberger Dorf zu einer budgetlosen Phase von jetzt zweieinhalb Monaten geführt hatte. «Es war eine komplizierte und anspruchsvolle Zeit», konstatierte Gemeindepräsidentin Daniela Tillessen denn auch nach der Versammlung.

Mit einem grossem Effort, der Einsetzung einer Arbeitsgruppe Finanzen und dem Beizug des Kantons wurde ein neues Budget erarbeitet und den Stimmberechtigten am Dienstag vorgelegt. 75 von ihnen versammelten sich in der Dorfhalle zur Diskussion.

Bald tauchte auch die Frage auf, was geschieht, wenn des Budget erneut abgelehnt würde. Die Antwort der Gemeindepräsidentin war klar:

«Dann würde der Regierungsrat einen Steuerfuss für die Gemeinde festsetzen.»

So weit kam es allerdings nicht. Mit einem deutlichen Mehr von 56 gegen 17 Stimmen wurde bei 2 Enthaltungen dem Steuerfuss von 127 Prozent zugestimmt. Dies bedeutet ein Erhöhung um 7 Prozentpunkte. Die gleiche Erhöhung (von 97 auf 104 Prozent) für Firmen wurde sogar mit 73 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen. Ähnlich klar war das Resultat zum Budget 2022 mit einem Defizit von 287'569 Franken und Investitionen von 351'367 Franken.

Die Stimmung an der Gemeindeversammlung war versöhnlich. Den Verantwortlichen wurde zum Schluss der Versammlung von einer Votantin gedankt für die grosse Arbeit mit vielen zusätzlichen Sitzungen. Eine Frau sagte:

«Sie haben sogar an den Wochenenden dafür gearbeitet, dass Lommiswil ein Budget bekommt.»

Die Stimmberechtigten quittierten diese Aussage mit Applaus.

Insbesondere wegen der Wasserversorgung, aber auch wegen weiterer Themen waren die Lommiswiler Versammlungen in letzter Zeit turbulent. Den Behörden gelang es aber durch eine ausführliche Dokumentation mit einem Finanzplan, die Versammlungsbesucher von der Notwendigkeit der Steuererhöhung zu überzeugen. Auch gingen die Einnahmen aus dem kantonalen Finanzausgleich seit 2016 um rund eine halbe Million zurück, mit weiterhin sinkender Prognose.

Sozialhilfekosten als Dauerbrenner

Und durch das erwartete Bevölkerungswachstum aufgrund der Wohnbautätigkeit stehen Investitionen in dei Schulinfrastruktur an. Für die Beantwortung von Sachfragen zum Budget wurde Finanzverwalterin Cornelia Begert (in Corona-Isolation) online zugeschaltet, was sich als hilfreich erwies.

So konnten alle Fragen beantwortet und einmal mehr auch die Organisation der Sozialhilfe im Kanton Solothurn erläutert werden, führen doch die Kosten für soziale Sicherheit (2022: 1,414 Millionen Franken) regelmässig zu Nachfragen aus der Mitte der Versammlung.

Ein Stimmbürger stellte die Frage, warum Lommiswil nicht einfach seine Reserven anzapfe, immerhin habe man doch ein finanzielles Polster von über 3 Millionen Franken. Dazu meinte die Gemeindepräsidentin, dass der Vermögensverzehr mit dem immer noch budgetierten Defizit bereits eingesetzt habe.

Applaus gab's für Gemeindepräsidentin Daniela Tillessen und die am Budgetprozess beteiligten Behördenmitglieder. Andreas Toggweiler

Diese Argumentation, wohl aber auch der Umstand, dass Lommiswil nach ertragsreichen Jahren erst auf 2020 den Steuerfuss von 127 auf 120 Prozent gesenkt hat (und dieser 2010 noch bei 138 Prozent lag), vermochten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu überzeugen.

Die Erfolgsrechnung 2022 rechnet somit mit Ausgaben (brutto) von 7,346 Millionen Franken und Einnahmen von 7,058 Millionen Franken. Die Investitionsrechnung weist einen Ausgabenüberschuss von 351'367 Franken aus. Investitionen in Unterhalts- und Erneuerungsmassnahmen oder Projektkosten bezüglich Gemeindestrassen, Strassenbeleuchtung, Elektranetz, Schulraumplanung und Wasserversorgung fallen ins Gewicht.

Mit der Umrüstung auf LED wird die Strassenbeleuchtung (1. Etappe) modernisiert und im Bereich Elektra ist eine Netzsanierung im Bereich «im Holz» nötig. Das Projekt «Schauenburgstrasse» wird im 2022 abgeschlossen und die Neubündtenstrasse wird ausgebaut. Bei der Wasserversorgung sind weitere Mittel für Abklärungen Gänselochquelle budgetiert.

Das vollständige Budget von Lommiswil gibts hier als pdf: 2022 Budget Dokumentation Pdf

